No va a haber incrementos en tarifas de energía: Andesco

El presidente de la Asociación, Camilo Ortega, se refirió también al proceso de adjudicación del nuevo operador de energía del Caribe

EL NUEVO SIGLO: Hace unos días usted dio una alerta sobre un posible aumento de las tarifas de energía entre un 20% y 30% que generó impacto. ¿A hoy ese riesgo está neutralizado?

CAMILO SÁNCHEZ: No era que quisiéramos asustar a los colombianos. Lo que estábamos diciendo es que el censo traía cosas buenas y cosas malas. Entre las buenas, mostrar que en los últimos 15 años ha disminuido la pobreza en Colombia. Al disminuir la pobreza en el país, para la entrega de subsidios, si la persona deja de ser pobre, deja de recibirlos y en ese caso específico no estaba previsto que ese impacto se iba a sentir en un momento determinado de este año. Hablamos con la Ministra de Minas y la Superintendente de Servicios Públicos y les contamos cuál era el proceso, les pusimos en conocimiento de lo que podía suceder y logramos un decreto que esperamos quedé en firme próximamente, donde le estamos dando 18 meses de plazo para poder llegar a hacer las modificaciones que se requieran y para que de la noche a la mañana no fueran a subir los servicios en el Cauca, en la Costa o en los municipios más pobres del país. La pobreza disminuyó en esos municipios, pero eso no quiere decir que realmente las personas tengan en el bolsillo la disponibilidad para compensar lo que no les va entregar el Estado. Entonces no va a haber incrementos de servicios en este momento y tendremos 18 meses para que esto sea mejorado.

ENS: ¿qué tanto cambio el país en materia de servicios públicos a partir de las conclusiones del censo?

CS: Dos cosas importantes. La primera es que hemos ido evolucionando en el país y se ha podido construir sobre lo construido. Estos 15 años que han pasado han ayudado a cerrar brechas de forma muy fuerte. Por eso, parte de lo que vamos a hacer en nuestro Congreso de Cartagena, del 24 al 26 de junio, es mostrar cómo se han ido cerrando las brechas en materia de agua potable, saneamiento básico, energía, gas y TIC. ¿Qué estamos viendo? Que se están haciendo modificaciones. La Ley TIC nos está ayudando a que muchas obras que no estaban pensadas se tengan que hacer obligatoriamente por parte de nuestros afiliados. Le estamos diciendo al Amazonas, al Putumayo al Guainía que no solo van a tener 2G sino que vamos a tener 3G, 4G y en alguna oportunidad 5G. Estamos haciendo proyectos fundamentales porque ya sabemos las necesidades. En La Guajira el tema de la energía eólica y solar va a ser unas de las alternativas para 2021 y 2022 y se va a hacer una gran inversión.

ENS: ¿Cómo observa el nuevo aplazamiento del proceso de adjudicación de Electricaribe?

CS: Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo lo veo medio lleno. Con ese plazo, estamos buscando asegurar que tengamos los oferentes necesarios para que sea una realidad la entrega de Electricaribe a particulares. Lo que vemos es que sí hay un grupo de empresarios interesados. Estamos viendo casi con seguridad a EPM. Estamos viendo que hay otras empresas también de nuestro sector como Celsia. Ellos estaban esperando revisar temas fundamentales, algunas demandas que existen en el tema de activos porque todavía no hay claridad absoluta de estos. Igualmente, el tema de los subsidios. Si estos pueden desaparecer en algunos municipios y eso puede ocasionar problemas de flujo de caja. Adicionalmente, querían saber si había problemas laborales, uno de los pasivos grandes es el laboral donde el Gobierno va a poner 1,2 billones.

Este es el 24% del mercado nacional y no se puede improvisar. Si no lo hacemos bien podemos tener hacia el futuro un apagón que sería gravísimo para el gobierno y el país. Hay que tener pies plomo, hay que dar tiempo para que esto se pueda hacer de la mejor forma.

Mejorar el servicio

ENS: ¿Su opinión frente a la fórmula de dividir la empresa en dos?

CS: Esa es una formula importante. Conseguir un solo oferente para todo el proceso es muy difícil. Es importante dividir, porque pueden llegar varios grupos económicos y empresas consolidadas. Hay uno de los dos sectores que está más comprometido porque hay dudas en la cartera que se tiene por parte de los usuarios. Un estudio que hicimos en Andesco muestra algo muy importante, que los costeños no son mala paga, lo que no pagan es el mal servicio. En TIC, la cartera es mínima; en agua potable la cartera es mínima; en gas también es mínima, en energía es mala porque no tienen energía de manera permanente y continua. Se requiere mejorar el servicio y por consiguiente eso se va a convertir en un colchón y va disminuir la falta de pago.

ENS: Esta semana el presidente del Senado, Lidio García, radicó nuevamente el proyecto de ley con el que se busca eliminar el cobro de reconexión para los estratos más bajos, ¿cómo ve esta iniciativa?

CS: Eso suena buenísimo, pero el problema es cuánto cuesta y al final si va a deteriorar el servicio. Como excongresista soy de los que cree que uno tiene que defender sus proyectos, él tiene todo el derecho de hacerlo. Ese es un proyecto que se ha hundido varias veces y una vez por inconveniencia. En Andesco estamos haciendo algo muy importante vamos a ayudar a las UTL de los congresistas para que estudiemos los proyectos y miremos los pro y los contra de los mismos y no votemos simplemente por impulso o corazonadas, que revisemos el impacto económico y el costo-beneficio.

ENS: ¿La ley de servicios públicos requiere cambios?

CS: Nosotros estamos orgullosos de la ley que tenemos, la 142 y 143 de servicios públicos, que cumplió 25 años. Hay que ponerla a tono con las circunstancias y la tecnología del momento. Pero hacer una modificación sin saber el máximo del espectro que se toque, puede ser muy peligroso. Le estamos diciendo a la Superintendencia que nos sentemos con el Congreso y con las regiones y podamos hacer las modificaciones que se requieren.

ENS: ¿Qué está haciendo Andesco frente a los planes de la modernización de los POT de los municipios donde la cobertura de la red de servicios públicos es una de las mayores trabas para hacerlos reales y funcionales?

CS: Una de las coas que estamos pidiendo es que el Ministerio de Vivienda puede participar de manera permanente. Segundo que los POT sean a la medida. Cada circunstancia es diferente. Ese es un tema importante. Más del 70%de los municipios no han actualizado los POT Otro tema importante son las consultas previas. Este año tenemos que sacar la ley de consulta previa. Tenemos que conseguir en el Congreso una bancada que se dé la pela para aprobar este proyecto, si no hay consulta previa no hay proyectos de energía solar y eólica y no vamos a poder seguir cerrando las brechas.

ENS: ¿Están por llevar a cabo una macrorrueda de negocios, en qué consiste el evento?

CS: Es el 11 de marzo. Vamos a tener la suerte de abrirles la puerta a los emprendedores para que se sienten con los empresarios del país. Tenemos a ISA, EPM, Enel, todas las empresas más importantes del país.