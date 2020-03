"En Chocó, Catatumbo y Cauca hay dinámicas de confinamiento"

Marco Romero, director de Codhes, dijo que se ha visto recrudecimiento de la violencia en varias regiones

EL NUEVO SIGLO: ¿En Codhes ven que el confinamiento de población por grupos armados ilegales se mantiene o está creciendo?

MARCO ALBERTO ROMERO SILVA: Después del acuerdo de paz se produjo un descenso importante de la violencia sociopolítica en el país, básicamente porque se desactivó un enfrentamiento estructural entre Farc y el Estado, sin embargo, hemos visto que por diversas razones se ha recrudecido la violencia en muchas regiones del país, particularmente en todo lo que tiene que ver con el corredor Pacífico del departamento de Nariño hasta Urabá y la zona de Catatumbo. Hay otras regiones con problemas, pero ese es el eje principal donde se están dando estos fenómenos.

En estos territorios encontramos enfrentamientos entre el Estado y el Eln, por ejemplo, presencia de disidencias de las Farc, presencia de bandas criminales y bandas paramilitares, amenazas que provienen de grupos como los Gaitanistas, las Águilas Negras, el Clan del Golfo y, en términos generales, un ambiente de hostilidad que se traduce en desplazamientos forzados masivos de manera recurrente, asesinatos de líderes sociales, ni se saben los datos, se cuentan por cientos en Colombia, asesinatos de excombatientes de Farc, amenazas generalizadas y confinamientos sin lugar a dudas.

En Chocó, por ejemplo, en la zona de Catatumbo, en la zona del Cauca, hay dinámicas de confinamiento que quiere decir control sobre la población, control de la movilidad, es decir la gente que se queda es bajo las reglas que imponen los actores armados ilegales en los territorios o se desplazan. Es decir, toman el camino del exilio ya sea dentro o fuera del país o el confinamiento, particularmente en zonas donde se han declarado paros armados.

Recordemos que en los últimos años hemos visto paros armados tanto de los paramilitares en la costa Atlántica (en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos se dio esta situación) y ahora hemos visto paros armados en el Catatumbo y el Pacífico colombiano decretados por el Eln.

ENS: El Gobierno ha dado respuesta a confinamientos de población como se vio en Bojayá, en Chocó, ¿qué medidas efectivas considera el Codhes se pueden adoptar frente a este fenómeno?

MARS: Hay distintos tipos de medidas: en primer lugar nuestro llamado al Gobierno nacional tiene que ver con implementar a fondo el acuerdo de paz y buscar caminos para lograrla con otros grupos que no han firmado un acuerdo para terminar el conflicto.

Si se reaniman los conflictos armados en Colombia, pues esto va a generar más violencia para los pobladores. En segundo lugar hay que renunciar a políticas que han fracasado como las fumigaciones masivas de uso ilícito, porque lo que vamos a ver con este tema básicamente van a ser movilizaciones sociales, pero retaliaciones también de grupos armados frente a las comunidades.

Y creo que el Gobierno tiene otra carta que está en el acuerdo de paz, que es implementar la reforma rural, pero el Gobierno no la implementa. En algunas partes lleva fuerza pública pero no es solo tener fuerza pública en los territorios sino tener una institucionalidad capaz de ofrecer en los territorios garantías, así como derechos de ciudadanía para los pobladores y esto no está ocurriendo.

En tercer lugar es importante que el Estado respalde las medidas de autoprotección que las comunidades tienen, básicamente la Guardia Indígena y la Guardia Cimarrona. La gente ha tenido que organizarse, esas guardias son una especie de expresión de policías cívicas desarmadas que se crean en ausencia de una capacidad de protección por parte del Estado colombiano.

Un cuarto aspecto tiene que ver con que el Estado dé garantías, en vez de dedicarse a criticar los informes internacionales de agencias que tienen un deber en el país en la protección de líderes sociales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el relator para los sectores de derechos.

Lo que hemos visto es hostilidad del Gobierno frente a los que están trayendo el mensaje, el informe de la ONU habla de masacres.

ENS: ¿Qué más podría hacer el Gobierno en los territorios?

MARS: Creo que el tema es enfrentar todas esas causas, terminar las economías ilegales se hace con presencia del Estado o con formas de desarrollo alternativo y reforma rural. Además de presencia del Estado civil en los territorios de manera permanente, reconocimiento a las medidas de autoprotección, desarrollo de esquemas de protección de carácter colectivo cuando el Estado no logra prevenir los daños y sobre todo, reconocer esa crisis como grave.