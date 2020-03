El 15 de marzo se cierra la primera etapa del diálogo nacional

Tras las protestas del pasado 21 de noviembre, el presidente de la República, Iván Duque anunció una gran conversación nacional para escuchar a los sectores sociales descontentos. El mandatario designó para coordinar este esfuerzo al director del Departamento Administrativo de Presidencia, Diego Molano. El funcionario explicó a EL NUEVO SIGLO cómo avanza la conversación y cuáles serán los resultados una vez se acabe la primera fase.

EL NUEVO SIGLO: Faltan ocho días para que arranque el Congreso y la idea del Presidente era llevar propuestas al Congreso de la República. ¿Hoy cómo estamos con esas propuestas?

DIEGO MOLANO BRAVO: La conversación nacional tiene un propósito de generar un espacio para discutir los temas del nivel nacional para que se puedan cerrar brechas sociales y generar confianza. En total teníamos 44 conversaciones nacionales organizadas a lo largo de este tiempo, 34 en el nivel nacional, 11 conversaciones nacionales que han recibido más de 13.000 propuestas, más de 150.000 interacciones en la página web y lo que hemos buscado todo el tiempo es escuchar a los ciudadanos discutir propuestas.

A partir del 15 lo que va a comenzar a suceder, es que esas propuestas serán canalizadas en cuatro acciones: unas en aceleración o mejoramiento de programas de gobierno, nuevas iniciativas de política pública, proyectos de ley presentados al Congreso y se acordó, que lo que ha salido de las conversaciones regionales, las propuestas serán presentadas a los planes de desarrollo municipal y departamental. Los alcaldes y gobernadores se han comprometido a incorporar algunas de las conclusiones y recomendaciones de esas conversaciones. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de conversar para construir, conversar para avanzar y solo avanzamos si pasamos de la protesta a la propuesta.

ENS: ¿Cuáles son las conclusiones más importantes de la conversación nacional?

DMB: Uno podría sacar varias conclusiones de propósitos sociales que se aprenden de esta conversación. Primero, la necesidad de trabajar con los jóvenes para que puedan tener acceso mucho más fácil a la educación y al trabajo. Segundo, un esfuerzo de continuar con los esfuerzos en contra de la corrupción, es una de las casusas de movilización y ha sido uno de los resultados de las movilizaciones; lo tercero, es ver cómo es la ruta que el crecimiento económico se traduzca en empleo, Colombia crece a 3.3% pero lo que estamos buscando es que ese crecimiento se vea reflejado en empleo particularmente para jóvenes y mujeres. Otra de las conclusiones es cómo acelerar la inversión en regiones afectadas por la violencia y cómo se elimina la ilegalidad en esas zonas. Esos son propósitos que deben estar sumados a construir una ruta de economía sólida pero que también cuide el medio ambiente.

Las propuestas

ENS: ¿Qué resultados pueden mostrar en este momento?

DMB: Todo esto es lo que hemos aprendido a lo largo de esta conversación nacional. Hemos sacado cerca de 45 propuestas, unas que se van a desarrollar en materia de empleo, particularmente, en la aceleración del programa de la ley de crecimiento económico para el empleo joven, el primer empleo joven; toda la aplicación en materia de empleo con lo que tiene que ver en el sector público, con la aplicación del decreto que ya se expidió para contratar a los jóvenes sin exigencia de experiencia en el sector público. Además, una línea de trabajo que se comenzó a desarrollar que se llama ‘economía para la gente’ que es un programa del Gobierno que busca unir todos los programas para apoyar 500.000 microempresas en Colombia con una línea de economía popular, la de la microempresa, el vendedor informal y la base de la pirámide.

En materia ambiental llevaremos el proyecto de acuerdo para la firma del tratado Escazú, un proyecto de acuerdo que va a permitir proteger de mejor manera los líderes ambientales, tener más información pública en este proceso.

