Minsalud cambia de "moderado" a "alto" el riesgo por coronavirus

Después de realizar el Comité de Evaluación de Riesgo del Covid-19 y teniendo en cuenta la evolución que ha tenido la enfermedad en el mundo y en la región, el ministro de Salud y Protección Social, Iván Darío González, informó que se tomó la decisión de aumentar de moderado a alto el riesgo de ingreso del coronavirus al país.

La decisión se da luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de subió el riesgo en el mundo a muy alto y según los reportes de casos en Ecuador (uno importado y cinco con contactos cercanos), dos en Brasil, uno en República Dominicana (extranjero), dos en México, 89 en Estados Unidos y 24 en Canadá.

Teniendo en cuenta que ya el Covid-19 está en la región y que el flujo migratorio es amplio con algunos de estos países, también se tomó la decisión de ampliar el tamizaje migratorio a Ecuador, Estados Unidos, España y Alemania. Con estos ya son nueve los países con tamizaje migratorio sumados a China, Italia, Corea, Irán y Japón.

“Hace ocho días dijimos que el riesgo de que llegue un caso a Colombia es moderado, ahora lo que decimos es que el riesgo de importar un caso es alto, pero que tenemos toda la preparación para hacer la contención”, aseguró.

Acciones regionales

El Ministerio de Salud desarrolló ayer una teleconferencia con los ministros de salud funcionarios de Ecuador, Panamá y Perú, con el objetivo de coordinar las acciones regionales y saber cómo es la preparación para la llegada de la enfermedad y, en el caso de Ecuador, cómo están manejando los casos ya confirmados.

“No hay ninguna razón para hablar de cierre de fronteras o afectación al turismo. Colombia está preparada para esto”, sostuvo González.

En el país se implementará el uso de dos formatos a la hora de ingresar al territorio nacional: el primero es un documento o declaratoria de salud y antecedentes de viaje. Este será entregado a los viajeros cuando arriben a Colombia y en él deberán informar los lugares en los cuales ha estado antes de llegar a Colombia. También está en preparación un documento que se entregará mano a mano con recomendaciones y síntomas.

“Queremos que el país esté tranquilo, hemos hecho un trabajo de preparación muy juicioso y aunque esto representan un nuevo reto para la salud pública en el mundo, Colombia tiene un sistema de salud fuerte y unas capacidades epidemiológicas comprobadas”, dijo González.

En esa línea, el Ministro encargado dijo que se ha desarrollado la cuantificación de las capacidades que tiene el país en cuanto a atención, camas, cuidado intensivo y “estamos preparándonos para tener zonas de aislamiento en urgencias de aquellos pacientes con síntomas respiratorios. Este es uno de los principales retos”, agregó.

“Debemos insistir en el lavado de manos como principal herramienta de prevención. Igualmente, es importante que el uso de tapabocas solo se dé si la persona tiene síntomas de gripa o está cuidando a una persona con gripa”, recalcó el jefe de la cartera de salud.

El manejo de esta epidemia, aseveró el Ministro encargado, no es solo una responsabilidad del Gobierno y del Estado colombiano, “es una responsabilidad conjunta del gobierno nacional, otras agencias del estado y la población que debe mantener la calma, informarse bien, lavarse las manos, hacer autoaislamiento cuando tengan síntomas de gripa leves y respetar las medidas de higiene respiratoria”.

El ministro González reiteró que hasta el momento no hay casos confirmados de coronavirus en Colombia, pero que se están estudiando algunos, no obstante, señaló que el Gobierno no se pronunciará sobre casos sospechosos para no incrementar la alarma que se ha generado alrededor de este virus.

“Una de las grandes preocupaciones es que en un corto periodo de tiempo puede sumarse a los picos respiratorios que Colombia tiene en dos momentos del año”, indicó.

Otras medidas

Ya el pasado sábado el presidente Iván Duque había anunciado la instalación de in Puesto de Mando Unificado (PMU) con las distintas agencias del Estado, para hacer un monitoreo sobre toda la situación del coronavirus a nivel mundial, a nivel regional, las precauciones que nos corresponden a nosotros como país.

Aseguró que ese PMU “nos va a ayudar a monitorear cómo está la situación, cómo tenemos que seguir avanzando”, y manifestó que le solicitó al Ministro de Salud, Fernando Ruiz, que “también esté, en los próximos días, dando información permanente”, tal y como lo viene haciendo el Ministro encargado, Iván González, al considerar que “este es un tema que amerita, de todos nosotros, atención, precaución, prevención y capacidad de reacción”.

El Mandatario aclaró que “se han venido adoptando medidas de identificación temprana en aeropuertos; hemos tomado medidas con las secretarías de salud para tener coordinación, tener salas de aislamiento, salas especializadas, pero todos los días tenemos que estar en este trabajo”.