Prohíben desalojo de familias y pymes en arriendo en Colombia

En una nueva intervención, el presidente Iván Duque y miembros del gabinete aclaran cuales han sido las medidas adoptadas para mitigar afectaciones en los sectores de la cultura, deporte e innovación, que se ha visto afectado por la pandemia del Covid-19.

El Jefe de Estado, al iniciar el programa, fue enfático en que la medida de cuarentena se decretó con el fin de evitar que el sistema de salud colapse y para continuar estableciendo medidas para evitar la propagación de la enfermedad en el país.

Por otro lado, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó que en Colombia la curva en la fase de contención "muestra una tendencia al aplanamiento mayor a la de otros países".

Además, explicó que la fase de mitigación a la que entró el país significa que "más del 10% de los casos ya no tienen una cadena de transmisión identificable, eso quiere decir que hay una mayor circulación del virus entre la comunidad".

Por su parte, el ministro de Vivienda, estableció que durante este periodo de emergencia las familias colombianas y las pymes no podrán ser desalojadas por no pagar arriendo.

En ese sentido, el jefe de la cartera indicó que el precio de este servicio no pude aumentar, que no puede haber penalidad en caso de falta de pago y que no se pueden cobrar intereses de mora; y por último, que a quienes se le venció el arriendo, este quedará prorrogado hasta que finalice la emergencia.

Con respecto a las ayudas en el sector cultura, la ministra Carmen Vásquez, informó que se dispondrá un paquete de medidas como habilitar más de $120 mil millones para apoyar afectaciones durante la emergencia a través del decreto 475.

Además, Vásquez informó que se brindarán ayudas de $ 260.000 a los más de 3 mil gestores culturales.

Entre tanto, el ministro del deporte, anunció la creación del programa 'Todos por Colombia' para apoyar a los profesionales del sector que enseñan en escuelas deportivas del país.

Además, indicó que en el momento atletas siguen en entrenamiento y por ello el pago a estos deportistas sigue vigente.

Lucena también informó que habrá sesiones virtuales de entrenamiento que serán transmitidos por los canales públicos de televisión, para que los colombianos puedan continuar sus ejercicios en casa y se mantengan activos físicamente.

Finalmente, el presidente INNpulsa, Ignacio Gaitán, anunció dos líneas de créditos para los emprendedores.

La primera con Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías en que se prestarán hasta $100 millones a cualquier emprendimiento que no tenga más de 5 años de constituidos, con 3 años de plazo y 6 meses de gracia.

La segunda línea con el Banco Agrario y Fontur que prestarán hasta $70 millones por emprendedor, con 3 años de plazo y un año de gracia.

Adicionalmente, Gaitán aseguró que los emprendedores del país tienen más de 60 soluciones gratuitas que están en la página principal de la compañía.

En ese sentido, destacó que hay una plataforma que ofrece domicilios y recoge fórmulas médicas para pacientes de la tercera edad de manera gratuita.