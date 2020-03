La pandemia nos agarró con la economía creciendo: Fedesarrollo

Director del centro de investigación, Luis Fernando Mejía, analizó los escenarios sobre la actividad del país, donde resalta un menor Producto Interno Bruto y un mayor desempleo

______________

Desde 1999, la economía colombiana no se enfrentaba a una crisis como la que está impulsando la pandemia del Covid 19. Sin embargo, hoy este impacto lo recibe el país cuando el crecimiento subía escalonadamente al 3,3%, el mayor en la región latinoamericana en el último año. Precisamente, este hecho hace que las consecuencias macroeconómicas no sean mayores a pesar de los escenarios regulares que describe el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Según Mejía, dependiendo de lo que dure el coronavirus, el Producto Interno Bruto (PIB) puede ir desde 2,3% a uno de -0,4% y el desempleo podría incrementarse a tasas entre el 13,3% al 19,5%, afectando a más de 3 millones de colombianos. El director de Fedesarrollo precisa que aunque el descuadre fiscal va a continuar y es posible que las firmas calificadoras bajen la nota al país, hoy lo primordial es la atención de la pandemia, por encima de cualquier consideración.

EL NUEVO SIGLO: ¿La pandemia pilló a la economía colombiana bien plantada?

LUIS FERNANDO MEJÍA: Yo creo que sí, nosotros veníamos en un periodo de aceleración de la actividad económica, desde el 2016 la economía colombiana venía liderando la actividad económica regional y venía siendo la primera o la segunda de las más grandes con mayor crecimiento económico, entonces yo creo que es solidez. Fíjese que eso importa mucho porque si no estuviéramos creciendo al 3% sino al 1% entonces el escenario que nosotros tendríamos no sería el escenario medio, donde la tasa de crecimiento cae del 3,5% al 1,4%, sería del 1% al -1%, entonces, eso es muy importante porque venimos creciendo. La pandemia nos agarró con la economía creciendo, a diferencia de otras economías de América Latina donde el crecimiento ha sido nulo o incluso negativo. Solo nos agarra vulnerables en el tema de las cuentas externas y eso lo habíamos dicho desde hace varios meses y es que infortunadamente, nuestro déficit de cuenta corriente sigue siendo alto, antes del choque estaba en 4,3% del PIB y ahí hay una vulnerabilidad. De resto es una economía que ha mostrado su resiliencia a estos choques y no me sorprendería que fuera una de las mejor libradas de la región frente a lo que estamos viviendo.

Las medidas

ENS: ¿Cómo ve usted las medidas que está tomando el Gobierno para frenar el impacto de esta crisis que estamos viviendo?

LFM: Son medidas que van en la dirección correcta, yo creo que primero priorizar la parte de la salud es muy importante, esta medida de la cuarentena nacional creo que es una medida adecuada porque además se nutre de las experiencias de otros países que no se tomaron la expansión de este virus en serio y tuvieron que tomar medidas drásticas después. Me parece también bueno el énfasis que se ha venido haciendo en términos de la protección de los ingresos de las personas más vulnerables y las más pobres, ahí siempre habíamos dicho, desde hace ya unas semanas, que el reto más importante era poder llegar a esa franja de los vulnerables, porque los programas sociales del país usualmente están focalizados en pobres y pobres extremos, pero dada la altísima informalidad de nuestra economía hay una buena parte de la población que es vulnerable.

ENS: Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué tanto va a afectar la economía?

LFM: Nosotros habíamos dicho el año pasado que este año íbamos a crecer un 3,5%, era nuestra meta de crecimiento, hay mucha incertidumbre en este momento y hay que dejarlo muy claro porque el impacto de estos dos choques, porque son dos choques que está recibiendo la economía colombiana, uno relacionado con la expansión de la pandemia del Covid 19 y otro relacionado con el precio del petróleo, va a depender de cuánto tiempo duran hacia adelante, hay mucha incertidumbre si esto va a durar uno, dos, tres, cuatro o cinco meses, entonces lo que hicimos fue una serie de escenarios, básicamente 3 escenarios, que están ligados a cuánto duran estos choques.

ENS: ¿Cómo son esos escenarios?

