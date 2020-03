Eliminaremos ambiente propicio a narcocultivos: Celis

Representante cree que eso se logrará con las inversiones, la generación de empleo y las acciones en seguridad

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la situación del departamento de Norte de Santander?

JUAN PABLO CELIS: Hay medidas del Gobierno que han venido ayudando a que la situación económica del Departamento se recupere. Por ejemplo, la Ley de la Zona Especial Económica y Social ayuda a la generación de empleo y a que haya nueva inversión en el Departamento.

Hay cerca de 320 empresas nuevas constituidas en la región buscando estos beneficios. Era lo que se quería, buscando recursos nuevos que se usaran en inversión y generaran empleo.

Adicionalmente, con la inversión que se está haciendo en vías, con la conectividad al interior del país a través de la doble calzada a Bucaramanga, con la inversión que se hace en las vías del Catatumbo y con los proyectos productivos de la misma región, vamos a quitarle el caldo de cultivo que hoy en día tienen los grupos armados ilegales para seguir sembrando coca.

ENS: ¿Cuáles son, entonces, los problemas que afectan a la región?

JPC: Tenemos dos problemas: la coca que se siembra en el Catatumbo y que lamentablemente irradia violencia al resto del departamento; además de la inseguridad que está generando el hampa que llega a delinquir desde Venezuela junto con los grupos armados organizados que operan en cierta parte en el Departamento y del área metropolitana.

Dicho esto, esperamos que las medidas tomadas en el pasado Consejo de Seguridad ayuden no solo en el control del territorio nortesantandereano al patrullar los pasos y corredores viales que tienen estos grupos armados ilegales, sino para controlar la parte rural; también quedamos en que se iban a comenzar a hacer los patrullajes entre la Policía y el Ejército en el área metropolitana para buscar generar la seguridad en la zona urbana de los municipios que conforman esta área.

A esto, se suma una inversión importante en cámaras de seguridad de última generación que permiten tener reconocimiento facial y de placas para hacer el seguimiento a través de los cuadrantes y así, capturar a quienes infrinjan la ley. Sin contar el esfuerzo que se debe hacer por parte de la Fiscalía para la judicialización de quienes cometen los crímenes, sean colombianos o venezolanos, para que se puedan individualizar. Para eso, tenemos que hacer un esfuerzo importante en aumentar la capacidad de las cárceles locales y poderlos poner presos.

ENS: ¿El Gobierno sí está poniendo suficiente atención a los casos de orden público?

JPC: Lo que pasa es que hay que entender que aquí hay una guerra entre bandas criminales en las zonas por donde pasan los cargamentos de droga y el contrabando. Poner control sobe la guerra de estos grupos es muy difícil. Nosotros lo que queremos es que el Gobierno garantice la seguridad de la gente de bien, que produce para mantener a su familia, además que no tengamos los casos de robos en la calle ni de robos armados en algunos lugares.

ENS: Estamos hablando de una frontera porosa entre Colombia y Venezuela, ¿el patrullaje va a ser suficiente para controlar un territorio tan grande?

JPC: La estrategia del Gobierno ha sido la inclusión. Y esto no se logra si no se generan las bases económicas sostenibles para que no solo haya empleo para los colombianos y los migrantes.

Lo que sí es cierto (y lo que venimos insistiendo, desde que entramos al Congreso) es la necesidad de controlar los pasos fronterizos, no de cerrar la frontera, porque sabemos que se cierra un puente y la gente va a empezar a entrar por otro punto de una frontera que tiene 2.400 kilómetros. Eso no lo controla nadie. Sin embargo, queremos que haya controles, que la gente se identifique y que sepamos qué es lo que ingresa al país. Y quienes no se puedan identificar, sencillamente que no puedan ingresar.

ENS: Estamos en una alerta mundial por el coronavirus, ¿los controles son suficientes en la frontera?

JPC: Entiendo que se ha implementado en el Departamento lo mismo que se ha implementado en distintas zonas del país, en Bogotá, en Nariño y en la frontera, que son unas carpas de aislamiento para quienes sean sospechosos de la enfermedad.

Así se está haciendo en el hospital de Cúcuta. En los puentes, las personas de Migración también están haciendo las preguntas debidas para saber quién presenta los síntomas en los días anteriores al paso entre países. Confío en las autoridades. Sabemos que es difícil, pero hay pasos en la frontera que no están siendo controlados y no sabemos lo que por ahí pueda pasar.