Así mismo, en materia educativa tenemos el proyecto de ley de reestructuración del Icetex, vamos a tener una nueva entidad con una nueva visión, una visión integral que pasa de solo tener créditos estudiantiles a apoyar en formación financiera a los estudiantes, con mejores mecanismos de pago con acompañamiento para la empleabilidad y con mejor información para el manejo de temas relacionados con diferentes sectores, queremos que se premie el talento, el esfuerzo y el mérito.

Luego tenemos en materia ambiental la creación de la comisión de transición energética que busca avanzar en una política que propenda por una economía con más energías limpias, con un período de tiempo y una transición. De ahí saldrá una política pública estructurada y robusta con este propósito.

Además estamos en este ejercicio de la creación del bloque de búsqueda contra la corrupción, que viene desde la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y que se convirtió en un propósito luego de esta conversación nacional. Esas son las principales, sin embargo, son cerca de 40 propuestas que están en diferentes niveles que se refieren a acciones de gobierno, a decisiones, programas o proyectos de ley.

ENS: Estas conclusiones específicas del diálogo nacional, ¿cómo se van a socializar?

DMB: Lo que va a suceder ahora es que el viernes estuvimos en una conversación nacional en Cúcuta y terminaremos el próximo jueves en Bogotá. Las mesas nacionales están en proceso de cierre, el lunes se hace el cierre de paz con legalidad y la mesa medio ambiental. Las otras mesas ya hicieron su sesión de conclusiones. Lo que va a suceder a partir del 16 es que los moderadores, personas independientes, preparan y entregan unos informes que serán remitidos al Presidente de la República y tras la entrega de esos informes el mandatario presentará los resultados del Gobierno y las decisiones que se van a tomar en torno a las conclusiones de las mesas nacionales, regionales y la conversación ciudadana de la página web.

Ayudas

ENS: ¿Qué responde a quienes dicen que el Gobierno debe tener cuidado de no defraudar la expectativa ciudadana y evitar que esto se convierta en un proceso estéril?

DMB: Lo fundamental es que el gobierno del Presidente Duque ha escuchado y no esperó hasta ahora sino que ha venido actuando y produciendo resultados. Por ejemplo, cuando el Presidente entendió la importancia de acelerar la reforma al Icetex no solo presentó el proyecto de ley sino que el 23 de diciembre lanzó un plan de alivios y beneficios que involucra a 120.000 de los estudiantes y comenzó a darse la implementación.

A lo largo de este tiempo cuando el Presidente se reunió con los comerciantes afectados por las movilizaciones, sacó una línea de crédito de $130.000 millones para ayudar en su recuperación. Inclusive el Presidente ya firmó el tratado de Escazú. Esta conversación ha sido seria y está basada en un Plan de Desarrollo basado en la legalidad, la equidad y el emprendimiento, lo que hizo el Presidente fue definir acciones para acelerar o mejorar esos programas de gobierno y en esa medida se ha venido trabajando en la conversación nacional.

El diálogo que hemos planteado es un espacio para construir, sabemos que no se pueden resolver todos los problemas de Colombia pero aquí han participado los jóvenes, los estudiantes, los trabajadores, afrocolombianos, indígenas e incluso, los del paro cuando han querido asistir. Con todos hemos buscado encontrar propuestas, este es un camino que requiere tiempo, donde el Gobierno ha mostrado la disposición y ahora estamos buscando propuestas concretas sobre lo que ha encontrado y concluido de esta conversación inicial. Por supuesto son muchos los retos de Colombia pero aquí hay iniciativas concretas para avanzar en esa ruta.

Sin vandalismos

ENS: Debido a que ya existe una convocatoria de manifestación para el próximo 25 de mayo, ¿definitivamente con el comité del paro no se logró hacer nada?

DMB: Lo que nosotros hemos mantenido es un canal de diálogo abierto, el Presidente ha querido que ellos participen de la conversación, hemos tenido con ellos a lo largo de estos meses 7 reuniones, estamos en esa disposición, vamos a volverlos a invitar a la próxima reunión, pero el Ejecutivo mantiene la disposición de conversar, discutir y llegar a acuerdos con ellos. Lo que se les planteó en la última reunión que tuvimos es que hiciéramos una reunión para garantizar que se pudieran discutir los puntos que ellos señalaron durante todo este tiempo, comenzaron la reunión con 8 argumentos, luego 13 líneas, y finalmente, 104 peticiones al Gobierno.

