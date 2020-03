En tres semanas, Corferias será centro hospitalario

Poniendo a disposición de las autoridades las instalaciones de Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, Corferias y el Gobierno nacional vienen trabajando en un plan para ampliar la capacidad hospitalaria del país.

Con el eventual escenario en que una ciudad como Bogotá necesite ampliar la capacidad de atención médica, para evitar su mayor temor en estos momentos: que no colapse el sistema de salud de la misma, EL NUEVO SIGLO habló ayer con el presidente de la CCB Nicolás Uribe, quien dijo que esta es una iniciativa que responde al ADN de la Cámara y de Corferias, de ponerse al servicio de los demás.

EL NUEVO SIGLO: ¿De dónde surgió la idea de convocar al sector empresarial, Gobierno y Corferias para habilitar este centro de convenciones en una especie de centro de salud?

NICOLÁS URIBE: Yo creo que eso está en el ADN de la Cámara de Comercio y Corferias. Que son unas entidades al servicio de los demás y en las circunstancias en las que estamos, lo que uno espera es que todas las entidades participen desde donde puedan ayudar, a construir las soluciones que nuestro país requiere en estos momentos. Así que, estamos haciendo este esfuerzo, que está bajo evaluación del Gobierno nacional, para revisar si le resultaría útil, en el marco de su estrategia, utilizar las instalaciones de Corferias para que se conviertan en un hospital.

ENS: ¿Sería un hospital para atender pacientes con Covid 19?

NU: Aún no sabemos de qué. Tal vez no de cuidados intensivos, tal vez no para coronavirus, pero que sí sea un lugar intermedio de pacientes que van a necesitar tener hospitalización y que hoy no tienen suficientes camas disponibles.

ENS: ¿Cómo se haría esa adecuación?

NU: Corferias no está en condiciones de montar, de un día para otro, a partir de su experiencia, un centro hospitalario. Corferias es una entidad cuya especialización es la realización de ferias y tiene cierta experiencia desde el punto de vista logístico para proveer servicios. Pero claramente, aquí se necesitan toda clase de inversiones para poder cumplir con nuestro propósito. En términos de camas, de colchones, de capacitación del personal médico, de balas de oxígeno y demás. No todas las tenemos nosotros y tienen que organizarse dentro del marco de la estrategia del Gobierno nacional, Distrital y Departamental para lograr ponerse en marcha.

La experiencia

ENS: ¿Cuándo sabremos si tienen luz verde para proceder con este proyecto?

NU: Nosotros pondremos toda la experiencia que se tiene en la materia y estamos dispuestos a analizar la forma en que podemos aportar. Existe toda la voluntad de ayudar y de convertir este en un aporte de los empresarios tanto de la región como de Bogotá, para la solución de esta dificultad. Hoy, lo que necesitamos es la aprobación de las directivas, pero el plan desde el punto de vista logístico y demás, se está trabajando con la Gobernación de Cundinamarca, la Administración Distrital y por supuesto bajo la coordinación del Gobierno nacional, quien tiene la coordinación general de esta iniciativa.

Y probablemente, luego se integrarán otros departamentos cuya capacidad hospitalaria también lo requiera. La idea y los esquemas iniciales de planificación, nos dicen que podríamos estar hablando de cerca de 5.000 camas en las instalaciones de Corferias.

ENS: ¿Los recursos serían un fondo común de Gobierno y de ustedes los empresarios coordinada por la CCB?

NU: Así es. Es un proyecto, que se está pensando en el marco de las soluciones del Gobierno nacional, en donde Corferias por supuesto, suspende cualquier actividad que pueda desarrollar. Los recursos son parte de lo que se está analizando, pero la idea es poder avanzar para poder tener en tres o cuatro semanas esa capacidad absolutamente disponible.

ENS: ¿Cómo cree que será el coletazo de estos días de crisis para el sector empresarial?

NU: Yo creo que esto es una crisis en materia de salud, pero también va a tener unos efectos sociales de grandes preocupaciones e implicaciones para la ciudadanía y por supuesto, para el sector empresarial. Éste es el sector que primero se ve afectado por cuenta de una ausencia sistemática y general de caja.

Cuando uno pierde la caja, se quiebra y lo que nosotros estamos trabajando ya desde la Cámara de Comercio, es en ver cómo, cuando se suspenda la pandemia, podamos comenzar a contribuir en la recuperación de esos negocios que van a tener dificultades y, mientras estamos en ella, vemos cómo proveer los servicios de acompañamiento y apoyo empresarial, para que las decisiones de estos pequeños empresarios puedan tener soporte técnico a partir de información que estamos preparando.

Te pongo un ejemplo: estamos dando seminarios virtuales desde la semana anterior, en donde tuvimos a casi 1.500 asistentes. Entonces, estamos trabajando en esto y en otras herramientas como, por ejemplo, una página, que será una plataforma de comercio para pequeños empresarios y demás. Estrategias de esa naturaleza son las que vamos a necesitar masivamente para salvar al sector empresarial de nuestro país y de Bogotá.