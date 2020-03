Se han entregado el 90% de ayudas a 'familias en acción': Duque

En una intervención, el presidente Iván Duque y miembros de su gabinete hablan de cómo va el avance en los programas sociales y los planes de alivio económico para los afectados por la pandemia del coronavirus.

El Jefe de Estado reiteró que "nosotros tenemos 798 contagios, más de 11.000 casos descartados de los exámenes que se han venido haciendo... y que tenemos que tomarnos muy en serio esta cuarentena nacional"

Con respecto a los programas, el Mandatario informó que en caso de 'familias en acción' más del 90% ha sido entregado y en el de 'jóvenes en acción' más del 60% de los estudiantes han recibido los recursos.

Asimismo, indicó que los giros para el programa 'Colombia mayor' están siendo entregado de manera eficiente pero reiteró a los adultos mayores que sus familiares pueden recibir estos dineros ya que es importante que cumplan con la cuarentena.

Por otro lado, se informó que el ICBF ha entregado más de 1 millón 100 mil canastas nutricionales en todo el territorio nacional.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez,explicó de que trata el programa devolución del IVA que comienza a regir mañana.

Rodríguez aseguró que a partir del martes comienza la entrega a un millón de hogares de $ 75.000, los cuales se darán cada dos meses e informó que al final de esta semana 3 millones de familias que viven de la informalidad recibirán por primera vez un subsidio que será de $160.000.

Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, anunció la creación de un decreto que evita la "especulación y acaparamiento".

Por lo tanto, indicó que se fijará una lista de productos de primera necesidad y se hará un seguimiento a los precios de estos productos para analizar si hay irregularidades.

Entre tanto, el superintendente financiero, Jorge Castaño, indicó que los planes de alivio aplican para personas con créditos hipotecarios, de consumo como tarjetas de crédito, libre inversión, de vehículo, microcréditos y la cartera comercial.

Además, informó que con respecto a los periodos de gracia o redefinición de créditos de tarjetas de crédito, consumo y de libre inversión que ofrecen los bancos, los beneficiarios contarán con los siguientes alivios: no aumento a la tasa de interés, no cobros de intereses sobre los intereses y no reportes a centrales de riesgo.

El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, anunció que a través del decreto 486 se va a lanzar la línea de crédito Colombia Agro produce, que permitirá que trabajadores del campo sigan trabajando con tasas de interés muy bajas con un periodo de gracia de hasta 3 años.

Finalmente, el presidente Duque volvió a hacer un llamado a la comunidad para cumplir con la cuarentena y continuar con el autocuidado con el necesario lavado de manos constante.