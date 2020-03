No mejora la calidad del aire en Bogotá

La calidad del aire en Bogotá no digo dignos de mejoría en las últimas horas y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Ambiente, “el material particulado ha estado suspendido (estático) en la atmósfera de la ciudad y no se han presentado condiciones favorables para su dispersión”.

“Durante todo el día se reportaron condiciones regulares en la mayoría de las estaciones. Las 12 estaciones mostraron una condición regular y solo una (San Cristóbal) estuvo en moderada”, indicó la entidad.

Añadió que “se espera que para hoy las condiciones meteorológicas se mantengan de manera similar”.

Por ello, la Secretaría de Ambiente invitó a todos los ciudadanos a estar pendientes de las comunicaciones oficiales a través de las redes sociales y reportes escritos, a cualquier novedad.

Ante esta situación, hoy empieza a regir el Pico y Placa ambiental entre las 6:30 a.m. y as 6:00 p.m., para los vehículos cuyas placas finalizan en número impar, mientras que mañana la restricción empezará 6:30 a.m., e irá hasta las 2:00 p.m. La restricción aplica también para las motos.

Desde el lunes la medida será extendida desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. y se mantendrá, según recordó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, hasta que se levante la alerta.

Así mismo, se recordó que los incendios y quemas forestales, y las altas temperaturas que se han registrado durante los últimos días en los Llanos Orientales, la Orinoquía y Venezuela, sumado a los fenómenos de inversión térmica, hicieron que el Distrito tomara la decisión de imponer estas medidas.

“A estos fenómenos se le han sumado condiciones meteorológicas complejas, particularmente durante los últimos dos días. Aunque no han sido inversiones térmicas tan graves como las que tuvimos a principios de febrero, sí hemos tenido cambios de temperatura agresivos entre la madrugada y el mediodía, lo que ha ocasionado que ese material particulado se mantenga sobre la ciudad”, aseguró la Secretaria de Ambiente.

Los fuertes vientos provenientes del noreste han facilitado la llegada del material particulado, factor generado por los incendios forestales y las quemas que se vienen presentando en la región.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá ha registrado niveles de concentración de material particulado por encima de la norma nacional. “

Durante las últimas 48 horas las estaciones Carvajal-Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima han mostrado niveles de concentración de material particulado 2.5 superiores a los 35.4 microgramos por metro cúbico, lo que quiere decir que puede afectar la salud de las personas”, agregó la secretaria Urrutia.

En el Área Metropolitana

De otra parte, se anunció que los diez municipios del Valle del Aburrá que integran el Área Metropolitana se extenderá el estado de alerta, por ende habrá Pico y Placa ambiental hasta el próximo martes. La medida rige en el horario de 5:00 a 10:00 de la mañana, y en la tarde de 4:00 a 8:00 de la noche.

“Por decisión de la Junta Metropolitana, se extiende el estado de alerta por calidad del aire en los diez municipios del Valle de Aburrá durante mañana, el lunes y el martes”, indicó la autoridad ambiental en su cuenta de Twitter.

Este domingo habrá restricción para vehículos particulares, camiones y volquetas con placas finalizadas en 0-2-4-6 y 8, y para motos de dos y cuatro tiempos con placas iniciadas en 0-2-4-6 y 8.

Mientras que el lunes no podrán circular en el horario establecido los vehículos con placas finalizadas en 8-9-0-1-2 y 3, y motos con placas que inicien en 0-1-2-3-4 y 5.