Por qué no mejora imagen de Duque: responden los partidos

Dependiendo de la orilla en que cada quién se encuentre, varía el análisis de las causas para el descontento de la ciudadanía. Los amigos del Gobierno confían en que la tendencia se revertirá

____________________________________________

Continúa de capa caída la opinión que tiene la ciudadanía sobre la gestión del presidente Iván Duque con varios estudios que, además, ubican su impopularidad por encima del 70%.

Los sondeos todavía no han auscultado qué tan bien cayeron los últimos cambios en el gabinete ni cómo ve la gente el posible ingreso de Cambio Radical a la bancada de Gobierno.

También, está por verse si mejora su gobernabilidad luego del inicio de sesiones del Congreso, el 16 de marzo, y si eso impacta la calificación al mandatario.

Resultados desiguales

Congresistas de diferentes bancadas le comentaron a EL NUEVO SIGLO sobre esta situación.

Un legislador del Centro Democrático aseguró, pidiendo reserva de su nombre, que hay varias encuestas que están circulando con resultados desiguales entre ellas.

“La que yo conocí, por ejemplo, muestra que la imagen del Presidente ha repuntado. Sin embargo, el Gobierno viene haciendo una labor muy importante y está pasando a generar acción e inversión en el territorio. Y creo que el Gobierno tiene una oportunidad para comunicar lo que está pasando en los territorios”.

Así mismo, sostuvo que “este año es la oportunidad del Gobierno para generar un proceso de reverdecimiento en los territorios. Y eso va a influir en su imagen positiva. Además, él está trabajando con los alcaldes y los gobernadores, y eso, debería ayudar porque lo que busca es llevar recursos a las regiones. Él ha venido haciéndolo bien y eso le terminará ayudando”.

Relación con partidos

La senadora Emma Claudia Castellanos, de Cambio Radical, le comentó a este Diario que la decisión del Presidente de replantear su relación con los partidos políticos va a beneficiar la imagen del mandatario.

“Eso se acaba de ver. Creo que el cambio del Ministro en la Cartera de Salud le va a permitir aumentar su gobernabilidad en el Congreso. Este elemento es muy positivo, pues puede influir en la creación de políticas públicas en esta materia, que es lo que necesita el país”, explicó.

Además, indicó que “como senadora veo como positivo que Cambio Radical ingrese al gabinete. Estas medidas esperamos que le ayuden para que su gobierno sea más efectivo y la ciudadanía así lo perciba. Vamos a trabajar por el tema de salud, especialmente con los desafíos que representa la cartera, pues estamos trabajando un proyecto que será presentado el próximo mes de marzo. Sin duda alguna, una iniciativa positiva que va a favorecer al Presidente”.

Campaña negra

El presidente del Directorio Nacional Conservador, Omar Yepes, le dijo a este Medio que en la baja popularidad del mandatario también ha influido la campaña negra que se hizo antes de las elecciones presidenciales, que hoy tiene eco en las redes sociales.

“Desde la propia campaña empezaron a hacerle un proceso de demérito, tratando de colocarlo como un subalterno del presidente Uribe. Y eso siguió ahí. Como las redes todos los días despachan mensajes, lo han mantenido con popularidad abajo”, consideró.

Para Yepes, el mandatario está haciendo un buen gobierno, “con propuestas y trabajo continuo en todas las materias: en salud, para no permitir la quiebra de los hospitales; en educación, con creación de nuevos colegios, y en orden público, cada día hay resultados. Creo que este país se volvió ingobernable. Nadie respeta los derechos de nadie ni la Constitución, ni las leyes. Entonces, a cualquiera que llegue a la Presidencia le va a quedar difícil”.

Yepes planteó que los partidos políticos tienen que estar pendientes, pues las fuerzas que están haciendo oposición al Presidente de la República “pueden dar un golpe en las próximas elecciones, producto del descrédito que están ejerciendo”.

Choques internos

Berner Zambrano, senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le expresó a este Diario que una de las grandes críticas en contra del Presidente es que perdió mucho tiempo en crear una coalición de gobierno efectiva en el Congreso.

“Fueron 17 meses de enfrentamientos internos que se transmitieron a la ciudadanía. Además, el Presidente tiene falta de comunicación. No ha tenido la forma de conectarse con el pueblo colombiano”, argumentó.

El ingreso de los partidos Cambio Radical y Conservador al gabinete, opinó Zambrano, “va a mejorar la relación con el Congreso y seguramente, con una mejor gobernabilidad, comenzarán a surgir escuderos para defender al Gobierno y su gestión”.

Protestas

Sin embargo, el senador del Partido Liberal, Jaime Enrique Durán, le aseguró a este Diario que el Presidente no está conectado con la gente y que en parte, esa es una de las razones para su baja popularidad.

“Tiene un amplio rechazo en la opinión pública por varios factores. Primero, rechazó la protesta social, lo que llevó a que su imagen decayera. Además, el diálogo social que planteó por el tema de las marchas es insulso, porque no se ha reunido con la gente que debe reunirse, es decir, con las bases, con los sindicatos y con los profesores”.

Igualmente, el congresista indicó que “el Presidente continúa atendiendo de manera prioritaria lo que dice el expresidente Álvaro Uribe, quien también tiene una baja popularidad y eso, lo ha arrastrado. Además, no hay que olvidar que el Presidente confundió la corrupción con la participación política y eso lo llevó a perder un año y medio en el Congreso, pues no avanzó en los proyectos fundamentales. Por último, no ha demostrado la experiencia administrativa ni política que dijo tener para gobernar a Colombia”.

Gabinete

La representante por Bogotá, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, le expuso a este Diario que “el gran error del Presidente fue que desgastó su capital político el primer año atacando el proceso de paz y la JEP, cuando era una realidad aceptada por los colombianos, sin contar la inoperancia frente a la protección de los líderes sociales. Hay que tener en cuenta que hoy la opinión pública siente que el Presidente mintió en campaña. Dijo que no iba a subir impuestos, a mejorar empleo, a impedir el fracking y ahora todo eso lo estamos viendo. El mandatario tiene una incapacidad total para gobernar”.

Igualmente, la Congresista criticó el gabinete del presidente Duque: “Él no ha sabido reconocer los errores que ha cometido y no ha sabido cambiar a tiempo las personas que no le están sirviendo al país”.