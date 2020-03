Financiación y seguridad, debilidades del Plan de Desarrollo

EL NUEVO SIGLO consultó a los concejales voceros de todos los partidos, quienes analizaron pros y contras de lo que ya conocen del articulado

El borrador del Plan Distrital de Desarrollo: un nuevo contrato social y ambiental, fue presentado por la Administración hace una semana. Aún en etapa de estudio, a simple vista, ¿qué fortalezas y debilidades le encontraron los concejales de Bogotá?

Por ejemplo, aunque el concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, aclaró que aún están revisando el articulado, “yo sí quiero saber de dónde va a sacar la plata para financiar el Plan de Desarrollo. Los recursos que ella está planteando implican un crecimiento del 24%, con respecto a lo que se le aprobó a Peñalosa, pasando de unos $90 billones a unos $112 billones”, precisó el cabildante, quien se refirió a la falta de metas concretas, sobre todo en seguridad en donde, por ejemplo, se redujeron el número de URI.

No obstante, destacó la integración de Bogotá-Región que plantea, “pues esta Alcaldía lo que quiere es que haya una articulación en los Planes de Ordenamiento Territorial y una autoridad de transito metropolitana”, claves para Bogotá-Región.

Contrario a decir que no hay metas concretas, para el concejal Yefer Vega de este nuevo contrato ambiental, muchas metas son simplemente la continuidad de proyectos que se plantearon en el Plan de Desarrollo pasado, que fueron criticados por no ser amigables con el medio ambiente.

No obstante, el vocero de la bancada Cambio Radical, celebró que se prevé la reubicación de 750 familias en riesgo no mitigable sobre la ronda del Rio Bogotá.

Un modelo de ciudad

Para el concejal del Polo, Manuel Sarmiento, este Plan tiene la gran fortaleza que delimita una política y un modelo de ciudad “muy distinto al que quiso dejar amarrado Enrique Peñalosa, que tiene un nuevo enfoque en su política social, pues da un salto para que se mantengan los subsidios, pero incorpora a las personas de más bajos recursos con actividades productivas”.

No obstante, y aunque resaltó la importancia del Sistema Distrital del Cuidado para cerrar brechas de género y la apuesta a la protección de la estructura ecológica ambiental y de una movilidad basada en una red férrea, a Sarmiento le preocupan sus fuentes de financiación.

“Tenemos la sobretasa de parqueaderos, el impuesto al alumbrado público, los cobros por congestión, que serían todos nuevos tributos que golpean con dureza el bolsillo de la gente, en particular de la clase media. Las fuentes de financiación no son muy precisas y las que contempla el Plan, considero que son inconvenientes”, precisó Sarmiento.

El concejal del partido liberal, Samir Abisambra, celebró el aumento general del presupuesto del Plan de Desarrollo, así como el fortalecimiento de los procesos comunitarios, el esquema de movilidad y el aumento de presupuesto en los temas ambientales. No obstante, dijo que no es claro de dónde se sacaran los recursos para su ejecución.

“Vamos a ver de dónde vienen los recursos porque veo que están planteando una valorización, que desde hoy me toca decir, tenemos que revisar muy detenidamente porque la ciudadanía no aguanta más”, precisó el cabildante liberal, quien también coincidió en que el aumento en materia de seguridad fue nulo.

“Es absurdo que no le metamos más al tema de seguridad. Muy bueno el tema de participación comunitaria, pero ojo con los temas que son sensibles y transversales para la ciudad”.

Pilas con la transparencia

Para el conservador Nelson Cubides, Claudia López acertó al tener un vínculo social más cercano con la comunidad, lo que fortalecerá la inclusión social pensada desde la productividad y el desarrollo. También destacó el hecho de que el cambio climático se posicione como un eje central de la agenda.

No obstante, para el Concejal es un reto cómo se financiará un proyecto de tal envergadura, porque está dejando abierta la posibilidad a crear nuevos impuestos.

“La ruta tradicional que tiene López de recoger los fondos en Hacienda no le da para financiar todo lo que ella busca. Necesita nuevos recursos y si eso no pasa en el Concejo, ¿cómo lo hará? Tiene que mantener la confianza, ella habla de una transparencia y eso es lo que tiene que proteger”.

Seguridad a la baja

La concejal de Bogotá para la gente, Marisol Gómez, destacó que este documento se está planteando como un contrato social, pues “Bogotá no es de unos pocos y es de una cantidad de gente muy diversa que, para que salga adelante, tiene que tener un consenso”.

No obstante Gómez, como sus colegas, cuestionó la rebaja en el impuesto para la seguridad, así la cifra sea preliminar. “No lo voy a plantear como una crítica sino como una alerta”, precisó. En esto coincidió Fabián Puentes, del Partido Mira, pues la falta de inversión en seguridad va en contravía de los datos reportados en los últimos tiempos.

No obstante, destacó del mismo que esta hoja de ruta puso el acento en la participación ciudadana, el medio ambiente y la movilidad, destacando que hay una verdadera apuesta para fortalecer el transporte público y desestimular el uso del carro particular.

Esta forma de asumir la movilidad, también fue destacada como fortaleza por el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, quien destacó la continuación de una serie de obras como los dos Transmicable y la extensión del Metro hasta Suba y Engativá. Aun así, también se preguntó de dónde saldrán dichos recursos.

“Estamos hablando de un presupuesto de $112 billones, $28 millones al año que es un presupuesto que se puede dar, pues la ciudad está creciendo a ese ritmo. Pero no está claro de dónde van a venir esos recursos”, dijo Rojas, quien también señaló la falta de recursos para seguridad.

Para la cabeza de lista de los verdes, Diego Cancino, este Plan es un nuevo pacto social y ambiental en el que la participación ciudadana será total y con el que se intensificarán la democracia y la inclusión social. Aun así, de acuerdo con Cancino, si bien, es cierto que se avanzó en la economía del cuidado al incluir este tema en el Plan, “se puede fortalecer más”.

Por último, para el concejal del Partido de La U, Rubén Torrado, este es apenas un borrador sobre el que no se debe especular. “Yo no le paro bolas a los borradores. A mí la Administración no me ha invitado a que conozca ese Plan de Desarrollo. Invitó a todas las bancadas de todos los partidos, pero al partido de la U no lo ha invitado a escucharlo”, precisó.