Este año el valor de la cosecha cafetera superará los $9 billones

Gracias al incremento de la producción y a los buenos precios externos, además del incremento del dólar, los cafeteros hoy tienen una situación positiva, según el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez

Hay optimismo en el sector cafetero por la actual coyuntura tanto externa como interna. Los precios del grano han mejorado notablemente y gracias al incremento de la producción y al precio del dólar, la cosecha de este año podría representar una suma superior a los $9 billones. Así lo señala el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, quien dijo que esos ingresos son unos recursos que los productores deben utilizar para hacer mantenimiento a sus cafetales, pagar créditos y mejorar sus fincas.

EL NUEVO SIGLO: Con este buen momento de precios y producción, ¿cuánto calculan que va a valer la cosecha cafetera este año?

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO: El cálculo que yo tengo en la cabeza, de seguir estos niveles de precio interno, de alrededor de un $1.000.000 y de tener la cosecha cafetera que estamos pronosticando, porque ya el primer semestre sabemos que nuestro conteo de pepas dio 6,5 millones de sacos, eso es el 45% de la producción total, es decir, vamos a tener los 14.000.000 de sacos o más. Con ello, este año, el valor de la cosecha cafetera va a estar por encima de los $9 billones. Venimos de una cosecha de $6,5 billones en el 2018 y de $7,2 billones en el 2019, entonces este es un paso gigantesco en el ingreso en las regiones cafeteras, eso sí le va a dar un espaldarazo a la economía, pero en las economías regionales nadie se imagina lo que eso supone.

Los buenos precios

ENS: ¿Hasta cuándo durarán los buenos precios del café?

RVV: La gran subida del precio o lo que tiene la carga interna en $1.100.000 no es la cotización de la bolsa de Nueva York, que sí ha subido y que hoy está entre US$1 dólar y US$1,14, eso no va a dar la gran diferencia, la diferencia está en dos cosas: uno, lógicamente en la tasa de cambio que estaba en $3.100, $3.200, $3.300 y ahora está en $3.800, esa es una gran diferencia; y dos, algo que es todavía más importante es el diferencial, es decir, la diferencia de los tostadores, que son los compradores, le reconocen al cafetero colombiano sobre esa cotización en bolsa. Esa ha venido subiendo y es hoy de US$0,45.

ENS: ¿Ahí está entonces el incremento del precio?

RVV: Sí, ahí está el incremento. En la tasa de cambio y en el diferencial de entonces. ¿Hacia adelante qué estamos viendo? Estamos viendo que se va a devolver la tasa de cambio. La tasa de cambio solo se devuelve si el petróleo medio se recupera porque en Colombia el déficit comercial se va a aumentar de manera drástica. La única manera en que usted puede cerrar esa diferencia, entre importaciones y exportaciones, es tener ventas al exterior más competitivas a través de una tasa de cambio más devaluada, que yo no creo. Por ahí yo no veo que se vaya a mover mucho la tasa de cambio de estos niveles, $3.500, $3.600. Y por el lado del diferencial, nosotros estamos viendo una escasez relativa de cafés de buena calidad y los diferenciales de todos los cafés se han subido. Sin duda, el panorama es positivo de lo que vemos a mediano plazo, seis meses, un año, yo no veo que vaya a cambiar mucho.

Más café

ENS: ¿Y Colombia tiene suficiente café para aprovechar este buen momento?

RVV: La respuesta es sí, afortunadamente sí. Si a Colombia la hubiéramos dejado sin ningún apoyo, sin ninguna intervención, como en 2017 y 2018 con precios de $650.000 la carga, la producción colombiana estaría muy seguramente en 10.000.000 de sacos. Ahora, estamos hablando de 14.000.000 de sacos, un poco más gracias al empeño de la Federación de Cafeteros de mantener la renovación y aumentar la productividad, así como el apoyo del Gobierno en los procesos de renovación en productividad.

ENS: ¿Van a llegar más recursos a esos 600 municipios cafeteros?

RVV: Por supuesto. Si esto se materializa, se cristaliza, en diciembre vamos a hablar de una cosecha cafetera que es $2 billones más grande, $2 billones en los bolsillos de los cafeteros, $2 billones más carne, más arroz, más pollo, más machetes, más de todo. Entonces, la gente empieza a consumir más y esas economías florecen como el café.

ENS: No se puede hablar de una bonanza, pero, ¿no es un buen momento para que el cafetero ahorre?

RVV: Estamos lejos de una bonanza pero sí es el momento para ahorrar. Este es el momento para hacer dos cosas: pagar las deudas, empezar a guardar y ahorrar. Una de las mejores maneras, que yo digo, esa parte del ahorro debe ir al cuidado de las fincas, a seguir renovando, a fertilizar, a hacer mantenimiento del café para estar listos para la próxima cosecha.

ENS: ¿Vuelve la caficultura a ser referente en la economía colombiana?

RVV: Yo diría que sí y gracias a Dios los colombianos tenemos el café, una caficultura muchísimo más vigorosa que nunca y dispuesta a seguir empujando la economía regional, así como la economía colombiana.

ENS: ¿Qué tanto ha beneficiado al sector el Fondo de Estabilización?

RVV: El Fondo no se ha tocado. La plata está ahí. Recuerde que el Fondo está por si se bajan los precios para ayudar a estabilizar el precio. Entonces todavía no se ha tocado. Son $180 mil millones del Gobierno y $30 mil millones de los cafeteros para sumar $210 mil millones.

Las enfermedades

ENS: En el aspecto de enfermedades como la roya, ¿cómo se ha ido combatiendo?

RVV: Nosotros, afortunadamente, hicimos un recambio a partir del 2010 y hoy el 80%, un poco más, el 83% de la caficultura, es sembrada en variedades más resistentes. Todavía hay una variedad susceptible a la que le da roya, pero por otro lado, la roya es un hongo que ha venido mutando.

Uno lo que tiene que hacer es ir buscando nuevas resistencias y protección para las nuevas variedades de café, afortunadamente las resistentes, no son inmunes, les da de un 3% o 4%. A las variedades no resistentes les dan afectaciones de 20%, lo que daña la producción. Al árbol tener menos hojas, pues no puede producir café.

ENS: ¿En qué van los proyectos que se tramitan en el Congreso?

RVV: Conjuntamente, con el sector agropecuario, nos quedamos cortos en algo que queríamos y era el piso mínimo de protección social. Llegamos hasta segundo debate y se nos paralizó allí. Hay cosas que estamos pensando como proyectos hacia adelante, como los pensionados de la Flota Mercante, esperamos tener algo como se hizo con Electricaribe, que las pensiones las asumió el Gobierno y esperamos que algo de eso se pueda hacer. Pero no hay derecho que 500.000 familias pobres tengan que sacrificar $60 mil millones al año para esos pasivos pensionales.