Electricaribe, ¿se mantiene la fecha que dio SuperServicios?

De acuerdo con la Superintendencia de Servicios Públicos, mañana se debe llevar a cabo la adjudicación de los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica para los siete departamentos de la región Caribe. Sin embargo, persisten las dudas sobre un nuevo aplazamiento del proceso que se ha dilatado en los últimos meses.

El martes, Celsia, empresa de energía del Grupos Argos, informó su retiro de la convocatoria, lo que significó un nuevo revés para el proceso que impulsa el Gobierno.

La compañía señaló que la decisión fue tomada tras “haber efectuado un análisis profundo, que requirió varios meses de trabajo y la dedicación exclusiva de varios equipos de la organización”.

“Luego de un minucioso análisis y valorando el esfuerzo realizado por las entidades encargadas para hacer viable la venta de este activo, la compañía determinó que las variables con las que se ha configurado el negocio, el volumen estimado de inversión para actualizar y recuperar las redes, adicional a los sistemas de gestión y, en conjunto con las capacidades operacionales que se requieren para dar una verdadera mejora en la calidad del servicio de energía, no permitían superar los umbrales de rentabilidad que se estimaban necesarios para acometer esta importante transacción”, agregó la Empresa que indicó que se centrará en la expansión del negocio de energía solar y el inicio de los proyectos de generación eólica en La Guajira.

Así mismo, agradeció al Gobierno nacional, “en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a los asesores encargados de liderar el proceso, la siempre buena y oportuna disposición por resolver nuestras inquietudes; deseamos que este proceso termine de forma exitosa y tanto la calidad como la confiabilidad del servicio eléctrico lleguen a ser pronto las que tan querida región se merece”.

Preocupación

El senador José David Name, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), manifestó su preocupación por la decisión tomada por Celsia.

“Esta es una noticia lamentable porque estamos perdiendo a una de las pocas empresas serias del país, en la que confiábamos para el manejo del mercado eléctrico de la Costa Caribe. Nos preocupa que a solo un par de días de realizarse el proceso de subasta, uno de los grandes proponentes se retire, esta es una situación que nos pone en desventaja y nos alerta sobre la posibilidad de quedarnos sin interesados para alguno de los mercados”, expresó Name.

“Hace mucho se conoce que EPM estaría interesado en el mercado Caribe Mar, por lo tanto, este retiro de Celsia nos genera inquietudes por el futuro de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, que pertenecen al mercado de Caribe Sol, el menos atractivo y por el que nadie quiere apostar por tener los peores indicadores de recaudo y calidad de servicio”, agregó.

Name señaló que espera que este hecho “no sea una nueva excusa para aplazar una vez más la fecha de la subasta. Confiamos en que el Gobierno nacional liderará este proceso de manera transparente y competitiva, protegiendo a los usuarios”.

En el mismo sentido, el senador John Moisés Besaile, también de La U, afirmó que “con el retiro de Celsia por la compra de Electricaribe nos preocupa, no solo que no tengamos un inversionista en la subasta de este activo sino que el servicio de energía se vuelva a ver comprometido y retrasado por más tiempo. Pedimos al Ministerio de Minas no más demoras”.

Al inicio de la semana, el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, expresó en redes sociales que no cree que la subasta se lleve a cabo. “No me cabe duda que (independientemente de la pandemia) el 20 de marzo no habría subasta”, dijo.

“Ministra María Fernanda Suárez, quiero estar equivocado. El 20 de marzo no habrá subasta y usted seguirá engañando a los habitantes del Caribe. Nos vemos en la plenaria del Senado. Nuestra región no resiste más atropellos, lideraremos la rebelión del Caribe”, subrayó el Congresista.

A finales de febrero, cuando parecía que finalmente serían conocidas las empresas encargadas de operar Electricaribe, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció, que por solicitud de algunos de los interesados, se decidió aplazar la decisión para el 20 de marzo.

“Las solicitudes de los interesados fueron analizadas en detalle por el Gobierno nacional, el equipo asesor y la Agente Especial de Electricaribe. Las mismas se aceptaron teniendo en cuenta la magnitud de la transacción, la complejidad del mercado operado por Electricaribe y la preparación de la documentación necesaria en esta etapa final”, explicó entonces la entidad mediante un comunicado.