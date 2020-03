Se mantiene pico y placa ambiental en Bogotá para este fin de semana

Si bien la calidad del aire en Bogotá ha mejorado gracias a las restricciones que se han tomado, la alerta amarilla se mantendrá este fin de semana, es decir, continuará el pico y placa extendido.

Según el último reporte de calidad de aire de Bogotá, las estaciones de Carvajal – Sevillana, Móvil Carrera Séptima, Puente Aranda y Kennedy han presentado condiciones regulares, razón que impide levantar la alerta amarilla ambiental.

Los puntos calientes (incendios forestales en el norte y oriente del país) y los pronósticos de vientos para este fin de semana que dirigen el material particulado hacia Bogotá, no permiten que se levante la medida, informó la secretaria de Ambiente Carolina Urrutia.



Por tanto, para este fin de semana, se mantienen las restricciones vehiculares:

Carros particulares y motocicletas

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

- Domingo 15 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

Vehículos de carga con más de 10 años de antigüedad

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Industrias que operan con combustibles sólidos o líquidos

-Sábado 14 y domingo 15 de marzo: no podrán operar entre las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m.