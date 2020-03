Entrega de tierras: Gobierno e indígenas en contra vía

La Agencia encargada del tema aseguró que en lo que va corrido de la administración Duque se ha entregado a las minorías étnicas un total de 277.397 hectáreas

En la reciente rendición de cuentas de la Agencia Nacional de Tierras, por la vigencia de 2019, indicó que en lo que va del actual Gobierno este ha entregado a minorías étnicas y comunidades indígenas un total de 277.397 hectáreas.

También, señaló que fueron adquiridos 24 predios para la ampliación y constitución de resguardos en seis departamentos. Sin embargo, representantes de estos últimos pueblos consideran que los avances en esta materia son modestos frente a la problemática y cumplimiento de acuerdos en la materia, que incluso tienen algunos hasta dos décadas esperando hacerse efectivos.

La directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, indicó que “durante los 18 meses del gobierno del presidente Duque ya hemos entregado a comunidades indígenas, negras, raizales, palanqueras y afros 277.397 hectáreas para la preservación de sus pueblos y de su cultura”.

Añadió que, durante el 2019 la Agencia Nacional de Tierras adquirió 24 predios por $13.879 millones para la ampliación y constitución de resguardos indígenas asentados en 10 municipios de los departamentos de Cesar, Norte de Santander, Risaralda, Cauca, La Guajira y Valle del Cauca.

Además se constituyeron seis nuevos resguardos indígenas: El Rosal en Huila, El Noventa en Antioquia, Pueblo Viejo Santa Rita La Mina en Tolima, Inga de San Pedro en Putumayo y Nariño, así como el Cacique Queragama y Kwe’sx Yu’ Kiwe en el Valle del Cauca, y se ampliaron otros 3 con la formalización de más de 24.083 hectáreas en 2 departamentos: dos fueron en Amazonas, en el municipio de La Pedrera, donde ampliaron el Resguardo Puerto Córdoba, y el Comeyafú, además, en Risaralda el Suratena del grupo étnico EmberaChami.

“En 2019 también promovimos para ellos 3 iniciativas comunitarias, emprendimientos productivos que les permiten preservar su cultura y mejorar su calidad de vida, por $700.000.000″, detalló Martínez Cárdenas.

La funcionaria también anunció la protección de 300.000 hectáreas de tierra en el Amazonas a través de procesos de formalización en los que se constituirán resguardos o ampliaciones de los ya existentes.

Según Martínez, esto ratifica el compromiso de conservación de la diversidad étnica, cultural y ambiental de los territorios, a través de la figura de ampliación o constitución de resguardos indígenas, que se dio en el marco del Pacto de Leticia firmado por el presidente Iván Duque Márquez.

La Directora de la entidad dijo que la protección de estas 300.000 hectáreas de selva amazónica quedará formalizada antes de finalizar este año. A su vez, anunció que las primeras 21.775 hectáreas quedarán oficializadas en los próximos días con la ampliación del Resguardo del pueblo Yukuna Kubeo Miraña, del corregimiento de La Pedrera.

Hablan los indígenas

El secretario General de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), Higinio Obispo González, dijo a EL NUEVO SIGLO sobre el balance que hace el Gobierno de entrega de tierras a estos pueblos que “dos, tres, cuatro, cinco, siete que se dé, seguramente es un alivio, no podemos decir que no, sin embargo, para las demandas en materia territorial de familias, de comunidades, eso no llega ni al 0,2% porque han durado varios años, hasta 30 años, algunos pedidos de titulación. Ni siquiera es territorio que se tiene que comprar en algunos casos sino es ya la tierra que posee la gente”.

Agregó Higinio Obispo González que “todas las instituciones que han tenido nombre como Incora, Incoder, ahora Agencia Nacional de Tierras, han puesto muchas trabas frente a eso”. Agregó que también las dificultades para que se avance en la entrega de tierras y titulación es que “no le inyectan presupuesto, y eso tiene una intención: para que efectivamente no se garantice el derecho al territorio”.

Añadió que, en la actualidad, la disputa territorial es tan grande que los que tienen plata sí pueden comprar, “mientras los pueblos indígenas estamos quedando relegados incluso de nuestros territorios ancestrales y, en ese orden de ideas, cada vez va a tener menos garantías de vida físicamente y por qué no decirlo, la parte cultural y espiritual”.

Dijo también que “se está llevando a cabo una condena de los pueblos indígenas no solamente por la guerra sino por todas estas negaciones y exclusiones a los derechos, como es importante el tema territorial”.

En cuanto a la protección que tiene previsto hacer el Gobierno este año de 300.000 hectáreas de tierra en el Amazonas a través de procesos de formalización con las comunidades indígenas, Higinio González indicó que “una cosa es comprarlas y otra es sobre la posesión. Porque queda como si la inversión presupuestal fuera tan inmensa porque ¡comprar 300.000 hectáreas en el Amazonas! Eso ya es territorio de los pueblos indígenas, lo que se está desarrollando es que se titule, que es una cosa muy diferente a la inversión realmente”.

Acuerdos con la Minga

En abril del año pasado el gobierno Duque tuvo que lidiar con la primera gran Minga por la tierra y otras reivindicaciones sociales de indígenas del Cauca, que tras 26 días en que se vio gravemente afectada la movilidad vehicular hacia el suroccidente del país, fue levantada con la firma de algunos acuerdos.

De los $4,6 billones que exigían las comunidades indígenas del Cauca se concertó asignar un 17,5%, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión del Ejecutivo para esta región.

Estos recursos, que hacen parte del plan de inversión concertado, corresponden a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo correspondiente al pacto para los pueblos indígenas.

El plan de inversiones acordado contiene compromisos en las siguientes áreas: vivienda nueva y mejoramientos de vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección.

La Agencia Nacional de Tierras dijo sobre la parte de los acuerdos relacionados con los procesos de formalización en rezago (constitución, ampliación y saneamiento de resguardos), que se han realizado más de 12 encuentros con los líderes del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) para analizar posturas frente a las peticiones de las comunidades del departamento en relación con la adquisición y compra de tierras.

Así mismo, que, de la meta presupuestal, solo para el año 2019, de $2.000 millones para adelantar procesos de formalización en rezago, la Agencia Nacional de Tierras logró consolidar un monto superior a los $10.500 millones.

También informó que ya se han entregado tres predios: El Congo para constituir el resguardo indígena de Frontino del Pueblo Yanacona, en benefició de 128 familias. La Pirinola para ampliar el resguardo indígena de las Delicias del Pueblo Nasa, en el municipio de Santander de Quilichao, que benefició a más de 1.000 familias y La Esmeralda para la ampliación del resguardo indígena Jebala del Pueblo Nasa, en el municipio de Totoró, el cual benefició a más de 550 familias. Y que además otros ocho predios están en proceso de formalización.

Finalmente, la Directora de la Agencia, enfatizó en que los avances demuestran que el acuerdo está funcionando y que hay mayor celeridad, además de compromiso con los procesos.