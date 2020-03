Investigación por la ‘Ñeñepolítica’ avanza a paso largo

El presidente Iván Duque dijo que no tuvo cercanía con José Hernández, el ‘Ñeñe’; mientras que el gerente de su campaña en 2018 negó una supuesta compra de votos

A pesar de que la actividad en la Rama Judicial, el Congreso de la República y el Consejo Nacional Electoral se ha disminuido por la cuenta de la pandemia del coronavirus, la investigación que se adelanta por la presunta compra de votos a favor del hoy presidente Iván Duque en las elecciones de 2018 avanza de forma acelerada. Hace unos días hubo confusión porque no era claro en manos de qué autoridad estaban los audios en que el supuesto testaferro del narcotráfico, José Hernández Aponte, más conocido como el ‘Ñeñe’, habla con una interlocutora no identificada sobre la ejecución de este supuesto ilícito.

El presidente Duque negó que hubiera tenido una relación cercana con Hernández, quien fue asesinado el año pasado en Brasil cuando intentaban robarlo. Dijo que lo conoció hace cuatro años en eventos públicos y jamás tuvo hermandad con él. Aseguró que en su campaña de hace dos años no entraron dineros ilícitos, por lo que subrayó “como no tengo rabo de paja me arrimo a cualquier candela".

Además dijo "le pido a las autoridades que si están haciendo investigaciones, las hagan rápido".

Por su parte hace algunos días el gerente de la campaña de Duque en 2018, Luigi Echeverri, indicó que “la campaña que yo manejé, en la que yo como gerente puse mi patrimonio como garantía, no puede responder por las vagabunderías que haya en la calle, ni por las cosas que hagan personas que sean o no delincuentes o indelicados. Si esos señores son delincuentes, como dicen, que los que hablan con delincuentes averigüen quién les robó la plata o cómo se la robaron entre ellos y la de quién se robaron. Pero a la campaña de Iván Duque yo le garantizo que no entró esa plata”.

La investigación de la Fiscalía que lleva a cabo por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de una sastrería en Barranquilla, por el cual era investigado Hernández, condujo a que las autoridades encontraran gracias a que sus comunicaciones fueron interceptadas las conversaciones sobre la supuesta compra de votos en las elecciones presidenciales de 2018.

En la interceptación, Hernández se comunica con una mujer desconocida identificada como "MD", quien habría manifestado su preocupación por el "trabajo" que había para las elecciones. “Yo ayer le decía a Priscila, que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos. MD contesta: yo conseguí mil paquetes. Lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”, dice la transcripción en una parte del informe del investigador de la Policía Judicial.

En la misma conversación, la mujer MD le dice al Ñeñe: “Me mandaron Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

Si bien se contaba con la transcripción de esas conversaciones no había claridad de quién tenía los audios. En la Dijin aseguraron que los entregaron a la Fiscalía, sin embargo el nuevo fiscal Francisco Barbosa dijo que la entidad no las había recibido.

Finalmente el pasado el 16 de marzo el fiscal Barbosa dijo que tras una inspección realizada en la Dijin fue localizado el contenido de las interceptaciones y que, a renglón seguido, fueron remitidas a la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, y al Consejo Nacional Electoral para complementar la compulsa de copias hecha el pasado 9 de marzo.

Congreso

En plena emergencia en el país por el avance del Covid-19 el presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara, representante John Jairo Cárdenas, abrió una investigación preliminar al presidente Duque por la presunta compra de votos, producto de una denuncia que hace unas semanas impetró el representante a la Cámara, David Racero.

Como consecuencia fueron citados a declarar a partir de esta semana la ministra del Interior, Alicia Arango; Luigi Echeverri, exgerente de la campaña; María Claudia Caya Daza, ex asesora del senador Álvaro Uribe y la exreina María Mónica Urbina, esposa de José Guillermo Hernández.

Cárdenas Morán dijo que “tenemos algunas dudas, porque originalmente lo que se informó de la transcripción no parece concordar con lo nuevo que se ha dicho. Por ello, hemos convocado al periodista Gonzalo Guillén, quien es el que, al parecer, originalmente tuvo acceso a las grabaciones”.

En esta investigación ofician como investigadores Cárdenas Morán (La U) y Oscar Villamizar (Centro Democrático).

Fiscalía

El pasado 9 de marzo la Fiscalía abrió investigación preliminar con el fin de identificar y establecer presuntas responsabilidades de sujetos no aforados que estarían mencionados o tendrían participación en las interceptaciones al 'Ñeñe' Hernández.

Asimismo, el ente acusador recordó que compulsó copias a la Corte Suprema, la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara y al Consejo Nacional Electoral para que, según sus competencias, indaguen.

Corte Suprema

El pasado 12 de marzo la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los audios en que es mencionado en las conversaciones del ‘Ñeñe’ Hernández, en las cuales se hace alusión a la supuesta compra de votos en favor del entonces candidato Iván Duque.

La indagación preliminar fue aperturada tras la denuncia que por estos hechos presentaron el periodista Gonzalo Guillén y el abogado Daniel Mendoza.

El senador Uribe negó cercanía alguna con el ‘Ñeñe’. En Twitter el expresidente dijo que “temas de plata con Ñeñe ni con nadie; lo mío todo declarado y lo del presidente Duque lo manejó Luigi con todo rigor”.

El alto Tribunal determinó escuchar las versiones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la senadora María del Rosario Guerra, así como el testimonio de María Claudia Daza, exasesora de la unidad de trabajo legislativo de Uribe, quien según medios sería la mujer identificada como ‘MD’ en las conversaciones con el ‘Ñeñe’.

Otros citados serán el exministro de Defensa, Guillermo Botero, el ganadero Aristides Hernández y Luigi Echeverri, exgerente de la campaña de Duque.

La Corte Suprema también ordenó inspecciones a la Oficina de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Fondo de Financiación de las Campañas Políticas del CNE.

CNE

El Consejo Nacional Electoral designó una comisión de tres magistrados para que conceptúe si hay mérito para abrir una indagación preliminar a la campaña de Duque por compra de votos. Por el momento se espera un informe de este colectivo.

En tanto que la sala plena de la Corporación negó la recusación interpuesta por el representante Racero contra el magistrado conservador, Jaime Luis Lacoutre, quien hace parte de la comisión que realiza la investigación preliminar, con el argumento de que fue uno de los impulsores de la campaña Duque Presidente 2018.