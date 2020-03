Aislamiento en Bogotá y Cundinamarca comienza el viernes a las 00:00 horas

Salir por un tiempo no superior a 20 minutos para sacar a las mascotas y que solo una persona de la familia salga a comprar lo necesario son algunas de las medidas que impuso la alcaldesa Claudia López en el simulacro del aislamiento obligatorio que empieza el viernes a las 00:00 horas y termina el martes a las 00:00 horas.

La Mandataria recordó que "estas no son unas vacaciones de puente, sino una cuarentena que debe ser tomada con responsabilidad".

Aunque no ha dado detalles de cómo restringir la movilidad desde mañana, López aseguró que las personas deberán quedarse en su lugar de residencia y no podrán trasladarse a lugares cercanos en Cundinamarca como Girardot, Melgar, Boyacá, Anapoima, etc.

Asimismo, explicó cuáles son las cuatro actividades que estarán exentas de la medida y que podrán movilizarse por la ciudad:

-Las actividades de abastecimiento, adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y primera necesidad. La alcaldesa explicó que las grandes cadenas de alimentos seguirán funcionando, pero solo podrá salir a hacer mercado o comprar lo necesario una persona del núcleo familiar. Asimismo, las personas que necesiten sacar a sus mascotas podrán hacerlo 20 minutos.

Por otro lado las personas que quieran comprar bebidas alcohólicas lo podrán hacer pero estará prohibido consumir en espacios públicos.

-Los sectores prestadores de salud como las EPS e IPS, el personal de estas entidades no tienen ninguna restricción de movilidad.

-Vehículos o personas dedicadas al cuidado de las personas mayores, enfermos, menores de edad o personas con discapacidad.

-Las de orden público, es decir Policía Nacional y el Ejército.

En desarrollo...