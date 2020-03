Llevaremos 30 mil mercados a Soacha: gobernador

El gobernador, Nicolás García, dijo que esta pandemia ha acelerado la consolidación del proyecto de integración regional con Bogotá y que hay suficiente abastecimiento de alimentos en la región

EL NUEVO SIGLO: Gobernador, ¿por qué decidieron tomar la medida de militarizar algunas zonas de Cundinamarca para que se cumpla la cuarentena?

NICOLÁS GARCÍA: Efectivamente, ya estamos buscando tener mayor presencia del grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Estamos organizando todos los elementos de seguridad para que ellos también puedan estar en territorio, en todo Cundinamarca, pero especialmente en aquellos municipios (tenemos unos siete u ocho), en donde se aglomera el 50% de las infecciones por incumplimiento.

En esas ciudades, que son grandes, necesitamos que la gente entienda que no hay que salir y que esto no es un juego. Son ciudades grandes en dónde, como aún no se han presentado casos positivos, la gente está medio relajada y no podemos permitir eso. La invitación siempre será a cumplir de manera tranquila y voluntaria, entendiendo que el cuidado propio es el cuidado de todos. Pero en donde no veamos el cumplimiento estricto haremos presencia con el Ejército Nacional. Pero aclaro: esta no es una militarización del Departamento completo.

ENS: ¿Cuáles son?

NG: Las ciudades en donde más comparendos se han impuesto han sido en Soacha, Facatativá y Girardot.

ENS: ¿Cuál es el estado del sistema de salud del departamento?

NG: Tenemos 179 Unidades de Cuidados Intensivos y estamos en un proceso de expansión que esta semana nos va a permitir tener 500 UCI y a partir de la próxima semana tendremos 634. Vamos a pasar de 2.600 camas hospitalarias a 3.700 y de 150 intermedias a 205. Todo esto se ha hecho con la unión del público y el privado, entre todos los operadores que hay en Cundinamarca y parte en Bogotá, en donde tendremos la referencia de la Samaritana y varias clínicas privadas que ya tenemos alquiladas con exclusividad para Cundinamarca. Así como Corferias.

ENS: Una de las cosas que le pidió la Alcaldesa al Gobierno nacional es que comenzara a desembolsar sus ayudas por Soacha porque es, en muchos aspectos, una bomba de tiempo. ¿Cómo ve usted la situación de esta región de Cundinamarca?

NG: Sin duda alguna Soacha tiene una particularidad y es su cercanía con Bogotá. No obstante, ya logramos articular el acceso de las personas que tienen que desplazarse a trabajar, para evitar aglomeraciones.

Ya se comenzaron a hacer los giros por parte del Gobierno nacional y nosotros hemos dispuesto $1.500 millones para 30.000 mercados a Soacha más todo lo que se está apoyando a través de fundaciones. Es muy importante acompañar a este municipio en estos momentos porque allí hay muchísimas familias que viven en la informalidad. También, por el número tan elevado de habitantes es que hemos visto también un alto número de incumplimientos de la cuarentena, pero, por eso lo estamos monitoreando permanentemente.

Movilidad

ENS: ¿Qué están haciendo en el manejo de Transmilenio y cómo están monitoreando la entrada y salida del Terminal?

NG: En el tema de transporte, efectivamente, en todo el país está permitido el transporte intermunicipal porque es menor el número despachos. Lo que nosotros estamos verificando no es tanto el número despachos sino que quienes están haciendo estas rutas sean personas exentas del Decreto. Llegamos a un acuerdo desde la semana pasada, después de una reunión con el alcalde de Soacha y la alcaldesa de Bogotá, de generar mayores frecuencias en 50 buses de Transmilenio Soacha-Bogotá y también de generar un Pico y Cédula que facilite el ingreso en horas determinadas, de acuerdo con el último número del documento.

ENS: Ustedes han sido claros en decir que no habrá desabastecimiento. No obstante, ¿están pensando en algún plan de contingencia si llegamos a vernos avocados a este escenario?

NG: Estamos teniendo el abastecimiento, inclusive más que el que tradicionalmente tiene la ciudad en un escenario de normalidad. El martes de la semana pasada, por ejemplo, tuvimos un ingreso de 14.000 toneladas. Estamos teniendo permanente control sobre el abastecimiento y sobre los precios para que no se especule y para que no se acaparen los productos. Eso está controlado.

Y adicionalmente, estamos buscando proteger a los campesinos del Departamento de los intermediarios inescrupulosos. A muchos campesinos hoy les están ofreciendo casi nada por sus productos en los municipios, para venir a venderlos a un precio muchísimo mayor.

Estamos comprando directamente el producto a los campesinos para utilizarlo en nuestro mercado, para que ellos reciban un precio justo. Y por último, hemos radicado hoy un proyecto de $6.000 millones que busca beneficiar a los campesinos de Cundinamarca recibiendo semillas y fertilizantes para productos y cosechas que en un término no mayor a 120 días, nos permita generar 50.000 toneladas adicionales de alimentos.

ENS: ¿Lo radicaron hoy?

NG: Así es. Lo radicamos hoy en el trámite interno de la Gobernación para que haga parte del plan de acción de la emergencia del coronavirus y podamos, de manera inmediata, acceder a los recursos a través de gestión de riesgos del Departamento. La Agencia Comercial de Cundinamarca, que ha sido mi bandera, ya fue aprobada por la asamblea del Departamento y estamos en el estudio técnico de su creación. Pero aprovechando esta emergencia, vamos a hacer casi que una agencia piloto que les permita a los campesinos tener precios justos durante esta crisis y que no se especule ni se juegue con ellos.

ENS: ¿Usted cree que esta crisis afectará o por el contrario, acelerará la consolidación del proyecto de integración regional?

NG: Nosotros venimos trabajando en el proyecto de región metropolitana de la Sabana y para lo mismo, establecimos puntos fundamentales de concertación. Sin embargo, esta coyuntura nos ha invitado a trabajar de manera permanente y de hecho, haciendo realidad muchos proyectos puntuales.

Estamos unidos en el proyecto de Corferias para generar más camas hospitalarias. Estamos con la Empresa de licores de Cundinamarca haciendo la producción de 75.000 litros de antibacterial para Bogotá. Estamos haciendo muchas tareas en conjunto como el simulacro, que lo hicimos en conjunto y yo creo que la integración regional es algo que podemos materializar a futuro. Esta experiencia nos permitirá aportar más a este proyecto y al desarrollo de la región sin que haya una posición dominante.

ENS: En Chía se fue el agua porque se rompió un tubo en medio de esta crisis. ¿Cómo se solucionó el tema y tienen un plan B si esto se presenta en otro municipio?

NG: Éste fue un sismo que se presentó en Santander y tuvo repercusión en Chía. Fisuró un tubo en cuatro tramos. Efectivamente, la emergencia ya se superó, ya está en funcionamiento el servicio de abastecimiento de agua, la demora fue encontrar los puntos y adicionalmente, uno de ellos nos obligó al desmonte de un puente peatonal al frente de la Universidad de la Sabana.

Éstas son circunstancias que no son corrientes, que no son normales, que son de fuerza mayor y lo importante es reaccionar de manera inmediata para trabajar con los equipos 24 horas hasta que se solucione la crisis. Eso fue lo que hicimos y eso es lo que haremos si vuelve a presentarse una coyuntura este tipo.