La urgencia del fracking es del país, no de las empresas

La decisión del Gobierno de autorizar con condiciones el desarrollo de proyectos piloto para el fracking, fue bien recibida por el sector petrolero. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, elogia este avance y señala que es urgente para el país aumentar la exploración para incrementar las reservas de crudo y gas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Este es el arranque definitivo para desarrollar los proyectos piloto?

FRANCISCO JOSÉ LLOREDA: No, se ha establecido una serie de lineamientos de carácter regulatorio, de adoptar una serie de sombrillas a partir de las recomendaciones de los expertos y respetando las decisiones del Consejo de Estado. Atendiendo eso, faltan otras disposiciones regulatorias, por ejemplo en los aspectos técnicos específicamente para los pilotos y los términos de referencia ambiental para los mismos pilotos y una regulación en materia de carácter social en los territorios. Es decir, contamos con la primera pieza regulatoria, la más importante, pero faltan otras que son fundamentales para que las empresas tomen las decisiones de invertir en esos proyectos.

ENS: ¿Qué le preocupa de esta situación al mercado petrolero?

FJLL: La ACP como gremio tiene un cronograma de los pilotos, primero que este año tengamos toda la regulación y que ésta sea razonable para poder desarrollar los pilotos, y que las empresas puedan presentar las solicitudes de licencias ambientales. Antes de concluir este año las empresas deben estar listas para poder iniciar los pilotos en los terrenos. Es decir el próximo año tenemos y necesitamos hacer los proyectos pilotos bajo los lineamientos establecidos por el Gobierno. Confiamos que son lineamientos razonables bajo otros estándares y que en Colombia se esté tomando decisiones de explotación comercial en el 2022, eso es lo que el país necesita.

La demora

ENS: ¿Se han demorado muchas decisiones?

FJLL: Esto es urgente, el país lo requiere con urgencia, Colombia pide con urgencia el desarrollo de los pilotos. Aquí no se puede decir que los que tienen urgencia para los pilotos son las empresas, no, es el país el que tiene urgencia, no las empresas. Hace diez años Argentina empezó a desarrollar el fracking. Si Colombia no hubiera perdido una década, no estaríamos a punto de perder la autosuficiencia de gas. Si hubiéramos empezado antes, hoy no tendríamos preocupaciones de reservas de petróleo y gas, pero estamos en 2020 y debemos tomar decisiones que son claves para el país. Por eso felicito al Gobierno, está haciendo lo correcto respecto al fracking, eso es lo responsable, si no hubiera tomado decisiones y se hubiera lavado las manos, a la vuelta de un tiempo le estarían reclamando al Gobierno no haberlo hecho.

ENS: ¿Hay muchas empresas que esperan desarrollar los proyectos de fracking?

FJLL: Las empresas están muy interesadas para desarrollar los proyectos, estaban pendientes de las decisiones del Gobierno. Esto ha sido muy positivo. Con este hecho se está abriendo las puertas a Colombia a que se hagan investigaciones en el terreno y que ahora se puede pensar en incrementar significativamente las reservas energéticas que el país necesita. En esto quiero destacar la posición seria del Gobierno, responsable con el país y eso se traduce en impulsar los proyectos piloto.

ENS: ¿De lo que se conoce de la exploración y explotación de los yacimientos no convencionales, como por ejemplo Argentina, vamos en la dirección correcta?

FJLL: Si vamos en la dirección correcta, entre otras con el liderazgo de la Ministra de Minas María Fernanda Suárez que ha tomado el toro por los cuernos para que se dejen atrás las preocupaciones en las exploraciones y explotaciones de los yacimientos no convencionales, esto va a ser muy positivo para el país.

Los beneficios

ENS: ¿Qué otros sectores se podrían beneficiar de estos proyectos?

FJLL: El beneficio para el país es total. Primero en materia energética porque se va a producir una extensión en el tiempo entre 25 años y 35 años de las reservas petroleras, lo cual daría una tranquilidad al país debido a que el petróleo es limitado, me refiero a las reservas probadas de crudo como de gas. Si perdemos la autosuficiencia terminamos importando hidrocarburos y eso va a terminar afectado el bolsillo de los colombianos.

ENS: ¿Qué inversiones se requieren inicialmente para el desarrollo de los proyectos?

FJLL: Para el desarrollo de los primeros proyectos se necesitan inversiones de US$650 millones, pero en el momento que dejen de ser pilotos y pasen a la fase explotación comercial, podríamos hablar de inversiones anuales de US$5.000 millones, eso es importante para Colombia y para el Valle del Magdalena Medio, lo que se termina traduciendo en mayores demandas de bienes y servicios, en generación de empleo. El fracking es una medida que requiere mucha mano de obra y es una gran oportunidad sin duda alguna en esta región y para el país en materia de desarrollo.

La coyuntura

ENS: ¿Cómo está analizando el mercado las preocupaciones acerca del precio del crudo que parece ya está impactado por el coronavirus?

FJLL: En realidad los precios internacionales preocupan a todos, al mercado, al empresario, al consumidor, pero todos esperamos que todo esto no se vaya a convertir en una situación de carácter estructural sino que este problema sea coyuntural. En este sentido es importante destacar las medidas que están empezando a tomar los gobiernos y sus bancas centrales, y el mundo los está contemplando. Ya incluso los países exportadores de petróleo esperan reducir la oferta.

ENS: ¿En el plan financiero del Gobierno de este año se contempla el precio del crudo en US$60,5 el barril, con los precios de hoy se afectarían esos recursos?

FJLL: Yo espero que no, que el resto del año los precios se recuperen y permitan que Colombia logre sus proyecciones de ingresos fiscales y de regalías, al finalizar el año. Esperamos que las cosas vuelvan a la normalidad, por el bien del país.

ENS: ¿Qué piensan las empresas del desarrollo del sector este año?

FJLL: Tanto el país como las empresas ven con optimismo este 2020, esto en razón a que una serie de decisiones que ha tomado el Gobierno para darle un nuevo curso a la industria, son muy buenos. Esto no solo se refleja con los contratos costa fuera sino también en el avance de la puesta en marcha de los pilotos de fracking, sino también de la exploración, y de que los hidrocarburos son necesarios en la diversificación energética. Dicho lo anterior, la actividad exploratoria está rezagada, hay que registrarlo, cerramos el año pasado con 48 pozos de exploración, esa no es una buena noticia ya que hace dos o tres años teníamos lo mismo. La actividad sísmica fue cercana a los 2 mil kilómetros, eso no es suficiente. La actividad exploratoria está rezagada por decisiones que no se tomaron en su momento por otros gobiernos, pero con estas decisiones que se están tomando, esperamos que nos dé una cosecha importante a la vuelta de unos años.

ENS: ¿Vamos bien en producción petrolera?

FJLL: Las proyecciones del gremio con el anterior ritmo de producción, dicen que el 2020 mantendremos el volumen con el que cerramos el año pasado, estamos hablando de mantener entre 940 mil o 980 mil barriles diarios. Si esta proyección cambia depende de muchos factores, entre otros de que las empresas puedan cumplir los presupuestos de inversión en materia de producción y que la incertidumbre de los mercados regrese a la normalidad.