LFM: En el escenario optimista, estamos pensando que esto se empieza a resolver en el mes de abril, es decir, esto dura marzo, abril y en mayo ya empieza la recuperación. En el escenario medio estamos viendo que esto dura hasta la primera mitad del año, o sea hasta mayo o junio, y ya en la segunda mitad del año empieza el periodo de recuperación; en el escenario pesimista es donde esto se alarga hasta incluso la segunda mitad del año y la recuperación se empieza a dar a finales de este año o a principios del 2021. Entonces, esos son los tres escenarios que tenemos por la incertidumbre, ¿qué nos da eso? Nos da que en el escenario medio el crecimiento económico se va a reducir al 1,2%, es decir, no crecemos el 3,5%; en el escenario optimista pasamos del 3,5% al 2,3% y en el escenario pesimista estamos viendo una ligera contracción de la actividad económica de -0,4%. Entonces, en ese rango, lo que sí es cierto es que con una muy alta probabilidad ese choque ya nos quitó al menos un punto de crecimiento.

Los sectores afectados

ENS: ¿Qué sectores se van a afectar más con esta coyuntura?

LFM: Tenemos un análisis vectorial bastante interesante, le digo el top 3. No hay mucha sorpresa en término de los sectores, el que más se va afectar por esta coyuntura va a ser el sector de comercio y transporte, pues es natural, es un sector que tiene el turismo además, todo ese sector va a estar afectado por esta coyuntura de la cuarentena, entonces nosotros estimamos que el comercio iba a crecer 4,5% este año y ahora en el escenario medio lo vemos con una caída de -0,9%, entonces es la afectación más grande que estamos viendo en términos de sectores. El segundo sector con mayor afectación es la industria, estábamos viendo que la industria iba a crecer este año el 2,4% y pasa a caer al -2,6%, una caída importante de más de 5 puntos porcentuales.

ENS: ¿Pero por qué se va a presentar ese desplome en la industria?

LFM: Porque el sector de la refinación que representa más del 30% de la industria va a caer, básicamente esa es la razón, la refinación se ve muy afectada por todos estos choques, incluyendo el choque petrolero y eso va a tener un efecto negativo; y otro sector que va a caer mucho es la minería que estábamos viendo que iba a llegar al 2% o 3% y ahora lo vemos cayendo al -2,1% al escenario medio básicamente por el efecto del petróleo, infortunadamente se va a ver afectado fuertemente en este año por este choque, entonces, estos son los 3 sectores más afectados.

Las tasas de interés

ENS: ¿Qué piensa del papel del Banco de la República en esta situación del país, al recortar en 0,5% las tasas de interés?

LFM: Yo creo que en este momento hay que usar todas las herramientas disponibles, el Banco de la Republica ha hecho un trabajo muy importante de ir introduciendo unos mecanismos que permitan garantizar la liquidez que es lo crítico en este momento, obviamente cuando hay incertidumbre hay problemas de liquidez en los diferentes establecimientos financieros, en algunos de ellos ha habido, y todo lo que ha hecho el banco ha estado muy enfocado y de manera muy acertada, precisamente en mantener esa liquidez.

Más desempleo

ENS: En ese análisis, ¿cuánto cae el desempleo, uno de los mayores dolores de cabeza para la economía y para el país?

LFM: Nosotros hicimos un ejercicio cronométrico muy juicioso para entender en estos tres escenarios que le digo de crecimiento (2,3%, 1,2% o -0,4%) a cuánto podría llegar la tasa de desempleo. La primera noticia, y esta también se la digo con toda la certeza, es que por supuesto el desempleo va a aumentar. El año pasado el desempleo cerró al 10,5% en promedio e infortunadamente este año va a aumentar, ¿cuánto? Pues eso va a depender en qué final lleguemos, entonces los cálculos que tenemos son los siguientes: en el escenario optimista, es decir, con un crecimiento del 2,3% de la economía, el desempleo aumentaría al 13,3% es decir, subiría casi 2 puntos porcentuales, recordemos que estábamos en 10,5% el año pasado; en el escenario medio, con un crecimiento del 1,2% llegamos a un 15,4% de desempleo, una cifra muy importante, casi un aumento del 50% de la tasa. Y en el escenario más pesimista, con una contracción del -0,4% estamos hablando de un desempleo que podría llegar a niveles del 19,5%, este es casi el 20% de desempleo, es obviamente muy pesimista.

