Hospitales públicos celebran que se acelere Acuerdo Punto Final

Entre las medidas que adoptó el presidente Duque al amparo del Estado de Emergencia que declaró por la presencia del coronavirus, es que se acelerará el Acuerdo de Punto Final que anunció desde mediados del año pasado para sanear las deudas del Gobierno y departamentos con las EPS y las IPS.

El gremio de los hospitales públicos recibió la iniciativa con satisfacción, no obstante, insistió en la necesidad de prevenir una explosión de contagios porque el sistema de salud no tendría cómo brindar respuesta.

La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, dijo a EL NUEVO SIGLO sobre la aceleración en la implementación del Acuerdo de Punto Final que “realmente sería un alivio muy grande”.

Agregó que, de hecho, el martes pasado “hicimos un comunicado precisamente al Ministerio de Salud en donde solicitamos de manera urgente recursos porque antes de la llegada del coronavirus había congestión en los servicios de urgencias, dificultades financieras por el no pago de las EPS y el incremento de cartera. Entonces, con esta pandemia se hacen necesario mayores recursos para garantizar bioseguridad a los profesionales, para las rutas que se deben implementar para los usuarios, de tal manera que los mayores de 70 años reciban atención en casa y se le entreguen los medicamentos. Toda una serie de ajustes que deben hacerse a todos los que requieren recursos”.

Agregó la directiva gremial que, “entonces sería un gran alivio que por fin realmente fluyan los recursos del aforo de Punto Final y lleguen a donde deben llegar, y es a los prestadores”.

Los únicos dineros que efectivamente han sido desembolsados hasta el momento en el marco del Acuerdo de Punto Final son $514.000 millones para pagar las deudas de Caprecom.

Al respecto Zuluaga dijo que, “lo de Caprecom no fueron cifras significativas si lo evaluamos con relación a la deuda general de las EPS, que estamos hablando de $5 billones, por tanto, se hace necesario que ya sea una realidad ese Acuerdo de Punto Final”.

Añadió que, “sabemos que esta primera parte de esos recursos de los que hablaba ayer (el miércoles pasado) el ministro Carrasquilla de $1 billón sigue siendo insuficiente, pero, por obvias razones sería un alivio importante que lleguen de manera ágil porque lo que ha llegado ha sido a cuenta gotas y en este momento, es que se requieren recursos para afrontar la crisis y mitigar que se siga incrementando el virus”.

Sin embargo, Zuluaga previno frente el rápido crecimiento de la cifra de contagiados en Colombia con este virus que “por eso el llamado que hemos hecho es que se haga la prevención, que la gente en general tome conciencia porque también está en nuestras manos el no salir de casa si no se requiere, el lavado de manos y todo lo que son las normas de bioseguridad”.

Agregó que, de igual forma, “es claro que si no se toman medidas desde el Gobierno nacional, que ya por fin se vienen implementando con el tema del aeropuerto, con continuar el toque de queda de algunos municipios, que no debería ser municipios sino en términos generales, por lo menos, en lo que tiene que ver con fines de semana, no lo vamos a contener y recordemos que, este virus no se multiplica uno a uno sino es una multiplicación exponencial”.

Señaló que, “no quisiéramos llegar a lo que ocurrió en Italia, a lo que está ocurriendo sobre todo en España, en donde realmente los servicios de salud colapsaron, no hay recursos humanos suficientes y prácticamente, se define quién vive y quién muere porque no hay suficientes ventiladores y camas para garantizar la atención de todos los infectados”.

Apuntilló Zuluaga que, “los epidemiólogos han hecho las suficientes proyecciones para hablar del número de contagiados que podría tener Colombia y realmente los servicios son insuficientes”.

Los recursos

El Gobierno destinó una provisión de recursos adicionales por $1 billón para el sistema de salud, que faciliten la adquisición de equipos médicos, tener a disposición mayores capacidades de testeo y proveer recursos de liquidez para que la red hospitalaria tenga capacidad de respuesta ante esta pandemia global, que ha afectado a los sistemas de salud de los países más ricos del mundo.

En tanto que, con acelerar la implementación del Acuerdo de Punto Final se busca inyectar liquidez y saldar deudas históricas del sistema de salud, garantizando funcionamiento la red y que lleguen las tecnologías necesarias para atender a los pacientes más críticos.