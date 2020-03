Pilotos de fracking arrancarían a finales de 2021: Santiago

Vocero de alianza ciudadana contra esta técnica describe pasos que deben surtirse antes de poder iniciar

EL NUEVO SIGLO: El Gobierno ya tiene listo el Decreto que reglamenta pruebas pilotos de fracking, ¿cree que este mismo año estarán operando los respectivos proyectos?

CARLOS ANDRÉS SANTIAGO: Hay varios elementos, el primero es que no es tan cierto que el Decreto ya permita el desarrollo de los pilotos en este momento. Este es el primer Decreto, posteriormente tiene que salir la normatividad técnica del Ministerio de Minas, después tiene que salir la normatividad ambiental desde el Ministerio de Ambiente, tiene que salir la normatividad sobre el tema social por parte del Ministerio del Interior.

De igual forma, las empresas primero hacen el estudio del impacto ambiental; después, presentan la solicitud de la licencia, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tiene que resolver la licencia. Simultáneamente, se tienen que levantar las líneas base de las que habla como son el requisito previo del Consejo de Estado y posterior a eso, viene toda la parte de alistamiento, importación de equipos y demás, que se requieren para iniciar los pilotos.

Entonces, lo que decimos es que no creemos que los pilotos arranquen antes de finales del 2021, en caso que se puedan desarrollar sin ningún contratiempo, aunque todas estas fases implican un trabajo previo que no va a suceder sin duda alguna en el año 2020.

Lo segundo, es que creemos que el Consejo de Estado va a resolver de fondo la demanda hacia el primer o el segundo semestre de este año, y lo que esperamos es que la decisión del Consejo de Estado privilegie la aplicación del principio de precaución y evidencie un poco el riesgo que se puede materializar en caso de que se desarrollen los proyectos piloto.

Nosotros ya estudiamos el Decreto y seguramente, en los próximos días o semanas, vamos a presentar algunas acciones jurídicas. Ya por un lado tres congresistas, los representantes Katherine Miranda, César Ortiz Zorro y César Pachón, ya presentaron una demanda de nulidad contra el Decreto y van a presentar otras acciones posteriores.

Por lo que no creemos que sea tan sencillo y tan fácil que rápidamente el Gobierno avance en los pilotos. Lo que creemos es que viene un trecho todavía largo para la implementación de los pilotos.

ENS: La demanda de estos parlamentarios se basa en que con el Decreto se violaría la obligación de las autoridades de proteger las riquezas naturales…

CAS: No lo relacionan con la acción que ya existe en el Consejo de Estado sino, lo que hacen es plantear un elemento nuevo y es que el Decreto no aplica el principio de precaución y no protege de manera eficaz el derecho colectivo al medio ambiente sano.

ENS: ¿Qué puede comentar de las acciones jurídicas que desde la Alianza Colombia Libre de Fracking se proponen presentar contra este Decreto?

CAS: Estamos en ese ejercicio analizando los diferentes escenarios, lo que sí decimos y lo hemos dicho en muchos espacios en medios, es que el Decreto del Gobierno nacional no cumple con las condiciones mínimas que estableció el Consejo de Estado para el desarrollo de los pilotos.

El Consejo de Estado no permitió el desarrollo de los pilotos de cualquier forma, en cualquier lugar y en cualquier momento. El alto Tribunal establece unas condiciones que tienen que cumplir los pilotos y lo que hemos encontrado es que este Decreto no satisface las condiciones del Consejo de Estado.

ENS: La Ministra de Minas alertó que a partir 2024 Colombia tendrá que importar gas porque los hallazgos no son suficientes para cubrir la demanda.

CAS: Lo que creemos es que es una verdad a medias lo que están diciendo, primero porque el fracking en Colombia mayoritariamente es para petróleo, no para gas, los proyectos piloto en el valle del Magdalena Medio no son para extraer gas, son para extraer petróleo. Entonces, no es la discusión por el lado del gas sino por el lado del petróleo.

Aun así, si la discusión fuera por el lado del gas hay un elemento muy importante a señalar y es que hoy la Drummond están explotando 15 pozos de gas en yacimientos no convencionales en el Cesar. Nosotros ganamos un incidente de desacato en el Consejo de Estado y hoy el gas que está explotando la Drummond lo está utilizandopara la generación en su mina de carbón en el municipio de El Paso, la mina grande que tiene la Drummond en el centro del Cesar.

Esto lo que nos demuestra es que aun así, el gas que se sacaría utilizando la técnica del fracturamiento hidráulico en pozos no convencionales, no sería un gas que le pertenece a los colombianos porque todos los contratos para gas en mantos de carbón, son de propiedad de una empresa que se llama Drummond que, según el contrato, puede disponer de ese gas y utilizarlo en lo que quiera. Incluso, lo puede exportar o lo puede usar en la producción de su mina de carbón como lo está haciendo.