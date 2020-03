Recomendaciones para evitar contagios en asambleas de edificios

A raíz de la situación sanitaria global y que recientemente se vive en el país a causa del COVID-19 (coronavirus) y teniendo en cuenta los recientes pronunciamientos del Gobierno Nacional, considerando que la mayoría de las Asambleas Ordinarias de copropietarios se realizan durante este mes, Fedelonjas sugiere que los administradores y consejos de administración de las copropiedades revisen su situación particular (número de copropietarios, instalaciones, etc.) y evalúen la viabilidad de realizar las asambleas de manera virtual de conformidad con lo establecido en la Ley 675 de 2001, para lo cual es fundamental evaluar con detalle el presupuesto de la copropiedad y si la capacidad de gestión y logística lo permiten.

Adicionalmente, resalta la importante necesidad de seguir las recomendaciones y medidas preventivas comunicadas por el Gobierno Nacional, difundiéndolas de manera efectiva por diversos medios (correos, avisos, etc.) a todos los propietarios y en general a toda la comunidad de las copropiedades. En todo caso, a continuación se señalan algunas de estas para tener en cuenta en el marco de las asambleas de copropietarios si se decide realizarla de manera presencial:

Dada la importancia de reunir el quórum necesario para tomar ciertas decisiones de fondo y de carácter económico, las copropiedades pueden promover la asistencia mediante delegados con poder.

En la convocatoria, o como un refuerzo, solicite a los copropietarios que han viajado o tenido contacto con personas provenientes de países con altas tasas de contagio dar poder a una persona de su confianza para ejercer sus derechos.

Habilite los baños y lavamanos de la copropiedad y disponga de líquidos antibacteriales y/o jabones para que los asistentes puedan lavarse las manos frecuentemente.

Se recomienda que la asamblea sea corta, dinámica y la presentación sencilla y agradable e impedir que las discusiones se alarguen.

También se sugiere entregar de manera previa las cifras y los estados financieros para que cada copropietario o su apoderado pueda llegar totalmente informado a tomar las decisiones.

Invitar a los copropietarios a acercarse de manera previa a la oficina de administración a aclarar sus dudas para que las Asambleas se desarrollen con tranquilidad y puedan centrarse en los temas realmente relevantes.