Analizamos los 104 puntos presentados se les hizo un análisis de viabilidad y en la última reunión les planteamos una metodología para realizar una mesa de acuerdo social y avanzar en 9 mesas, sabiendo que algunos puntos no pueden ser negociados porque no podemos negociar el Estado, como la política de seguridad nacional. Sin embargo, en 65% de esos puntos el Gobierno considera que ya ha venido trabajando y hay un 10% que se considera que se podría avanzar. Los vamos a volver a convocar a una reunión para ver si con una delegación representativa de ellos encontramos un mecanismo de trabajo conjunto.

Pero tenemos toda la disposición de diálogo, por supuesto la decisión del Presidente Duque es avanzar en una conversación mientras hemos tenido reuniones y se han quedado mucho en la discusión que si esto no es negociación no se puede avanzar, mientras tanto la conversación nacional sí ha producido resultados. Entonces la propuesta del Gobierno es sentarnos con ellos y mirar los mecanismos de avance en esta conversación. A ellos habría que preguntarles por qué se mantienen en movilización cuando han tenido un canal de diálogo, la conversación nacional ha funcionado y se ha buscado con ellos encontrar acuerdos.

Aquí lo que no puede seguir sucediendo, y en eso el Gobierno tiene una posición definida, es que no puede seguir el vandalismo. Respetamos el derecho a la protesta pero hay que rechazar a unos pequeños grupos de vándalos que se ha evidenciado que tienen vínculos con grupos armados al margen de la ley. Estamos hablando de seis casos particulares que están siendo judicializados. No podemos permitir que haya violencia, obstaculización de los medios de transporte y que los ciudadanos se sientan afectados por que tienen que caminar dos o tres horas para llegar al trabajo; y mucho menos, lo que aparentemente pasó la semana pasada que ahora no solo quieren lanzar piedras sino que usan ácido para atacar a la Policía cuya única función es proteger la vida de quienes marchan y de quienes no marchan.

ENS: ¿Cómo entender que los del comité de paro digan que es culpa del Gobierno y el Gobierno diga que es culpa de los del comité?

DMB: Hay que reconocer que cada vez que hemos convocado a las reuniones tanto ellos como nosotros hemos asistido. Además, reconocemos que tienen una legitimidad, una representación social y la discusión se centra en que en las primeras reuniones les dijimos: acoten los puntos, luego, presentaron 104 puntos y la mesa se ha quedado en esa discusión.

Ellos plantean que hasta que no se llame mesa de negociación no se va a discutir ningún punto, nosotros presentamos tres propuestas de nombre, de metodología. Lo que es claro es que la discusión de esto se llame negociación o no, no es semántica. Después, haciendo el análisis de los puntos que ellos enviaron encontramos que como los puntos tienen que ver con todos los sectores de la vida nacional, hay 17 instancias actuales o legales o constitucionales donde se dan los acuerdos sobre esos temas. Lo que el Gobierno no puede hacer es desconocer esos espacios.

Un ejemplo, en la discusión de los temas laborales o pensionales ya hay una instancia formal, la mesa de concertación salarial que fue creada por la Constitución, si uno acepta que se cree una mesa de negociación nacional gigantesca todas las políticas deberían ser discutidas allá y entonces qué pasa con las instancias formales donde participan ellos mismos que están en instancias como la mesa de educación y el Ministerio. O las mesas agrícolas que se crearon con las dignidades agropecuarias. Lo que dice el Gobierno es: esta mesa debe tener acuerdos pero ya existen 17 instancias que hay que respetar y conservar. Porque si todo tiene que pasar por la mesa gigantesca, es claro que muchas veces no está estipulado que ese sea el escenario de discusión desde el punto de vista legal y este es un Gobierno que respeta las instituciones que ya existen.

Ahí ha estado la discusión, por eso los convocamos para que en un grupo que ellos definan podamos encontrar mecanismos y puntos de acuerdo para avanzar y solucionar los temas que ellos plantean.