Fiscalía crea grupo especializado para casos Odebrecht

Serán unificadas las 14 líneas de investigación del caso Odebrecht para que las asuma un grupo especial, anunció ayer el fiscal Francisco Barbosa.

“Al asumir como fiscal me comprometí ante la Corte Suprema a combatir la corrupción que afecta al país. Uno de los casos más polémicos en los últimos años ha sido el de Odebrecht. Por eso, he tomado la decisión de unificar las investigaciones relacionadas con ese caso, que serán adelantadas por los fiscales delegados ante la Corte Suprema. Además, he creado el grupo de tareas especiales para el caso, que en adelante se encargará de las investigaciones relacionadas con ese entramado criminal. Ratifico así mi firme compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo Barbosa durante una declaración de prensa desde el bunker de la Fiscalía, en Bogotá.

Barbosa aseguró que el grupo será el encargado de “articular los apoyos investigativos con entidades públicas y privadas, así mismo, asumirá la unificación integral de los equipos de fiscales que adelantan las 35 investigaciones penales en las 14 líneas de investigación identificadas. Nunca más la corrupción deberá tener cabida en el país”.

Entre las líneas de investigación adelantadas por la Fiscalía está la que busca esclarecer la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol. Allí se indaga sobre un supuesto soborno de US$6,5 millones que fue entregado a varios funcionarios para la asignación de la vía.

En este caso fue procesado y condenado Ghisays Manzur, un empresario que reconoció haber recibido sobornos de la multinacional. También recibieron castigo el exministro de Transporte, Gabriel García, quien tendrá que pagar 5 años y 2 meses de prisión, y el expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo.

Un principio de oportunidad otorgado a Luiz Bueno, Luiz Mameri y Luiz da Rocha Soares, quienes representaron a la firma brasileña en Colombia, permitió recuperar los US$6,5 millones.

La Fiscalía también maneja otra línea de investigación sobre la adición del contrato de la Ruta del Sol II en el tramo Ocaña-Gamarra. En este caso, se investiga la forma en que se suscribió el respectivo otrosí.

Inicialmente, la Fiscalía identificó la existencia de un contrato con el excongresista Otto Bula, por virtud del cual este habría convenido con la sucursal en Colombia de la firma Odebrecht una comisión de éxito por la suma de US$4,6 millones, para que la Concesionaria Ruta del Sol SAS obtuviera esta adición.

Según la misma Fiscalía, hasta ahora, el contrato aludido habría sido antedatado “a mediados del año 2016”, asignándole la fecha 5 de agosto de 2013, con la participación del señor Otto Bula y reconocidos profesionales del derecho, a solicitud de funcionarios de la empresa brasileña. Al amparo de este contrato, la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de US$4,6 millones a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación”.

Así mismo, la Fiscalía investiga por qué Bula tramitó durante 2014 dos giros hacia Colombia los cuales fueron monetizados, en su momento, por la suma total de US$1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Del millón de dólares se habría descontado una comisión por el 10%, a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía.

Las investigaciones también se concentran en torno a la empresa Navelena, que pretendía recuperar la navegabilidad del Río Magdalena; la adjudicación del contrato Tunjuelo-Canoas, cuyo objeto era la descontaminación del Río Bogotá. Por este caso, ya fue condenado contratista Orlando Fajardo y, además, la Fiscalía investiga el crédito del Banco Agrario a Navelena, para lograr el cierre financiero