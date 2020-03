Estamos abastecidos para emergencia: comerciantes

En los últimos días se ha visto un mayor consumo en diferentes ciudades de Colombia, mientras cientos de personas buscan abastecer sus hogares en caso de que la emergencia sanitaria por el coronavirus se agrave.

Estantes vacíos y largas filas en las cajas registradoras se han visto en diferentes supermercados de Bogotá, la capital de Colombia.

Sin embargo, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), aseguró que el país está completamente abastecido para los próximos meses y pidió a la ciudadanía hacer un “consumo responsable” de los productos para no generar “presiones por exceso de demanda”.

“Los gremios de la producción y el comercio hemos hecho un análisis de la cadena de abastecimiento de los principales productos alimenticios y de aseo, y en este momento estamos en condiciones de garantizar un total abastecimiento durante los próximos meses, mientras dura la emergencia sanitaria”, dijo Cabal.

Según explicó el líder gremial, lo que ha sucedido es que algunas personas han ido a los supermercados buscando abastecerse, y compran productos en mayor cantidad de lo que necesitan. “Por eso toca redoblar los esfuerzos para tener los productos que están en inventario. Pero no hay ningún tipo de escasez de ningún producto en el mercado colombiano”, reiteró.

El afán de algunos ciudadanos por abastecerse se acrecentó cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que los bogotanos se deben tomar en serio el coronavirus. “De lo contrario nos exponemos a un crecimiento rápido y masivo del contagio de COVID-19, lo cual nos obligaría a cerrar completamente la ciudad, como ya lo han tenido que hacer otros”, aseguró López.

Ante esta posibilidad, Cabal dijo que espera que en ningún momento se tomen medidas como las que se han tomado en otras ciudades del mundo, donde la propagación ya es demasiado grande y donde se han cerrado establecimientos comerciales.

También aseguró que no han considerado la posibilidad de que el transporte de los alimentos se vea afectado. “Creemos que no es el caso de Colombia porque en Colombia se han tomado medidas sanitarias pertinentes y lo que tenemos que hacer es un llamado no solamente al cuidado personal y a la higiene personal, sino también de consumo responsable para no crear presiones de exceso de demanda en supermercados y almacenes”.

Por ultimo añadió que el gremio solicitó la colaboración de las autoridades locales y regionales para facilitar el transporte y toda la cadena logística de abastecimiento “para que no vaya a haber ningún problema”.