Reporte de Brunori contradice a quien verifica los acuerdos: Archila

En entrevista con EL NUEVO SIGLO el consejero para la Estabilización reitera los cuestionamientos al informe de la Oficina de DD.HH. de la ONU que critica la implementación de los Acuerdos de Paz

EL NUEVO SIGLO: Un apartado del informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señala en relación con los PDET que “se observan pocos avances” y una “mínima coordinación con otros programas relevantes, como el Plan de Reparación Colectiva y el PNIS”, ¿qué responde usted ante esta afirmación?

EMILIO ARCHILA: Voy a referirme primero al supuesto poco avance de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos contradice lo que sobre ese mismo respecto ha dicho el encargado por parte de Naciones Unidas para la verificación del plan de cumplimiento de los Acuerdos con las Farc. El doctor Carlos Ruiz Massieu, el encargado de hacer el seguimiento para el Consejo de Seguridad, en los últimos tres reportes ha congratulado al Gobierno colombiano por el avance que tienen precisamente los PDET. En segundo lugar, uno de los programas que tenemos para coordinar los PDET y las reparaciones colectivas de víctimas se financia a través del Fondo Multidonante. Ese fondo es administrado por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), que es otra de las agencias de Naciones Unidas. Es sorprendente que la misión de derechos humanos no reconozca el trabajo que estamos haciendo precisamente con otra de sus agencias. En tercer lugar, esta misma semana yo estuve en Cartagena con Jessica Faieta, la residente de Naciones Unidas que coordina todas las agencias y ella felicitó al Gobierno colombiano específicamente por esos temas.

ENS: ¿Cómo se puede entender que haya diferencias entre lo señalado por este informe de la Oficina de DD.HH. y lo reportado por la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz siendo los dos organismos de la ONU?

EA: Es increíble que el reporte del señor Brunori, que debería encargarse del tema de derechos humanos, contradice a quien está encargado del seguimiento de los acuerdos. No tiene en cuenta que cuando llegamos al Gobierno había dos PDET y nosotros terminamos 16, no reconoce que los 170 municipios adoptaron el PDET como su política a largo plazo, no reconoce que hemos entregado 600 obras que nos pidieron las comunidades para cumplir esos planes, no reconoce que tenemos los esquemas financieros de obras por impuestos y OCAD- Paz, además, que entre uno y otro esquema hoy en día tenemos en ejecución casi $3 billones para esos programas.

ENS: En su respuesta al informe, el presidente Iván Duque pidió que no hubiese “sesgos”. ¿Considera usted que lo expresado en el reporte está sesgado?

EA: La voz del Gobierno es la voz del Presidente. Y sus funcionarios lo que hacemos es seguir las directrices que él nos da. En lo que tiene que ver con los puntos del proceso de paz es sesgo, es contradicción con lo que han dicho otras agencias y está ignorando la evidencia que es absolutamente clara respecto de los avances que hemos tenido.

ENS: ¿Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada para los DD.HH., se comunicó con ustedes con el propósito de recabar información para la elaboración del informe?

EA: En los temas relativos a la implementación nunca habló conmigo, nunca me pidió un dato, nunca tuve ningún contacto con él.

ENS: ¿Tras la publicación del informe han tenido o tendrán comunicación directa con el representante Brunori para manifestarle sus reparos?

EA: En la audiencia que hubo en la sede de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la vicencanciller tuvo la oportunidad de presentar nuestros puntos de vista sobre ese informe.

ENS: ¿Qué dijo?

EA: Los lineamientos son los que las distintas agencias del Gobierno hemos estado dando. En lo que tiene que ver con los puntos sobre la implementación son los que he descrito solo que más resumidos, porque el tiempo que ella tenía para referirse al informe era de cinco minutos.

ENS: ¿Tuvieron respuesta de la Oficina?

EA: No señor.

ENS: La ONU también ha expresado su preocupación por los asesinatos de excombatientes de las Farc, ¿qué está haciendo el Gobierno para enfrentar esta problemática?

EA: Ahí también existe la misma disparidad. Mientras que en el reporte de Derechos Humanos se desconocen las medidas que hemos tomado, en el reporte del doctor Ruiz Massieu se hace referencia a la preocupación, la cual compartimos, pero también hace un reconocimiento del esfuerzo del Gobierno colombiano de coordinar las 10 entidades que tienen responsabilidad de la seguridad, así como la adopción de 30 medidas específicas para mejorar esa protección.

ENS: En varios ETCR se han registrado problemas de seguridad, como en Ituango, ¿qué medidas se están implementado?

EA: Al interior del de Ituango no ha ocurrido ningún suceso. Ahí tenemos un batallón completo del Ejército y de la Policía. Los sucesos han ocurrido en dos vías de acceso al casco urbano donde ha habido asesinatos también de otras personas no excombatientes. La fiscal Mancera señaló que más del 90% de esos sucesos, tanto de excombatientes como de no excombatientes, han sido a manos de uno de los tres grupos de narcotraficantes que están en disputa territorial. Yo estuve personalmente en Ituango mirando la situación y tomamos medidas tales como apoyar al alcalde para la mejora de las vías, también un incremento en la coordinación del Ejército y la Policía en la protección colectiva, cuando hay desplazamientos de excombatientes.

ENS: ¿Cómo ha sido el trabajo con la Misión de Verificación?

EA: Es un trabajo muy profesional. Ruiz Massieu y su equipo son personas muy juiciosas. Hacen sus reportes cada tres meses, nos acompañan en muchas de las actividades, prestan colaboración a muchas gestiones que tenemos que realizar, hacen presencia con las comunidades. Muchas veces nos formulan críticas, que son constructivas y que permiten que identifiquemos temas que se pueden mejorar.