ENS: ¿Eso sería casi 3 millones de desempleados?

LFM: Sí claro, ya estaríamos hablando de este tipo de cifras, este es el escenario pesimista; entonces, no es el ideal que tenemos, pero indudablemente, el mensaje del deterioro de la tasa de desempleo es una realidad.

ENS: ¿Estos escenarios que usted expone harán que el Gobierno modifique las metas fiscales que tenía?

LFM: Yo creo que el tema fiscal, francamente, debe estar en el segundo orden en términos de prioridad. No hay que descuidarlo porque el tema fiscal, por supuesto, es un tema a largo plazo, pero en esta coyuntura yo creo que estamos en un escenario extraordinario que requiere, como su nombre lo indica, medidas extraordinarias. El Gobierno ha hecho una estrategia muy interesante. Los recursos que va a utilizar tanto del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías, equivalen más o menos a un 1,4% del PIB yo creo que esto implica que estamos hablando de un choque fiscal que puede estar en más o menos 2 y 3 puntos de este año, o sea, que el déficit indudablemente se va a afectar, pero también seguramente la regla fiscal le va a dar espacio al Gobierno. Este año implicaba un déficit de 2,3% y fíjese que estaba bajo un escenario con un crecimiento por encima de un 3% y un precio en petróleo de US$60, entonces estas nuevas condiciones en término de déficit va a poder ser más grande. Yo diría que hay un incumplimiento de la meta pero, bajo unas condiciones completamente distintas.

Ajustarse el cinturón

ENS: O sea, ¿el ajuste del cinturón será para el año entrante?

LFM: Sí, lo peor que podría hacer este Gobierno es ajustar de cinturón este año porque va en contravía de todo lo que necesita la economía, no solamente desde el punto de vista de salud hay que hacer todo lo necesario para contener este choque, sino también desde el punto de vista económico, el Gobierno no puede ajustar el cinturón porque la regla fiscal está para eso, para tener una política fiscal contracíclica, es decir, que expanda gastos en momentos en donde hay caída en la actividad económica. Entonces, si bien ese ajuste no va a ser este año, seguramente va a tener que llegar a partir del próximo año y ahí es donde va a estar ese reto fiscal importante.

ENS: ¿Qué peligro hay que las firmas calificadoras modifiquen su postura, como ya los están empezando a hacer, y rebajen esas notas?

LFM: Yo creo que no debería sorprendernos que nos reduzcan. Pero lo importante ahora es concentrarnos en las medidas que podrían mitigar la situación en el tiempo, porque entre más rápido salgamos de este choque, entre más efectivas sean las medidas de contención, más rápido vamos a poder reactivar la actividad económica.

Posibilidad de una recesión

ENS: ¿No hay peligro que entremos de lleno a una recesión?

LFM: De hecho sí, por eso le mencionaba el escenario pesimista, que puede llegar a ocurrir, que podríamos ver una contracción de la actividad económica por primera vez desde 1999 a pesar de que sea muy pequeña. Pero, además, hay otro riesgo adicional a esto y es que pueda ocurrir también algo similar a lo que pasó en esa década de los 90 y es que haya un nerviosismo generalizado de los inversionistas frente a los mercados emergentes y que esto genere una parada súbita en los flujos de capital hacia Colombia. Eso pasó en el 99, en donde los inversionistas extranjeros nos dejaron de financiar y si eso pasa, la economía colombiana tiene que hacer unos ajustes importantes en su déficit de cuenta corriente que solamente se hace a través de la demanda agregada, es decir, el sector público no lo va a hacer, el sector público tiene mucha rigidez y quien termina haciendo el ajuste cuando viene estos problemas es el sector privado a través de menor consumo, menor inversión y eso implicaría que la caída de la actividad económica pueda ser aún más grande. Yo ese riesgo lo veo menor, pero de todas maneras se lo comento porque está ahí, yo no creo que lleguemos allá pero no descartaríamos un eventual escenario mucho más pesimista en ese sentido.