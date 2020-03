Opain quita respaldo al gerente Alvaro González

Por considerar que la actitud asumida por Àlvaro González, quien el lunes se negó ante las cámaras de televisión a contestar al periodista Juan Lozano sobre la falta de controles sanitarios a los viajeros en el aeropuerto Eldorado por la pandemia de Covid-19, esa empresa operadora del terminal aéreo decidió solicitarle y aceptarle la renuncia.

“Yo no le voy a responder eso. Ustedes no son la autoridad sanitaria”, dijo en su momento al director de noticias RCN, el gerente de Opain.

En un corto comunicado, Opain señala que frente al episodio ocurrido cuando el señor González "se rehúsa a dar declaraciones al periodista Juan Lozano, queremos aclarar que no es la forma de relacionamiento que la empresa tiene con la comunidad".

Horas antes, González fue blanco de críticas porque al ser preguntado el sábado sobre los controles en el aeropuerto había manifestado que no sabía que hacer. El presidente Iván Duque dijo en ese momento y sobre el incidente con el director de noticias de RCN que "rechazo totalmente la respuesta del gerente de Opain. No solamente la rechazo, sino que me parece absurda, indolente"

La alcaldesa de bogotá, Claudia López también criticò la actitud del directivo, "El coronavirus entró a Colombia por el aeropuerto y, según el reporte de casos que tenemos, sigue entrando por el aeropuerto", dijo López, quien a su vez agregó que el contagio en el país se debe a casos externos, no internos.