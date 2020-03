Distrito quiere triplicar el recaudo en aportes voluntarios

De acuerdo con el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, durante el cuatrienio de Enrique Peñalosa Bogotá recaudó, en aportes voluntarios, alrededor de $4.000 millones. La meta 2020-2024 es alcanzar los $12.000 millones.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es el estado actual de las finanzas que tiene Bogotá?

JUAN MAURICIO RAMÍREZ: Yo llego y encuentro las cuentas de Bogotá bastante bien. Hay indicadores como el de la deuda, en la que el saldo de la misma como porcentaje del PIB es del 1%. Eso es realmente bajo si lo comparas con datos como el de la Nación, que es más del 50%. Hay otro indicador, el de solvencia, que es cuánto pesan los intereses como proporción del ahorro de Bogotá que por reglamentación no debe ser más del 40% y en Bogotá es del 1%.

ENS: Una ciudad como Bogotá, ¿en qué debe invertir y gastar más?

JMR: Ésa es una pregunta súper importante y tal vez, la respuesta es justamente la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo. Este plan es una propuesta de gasto que tiene detrás una propuesta de ciudad.

La alcaldesa Claudia López propone un nuevo contrato social en el que reconoce que ha habido un progreso social en Bogotá (hace 15 años, la tasa de pobreza era del 27% y hoy es del 10% y la clase media representaba el 30% de la población y hoy representa el 53%), pero también reconoce que la población que podríamos llamar vulnerable, hace 15 años era del 25% de la población y hoy es del 35%. Entonces, hay un cambio social grande, pero también hay retos muy grandes.

Y en movilidad. En eso tiene que invertir la ciudad porque así habrá un incremento en la productividad, en los ingresos y en la calidad de vida.

Plan de Desarrollo

ENS: El PDD contempla una inversión de $112 billones, ¿es ese incremento muy alto, normal o muy bajo?

JMR: Primero que todo, hay que comparar con lo que costó el Plan Distrital anterior de Enrique Peñalosa, que fue más o menos de $96 billones. Pero, en términos reales esa cuenta de $96 era a precios de 2016. Este, es a precios del 2020, entonces para poderlos comprar hay que traer los $96 a precios de este año. Al hacer eso, en realidad los $96 representan hoy algo así como $108 billones, entonces el incremento realmente fue de menos del 5%. No fue tanto.

No es que estemos soñando con que nos vamos a gastar $140 billones, no. Es que la plata hace cuatro años costaba menos y eso es importante porque estamos apostándole a algo más, pero que no es mucho más de incremento. Y a lo que realmente estamos apostándole, es a lograr mucho más con esa plata: a un tema de efectividad y calidad del gasto. A hacer que el gasto sea efectivo, de rentabilidad social y económica.

ENS: Al Concejo le preocupa que no es claro cómo se va a financiar este Plan. ¿Cómo lo harán?

JMR: Para hacer el cálculo de las cuentas del Plan, nosotros tuvimos presentes los impuestos corrientes, en particular el Predial, el ICA y el Impuesto a Vehículos, que representan el 90% de los ingresos de la ciudad; hicimos una proyección de esas tres fuentes y luego tuvimos en cuenta otros ingresos como los ingresos propios de las empresas y el cupo de endeudamiento. A todo eso sumamos lo que venga de regalías, que es muy poquito y un cálculo conservador de APPs.

ENS: ¿Se van a generar nuevos impuestos?

JMR: Sí, es cierto que tenemos que mirar nuevos recursos. Por ejemplo, con el parqueo en vía. Eso lo tenemos contemplado y el cálculo es que eso nos entregue unos $468.000 millones en el cuatrienio.

ENS: ¿Y frente a una eventual valorización?

JMR: En el borrador del Plan hay un artículo que habla de gestión de nuevas fuentes y ahí están señaladas estas que te acabo de mencionar como parqueo en vías y tarifas de parqueaderos. Y sí se hace referencia, como posibilidad, a nuevas valorizaciones.

Yo entiendo que la gente está cansada de las mismas y sé que políticamente es complejo, pero nada de esto pasa sin un acuerdo en el Concejo de Bogotá. Sí, tenemos que encontrar fuentes, pero está señalado como una posibilidad. Esto es lo que se haría, indicativamente, en los próximos cuatro años. Algunas se podrán hacer, otras no. Depende de cómo evolucionen los recursos.

ENS: Una tercera preocupación fue por la falta de aumento en la inversión a seguridad, ¿qué decir a eso?

JMR: Cuando uno mira cómo varió el presupuesto por sectores, el de seguridad, en la administración pasada, fue como de $1,9 billones destinados a seguridad. Estamos presupuestando como $1,8 billones pero qué es lo que ocurre: en el plan anterior se incluyeron unas inversiones bastante grandes para cámaras de seguridad y hubo un gasto importante en tecnología.

Entonces pasa un poco como ocurre con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte: hubo muchísima inversión en infraestructura y ya no se trata de seguir haciendo más parques, sino de mantenerlos y hacerles intervenciones más puntuales. Entonces no necesitamos tanto en infraestructura: necesitamos mucho más en eficiencia, sostenimiento y fortalecimiento de seguridad en Transmilenio.

ENS: ¿Cuánto planean recaudar con los aportes voluntarios del 10%, cree que esta es una medida que se puede sostener en el tiempo?

JMR: Es difícil sostenerlo como tú dices y de hecho lo que pasó fue eso. Cuando el alcalde Mockus sacó la propuesta hubo 60.000 personas que lo hicieron y el siguiente año bajo. Siguió bajando y llegó al mínimo durante la administración Petro. Nuestro reto es el de igualarlo a la época de Mockus y hacerlo constante.

Esta es una gran apuesta, porque es un indicador poderoso de confianza ciudadana. No es solo recaudar para unos rubros específicos, sino es también el voto de confianza de la Alcaldía.

Ahora, ¿cuánto recaudó Peñalosa durante los cuatro años en aportes voluntarios? ¿Por Predial, por Vehículo o por ICA? Sumando todo, fueron más o menos $4.000 millones. Nosotros aspiramos a triplicar esa cifra y a ponerla en $12.000 millones. Y eso es, contemplando la pérdida del valor de la moneda en el tiempo, lo que obtuvo la alcaldía Mockus. De hecho es más que ese recaudo.

ENS: ¿De cuánto es el Presupuesto General de Bogotá?

JMR: El de la Administración Central va a ser alrededor de unos $73 billones para el cuatrienio, sin incluir fondos de desarrollo local, establecimientos públicos, etc. Recibimos transferencias de la Nación por el Sistema General de Participaciones, que son como $20 billones para el cuatrienio, más los recursos de capital y el crédito.