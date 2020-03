¿Qué hay contra el presidente Duque sobre supuesta compra de votos?

Hasta el momento lo que se conoce es de oídas y se está a la espera de que los denunciantes entreguen pruebas documentales de las supuestas irregularidades en 2018 a favor del hoy Jefe de Estado

En las últimas semanas han causado mucho ruido los señalamientos acerca de la supuesta compra de votos a favor del hoy presidente Iván Duque en las elecciones de 2018. La primera en decirlo fue la prófuga exparlamentaria Aída Merlano y esta semana volvió a sonar su nombre a raíz de unos audios que tiene en su poder la Fiscalía de unas conversaciones del presunto narcotraficante José Hernández Aponte, asesinado hace un año en Brasil. De lo que se conoce, ¿qué tanto comprometería al Mandatario?, ¿hay pruebas en su contra?, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto?

Es común en el país que a los presidentes de la República los culpen de lo divino y lo humano, también algunos con supuestas pruebas en mano los denuncian ante el juez natural, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

En días pasados EL NUEVO SIGLO publicó una nota en la que se da cuenta que en esta célula legislativa hay 124 investigaciones contra los últimos tres presidentes: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.

Precisamente este último ya suma 26 investigaciones en los 19 meses que tiene en el poder.

Pasemos a los señalamientos que se le han hecho al presidente Duque sobre supuesta corrupción electoral, comenzando por lo que afirma la exparlamentaria Aída Merlano, condenada por la Corte Suprema a 15 años de prisión por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, como es sabido, escapó en octubre pasado aprovechando un permiso que le otorgó la cárcel El Buen Pastor para un tratamiento odontológico.

Hace unas semanas reapareció en Venezuela en donde fue capturada por ingresar de manera ilegal. El pasado 6 de febrero declaró ante un juez en Caracas, asegurando que las familias Char y Gerlein organizaron su fuga, pero que ella posteriormente se dio cuenta que lo que querían era asesinarla para que no contara lo que conoce de las actividades de compra de votos en que esas casas políticas presuntamente habrían participado.

En esa oportunidad Merlano aseguró que “los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron comprando votos”.

La exparlamentaria dijo que el “el señor Duque supo todo el tiempo en dónde estaba, en dónde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar en donde estaba guardada”. Aseguró que el presidente Duque, así como las familias Char y Gerlein tienen interés común en su caso “porque saben que en el momento en que salga a declarar todas las cosas que tengo contra ellos, y que hoy no terminaría porque son archivos, porque son bastantes pruebas, saben que el momento que entregue todas esas pruebas, no solamente va a caer él, va a caer Uribe, va a caer Santos, va a caer casi media clase política”.

Luego, el pasado 17 de febrero Merlano concedió una entrevista a la periodista Vicky Dávila en la que dijo “Julio Gerlein y la familia Char compraron votos para elegir a Duque (...) los Char dirigieron ante todos los políticos tradicionales de la costa la compra de votos para que se eligieran presidentes de la República (...) todos compraron votos para elegir a Duque".

‘Ñeñemanía’

En medio de investigaciones que adelanta la Fiscalía por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez dueño de una sastrería en Barranquilla, se revelaron esta semana apartes de conversaciones interceptadas por la Fiscalía al presunto narcotraficante José Hernández Aponte, más conocido como el 'Ñeñe', con una mujer desconocida identificada como ‘MD’.

De acuerdo con el informe revelado por las autoridades “se evidencian actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte ('Ñeñe'), en las pasadas elecciones presidenciales”.

Entre otras el ‘Ñeñe’ señala “ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos”.

Mientras la mujer MD le dice al ‘Ñeñe’ “me mandaron Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

Frente a esto, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe negó algún tipo de amistad o relación con Hernández Aponte.

Por su parte, el pasado viernes, el presidente Duque se refirió al tema y dijo que a Hernández “lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve ninguna hermandad con él”.

Habló sobre la financiación de su campaña en 2018. “Entre las medidas que tomamos estuvo la de una cuenta única nacional, no había cuentas diferentes; todas las contribuciones se recibían solo por el gerente de la campaña. Nosotros siempre sometidos a cualquier contribución a más de 17 controles y no se recibieron contribuciones en efectivo. Para la segunda vuelta no recibimos contribuciones de ningún particular”.

Investigaciones por afirmaciones de Merlano

El pasado jueves, el Consejo Electoral constituyó una comisión de tres magistrados con el fin de analizar los señalamientos que hizo en una entrevista a un medio de comunicación Aída Merlano sobre una supuesta financiación irregular en 2018 a la campaña del hoy presidente Duque.

El resultado de dicho estudio se informará a la sala plena de la Corporación de si hay mérito para una investigación preliminar.

En el escenario de una eventual investigación a la campaña de Duque hay que señalar que Merlano hasta el momento no ha entregado a las autoridades colombianas prueba alguna de sus afirmaciones. No obstante, el Consejo Electoral podría citar a declarar al senador Arturo Char y el empresario Julio Gerlein, quienes son señalados por la exparlamentaria, presuntamente, de participar en la compra de votos en la costa norte.

Por otro lado, el pasado 24 de febrero el fiscal Francisco Barbosa abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones de Merlano que entregó a un medio de comunicación desde territorio venezolano”. No obstante, en el supuesto caso que hallara algún indicio que comprometiera a la campaña de Duque con votos comprados, debe entregarlos a la Comisión de Acusación de la Cámara, la cual tiene la competencia de investigar al Presidente; al igual que compulsar copias al Consejo Nacional Electoral para que investigue lo que le corresponda.

En tanto que en febrero pasado, la Corte Suprema en el marco de la investigación previa que le adelanta al senador Arturo Char por presunta corrupción electoral, abrió indagación preliminar por su supuesta intervención en el delito de fuga de presos que protagonizó la excongresista.

Dispuso escuchar en ampliación de declaración a Merlano a través de videoconferencia, en fecha que será fijada una vez se adelanten las gestiones administrativas correspondientes ante las autoridades de Venezuela, en donde ella podría reafirmarse en sus señalamientos sobre la supuesta compra de votos en favor de la aspiración de Duque.

También, la Corte admitió una denuncia contra el expresidente Uribe por supuesta compra de votos, según lo afirmado por Merlano.

De igual forma, la Comisión de Acusación de Cámara abrió una investigación preliminar al presidente Duque por una denuncia que el representante David Racero presentó por lo dicho por Merlano.

Investigaciones por audio del ‘Ñeñe’

El pasado viernes, el abogado Daniel Mendoza y el periodista Gonzalo Guillén radicaron una denuncia en la Comisión de Investigación de la Cámara en contra del presidente Duque “por corrupción al sufragante y financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas”. La demanda se fundamente en los audios del ‘Ñeñe’ Hernández en que habla de compra de votos.