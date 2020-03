¿Por qué no mejora la calidad del aire en la ciudad de Bogotá?

Los fuertes incendios en diferentes regiones del país y Venezuela han generado un deterioro significativo en la calidad del aire en la capital del país, así como en otras ciudades tales como Medellín y Bucaramanga.

Pero además en Bogotá están confluyendo varias alertas y con la movilidad en jaque no viene de más preguntarse: ¿por qué no mejora la calidad de aire? Más aún, ¿por qué está empeorando?

Efectivamente, de acuerdo con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, ayer la ciudad amaneció con 12 estaciones en condiciones regulares (amarillo) y Carvajal Sevillana, la más problemática de todas por su ubicación en zona industrial, amaneció con índices malos (naranja). ¿Qué está pasando?

De acuerdo con el profesor de Ingeniería Ambiental de la Universidad de la Salle y experto en calidad del aire, Jorge Camacho, mientras el Gobierno nacional no maneje adecuadamente los incendios forestales que rodean a las grandes ciudades, ninguna medida Distrital va a ser del todo efectiva para contener la alerta amarilla ambiental.

“Por ejemplo, se ve que Carvajal-Sevillana (en la zona suroccidental) es la que por lo general está con los niveles más altos de contaminación, porque es en donde está una actividad industrial pesada y vehicular muy fuerte. Pero, ¿qué pasa cuando ves un mapa como el de hoy, en el que no solo la parte suroccidental está en crisis sino toda la ciudad? Eso lo que te indica es que hay un aporte de otra fuente, que está llegando desde afuera de la ciudad y que está afectando a toda Bogotá y no solo por lo que estamos emitiendo”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el profesor Camacho.

Adicionalmente, de acuerdo con el experto en calidad del aire, este material particulado está llegando a todas las ciudades andinas del país, no solo a Bogotá y Medellín, lo que indica que, adicionalmente a las emisiones normales que tiene la ciudad, está llegando una fuerte carga de material, lo que de alguna forma está opacando las medidas que se están tomando en las ciudades.

El pico y placa se mantiene

Aunque gracias al equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, que está analizando los factores externos que tienen en emergencia ambiental a buena parte del interior del país, ya es claro que el incremento en la calidad del aire en estos momentos es resultado del material particulado derivado de la quema de importantes áreas de bosques en el Caribe, en el Magdalena Medio, en los Llanos Orientales, en la Orinoquía y en Venezuela, hay quienes están solicitando que se levante el pico y placa.

“Entiendo que un gran número de bogotanos se sienten incomodos con la medida del Pico y Placa, pero desafortunadamente el registro de incendios que tenemos en el país, no ha permitido que la medida del Pico y Placa tenga el impacto que había tenido en otras ocasiones normales. Si son muchos más incendios que en años pasados y el régimen de vientos no nos está ayudando. Pero lo que les puedo garantizar es que si no tuviéramos el pico y placa esta semana habríamos llegado a niveles de naranjas o rojos”, precisó Carolina Urrutia.

En esto coincidió el experto en calidad del aire, Jorge Camacho, quien en todo caso y a pesar de ello refirió que las cargas de partículas contaminantes que están llegando de los incendios son tan altas,

“Estamos en una situación de emergencia ambiental y los carros contaminan. Una cosa es que al lado de las chimeneas que vemos pues no parezca tan obvia su contaminación, pero los carros emiten otros componentes que también originan contaminación. Y ten en cuenta que, mientras estamos hablando de 60.000 buses y de 50.000 camiones, estamos también hablando de un millón y medio entre carros y motos. Así cada carro aporte muy poquito, multiplica esa cifra por 1.200.000”, precisó Camacho.

Por último, aunque siempre juegan factores de variabilidad y estamos en los meses en los que siempre empeora la calidad del aire, “es posible que ya en abril, cuando lleguen las lluvias, se lavará un poquito la atmosfera. Pero ojo, eso pasara siempre y cuando los incendios se logren acabar por fuera de las ciudades. Y hacia julio y agosto, cuando llegan los vientos alisos, ahí es cuando la ciudad efectivamente se limpia”, finalizó diciendo Camacho.