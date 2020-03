Duque aplaudió decisión de la Corte frente al aborto

"Yo creo que han tomado una decisión muy importante, yo he dicho siempre que me he declarado una persona provida y creo que la vida comienza desde la concepción", celebró el presidente Iván Duque la decisión de la Corte Constitucional de declararse inhibida frente a la despenalización del aborto.

En ese sentido, el Jefe de Estado Duque aplaudió que la Corte Constitucional haya mantenido la línea jurisprudencial de 2006 que legalizó el aborto en tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo a la mujer, cuando es producto de una violación y cuando el feto tiene malformación.

"Creo que la Corte hoy ha mantenido ese principio y creo que eso es muy importante para nuestro país y en ese orden de ideas creo que ese es un pronunciamiento que se recibe con la tranquilidad", exaltó el Mandatario desde Washington.

En el debate jurídico que se llevó a cabo en la Corte Constitucional, el alto tribunal determinó no hacer ningún pronunciamiento de fondo al indicar que tanto la ponencia del magistrado Linares como las demandas de la abogada Bernal estaban mal presentadas.