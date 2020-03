Eldorado refuerza medidas de mitigación por Covid-19

En conjunto con el Ministerio de Defensa, el Aeropuerto ahora cuenta con el apoyo de un grupo de militares que ingresó desde el miércoles 18 de marzo, para reforzar al equipo de Eldorado en la entrega de información a los viajeros sobre las medidas de autocuidado y prevención para controlar el Covid 19.

Adicionalmente, a partir de ayer en horas de la tarde, miembros de la Policía Nacional acompañaron a Migración Colombia en puntos estratégicos en las áreas de migración e inmigración.

Para continuar fortaleciendo los controles en Eldorado, la concesión gestionó una alianza con la Cruz Roja Colombiana para que suministre personal de médicos y auxiliares de enfermería que estarán ubicados a lo largo de la terminal aérea.

Este personal médico de la Cruz Roja tomará de manera recurrente la temperatura a los pasajeros, con cámaras térmicas en puntos estratégicos de la Terminal aérea. Los dispositivos son cámaras térmicas que han implementado otros países y permiten detectar de manera temprana y con efectividad a los pasajeros que ingresan con fiebre o febrícula. Los aparatos miden la temperatura de más de 800 personas en 10 minutos.

Personal médico

Todo el personal médico presente para esta contención está preparado bajo el programa anual de educación continuada desde el área de Gestión Clínica y Mejoramiento Continuo con base en la normatividad exigida por la Secretaría Distrital de Salud y del Ministerio de Salud en Covid 19.

Los equipos biomédicos necesarios para la prestación de estos servicios estarán a cargo de la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, así como su mantenimiento preventivo y correctivo.

Otra medida relevante es el convenio desarrollado con Taxi Imperial para implementar en los carros de su flota la campaña, “En Eldorado nos cuidamos”, que entrega recomendaciones a los usuarios sobre la importancia del autocuidado.

Adicionalmente Opain, entendiendo la situación de los viajeros internacionales que se encuentran esperando sus vuelos para regresar a su país de origen, está avanzando en la implementación de diversas acciones para que estos viajeros puedan permanecer en el Aeropuerto de manera cómoda y saludable mientras se resuelve su situación.

Finalmente, Opain hace un reconocimiento público a todos sus colaboradores y a toda la comunidad aeroportuaria, ya que su compromiso, dedicación y convicción ha permitido seguir operando y encontrando más y mejores soluciones para sortear la difícil situación que está atravesando el país y ayudar a que los colombianos puedan llegar a casa. En esta línea, la concesión reafirma su compromiso con ellos.

Un llamado de atención de la Alcaldía

Todas estas medidas se han dado como resultado de las recientes críticas que tanto la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, como el mismo presidente de la República, Iván Duque, le hicieron en días recientes al manejo que el concesionario de Opain le ha dado al Covid 19 en la terminal de Eldorado.

En una primera medida la Alcaldesa ya había dicho que, si bien el Aeropuerto es del resorte del Gobierno nacional, ella señaló que el Covid 19 entró por el Aeropuerto y sigue entrando por ahí, y se refirió al mismo como una vena rota e irresponsable para contener el virus.

“Es inadmisible que el Gerente de Opain el sábado estuviera diciendo que no sabe qué hacer. Ha recibido instrucciones claras del Ministerio de Transporte, yo las vi con mis propios ojos. El Administrador no está cumpliendo las medidas y es una irresponsabilidad con Colombia. Si le queda grande administrar el Aeropuerto, que nos lo devuelva, pero que no nos cause semejante riesgo. Es obligación del Administrador manejarlo bien y no solo sacarle plata”, añadió la Alcaldesa, quien dijo que este es el mismo Administrador que está pidiendo una ampliación de la concesión. “¿Se la vamos a ampliar cuando está demostrando que le queda grande administrar la actual?”, finalizó diciendo, al comenzar la semana.