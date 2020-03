"Hacemos todo para que virus no entre a cárceles"

Presidente de Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) dijo en entrevista con EL NUEVO SIGLO que peligro de contagio es altísimo

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo reciben los guardianes la decisión de la Ministra de Justicia al decretar la emergencia carcelaria por el coronavirus?

HORACIO BUSTAMANTE: Vemos eso con muy buenos ojos en el sentido de que la emergencia penitenciaria y carcelaria faculta al Director General del Inpec a que prontamente tenga recursos que le permitan resolver situaciones específicas.

La emergencia tiene cuatro literales, en uno de ellos habla de la prevención en temas de salud y otro de ellos habla de alteración del orden público. Entonces la emergencia la vemos con buenos ojos en ese sentido, que él puede ejecutar muy rápidamente para confrontar alteraciones del orden público y para hacerle frente al Covid 19.

Desde el primer día que empezó la pandemia mundial, nosotros como sindicato le habíamos pedido a la Ministra y al Director General del Inpec que la decretara para que dicha emergencia no fuese tomada como un acto reaccionario sino como un acto propositivo. Hay muchos sectores que están tomando la declaratoria de esta emergencia como un acto posterior a lo sucedido en La Modelo.

ENS: ¿Qué tan alto es el peligro de que el Covid 19 cause un desastre en las cárceles del país?

HB: Es grandísimo el riesgo porque para nadie es un secreto que el porcentaje de hacinamiento carcelario en este país es escandaloso del 48% y hay cárceles donde se duplica. Digamos que el 48% es la media nacional, pero tenemos establecimientos con cupo para 700 y hay 1.500, para cupos de 1.800 hay 6 mil como el caso de Cali. El caso de las cárceles de la costa que son muy hacinadas.

Hemos hecho todo el esfuerzo para que no llegue el Covid 19 a las cárceles. Los internos están en estos momentos confinados sin visita, entonces los agentes externos que pueden llevar la pandemia a los internos somos los guardianes, los administrativos, operadores de alimentos, operadores de salud, ingenieros de alimentos, nutricionistas, todos los que tienen que ver con ese engranaje que trabaja.

Tenemos muy claro que debemos protegernos, ahora bien la protección que hemos adquirido ha sido de nuestro bolsillo. Se lo dijimos a la Ministra, y que no lo tomara como ningún tipo de oposición sino con el fin de visibilizar el problema. Los tapabocas ha sido por iniciativa de la guardia, por iniciativa del sindicato, de algunos otros compañeros sindicalistas. Los geles antibacteriales, jabones líquidos, le agradecemos a algunas licoreras que se han sumado en donaciones de alcohol glicerinado para las personas privadas de la libertad y también para los funcionarios para cerrar ese cerco epidemiológico que no permita el ingreso del Covid 19 a las cárceles.

ENS: ¿Han visto que se hagan efectivas medidas del Gobierno para proteger a los internos en las cárceles frente al coronavirus?

HB: El Inpec inicialmente dentro de sus medidas, como las que ha tomado el Gobierno, ha sido muchísima pedagogía: ‘lávate las manos frecuentemente, no tomes contacto cercano, si tienes síntomas hazte aislar y acude a tu médico, no compartas el cigarrillo y no tomes contacto con los funcionarios tan cerca’. Es decir, muchísima pedagogía, pero elementos de bioseguridad como tal ha sido el esfuerzo de alcaldes, gobernadores, los sindicatos, de la gente de bien.

También hay que decirlo ha habido muchos internos que se desentendieron de peleas y motines y han hecho brigadas de aseo porque entienden lo que significa esta pandemia para el mundo. Han sumado esfuerzos con la guardia en brigadas de limpieza. Nosotros los capacitamos en pedagogía sobre el Covid 19 y éstos a su vez y capacitan a los internos para que esto masivamente se esté divulgando.

Hay situaciones mucho más difíciles donde tenemos cárceles con problemas de agua potable, tenemos cárceles donde las condiciones de humedad son mayores por el clima, trópico, húmedo, eso hemos visto que es otra afectación. Y por supuesto que tenemos una población vulnerable de 60-70 años, en muchísimos establecimientos tenemos internos de esa edad.

ENS: ¿Ven peligro de que se repliquen en otras cárceles motines como en La Modelo, ya sea porque algunos quieren aprovechar la crisis por el Covid 19 o por el temor real de los internos al contagio?

HB: Por supuesto hay peligro de que los motines se presenten, pero hay que decirle algo a los internos que lo tengan muy claro: el mismo riesgo que tienen ellos allá, lo tenemos nosotros afuera. Pero la población vulnerable en los establecimientos es la misma que hay afuera, es decir, población de la tercera edad.

La población joven la va a afectar, pero es una población que puede superar el virus del Covid 19 si tiene el cuidado, si tiene el aislamiento. Va a ser la población de la tercera edad quien va a sufrir.

Quiero significar esto porque es la población joven en las cárceles la que está protestando.