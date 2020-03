Distrito promete reducir la violencia contra las mujeres

Durante la inauguración de las actividades que llevó a cabo la Administración Distrital para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la alcaldesa Claudia López prometió que la ciudad de Bogotá cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible dictados por las Organizaciones Unidas y reducirá las violencias contra las mujeres.

Así mismo, la alcaldesa López le otorgó la orden civil, al conjunto de mujeres de las juntas de acción comunal de la capital del país. “Hoy queremos entregarle al conjunto de mujeres de las Juntas de Acción Comunal un reconocimiento especial. Yo dirigí hace 20 años el departamento de acción comunal, así que quiero, en nombre de la Alcaldía de Bogotá, otorgarle la Orden Civil al Mérito de Bogotá, en grado Policarpa Salavarrieta, al conjunto de mujeres de las Juntas de Acción Comunal de Bogotá.

Adicionalmente, señaló que durante los próximos 10 años se cumplirá con los hitos de reducción de violencia contra las mujeres: igualdad, empoderamiento, equidad, participación ciudadana y política, movilidad sostenible y desarrollo incluyente; “que nos permitirá estar en ese podio de la ciudades que mejor lograron cumplir los objetivos de desarrollo sostenible”, precisó la mandataria.

Refiriendose que fue un día en el que, sobre todo, se celebró la vida de las mujeres que no se resignan, que no se callan, que no se quedan en el rol que les tocó, sino que se levantan todos los días a superar los obstáculos para poder sacarse a sí mismas y a la familia que han decidido tener y conformar, Claudia López dijo que es importante recordar las luchas que han precedido a la generación de mujeres de hoy.

“Hoy es muy especial que estemos en este recinto, que tanto trabajo nos ha costado estar aquí y poder celebrar este primer Día de la Mujer bajo la Alcaldía de la primera mujer que logró ser alcaldesa gracias a todos ustedes (…) este año celebramos 10 años de la creación de la ONU mujeres; este año celebramos 25 años de la declaración y plataforma de acción de Beijing reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Tenemos muchas cosas que celebrar, que nunca se nos olvide de qué luchas venimos”.

Reducir pobreza femenina

Reiterando que en estos cuatro años Bogotá tiene que avanzar en esa posta y lucha por la igualdad de género, esta administración lo hará construyendo e institucionalizando tanto en un Plan de Ordenamiento Territorial, como en un Plan de Desarrollo que por primera vez cuenta con un sistema distrital de cuidado, “que releve la carga de cuidado que han tenido sobre sus hombros las mujeres; que les permita decirle a la sociedad que la seguridad social de América Latina y de Colombia no puede seguir siendo la pobreza de las mujeres. Que no se puede seguir reduciendo la pobreza de la sociedad pero incrementando la pobreza de las mujeres. Eso es lo que está pasando en América latina. Eso es lo que los informes de Naciones Unidas y la Cepal nos indican”.

Así mismo y, recordando que la principal razón por la que baja la pobreza de la sociedad pero se eleva la pobreza de las mujeres, se debe a que “estamos asignándoles cada vez más cargas; para que sean la seguridad social gratuita de todos a costa de su tiempo, de su pobreza, de su exclusión del mercado laboral y por eso, en estos cuatro años, le estamos proponiendo a Bogotá que no basta con tener un Plan de Desarrollo con unas metas: es tanto o más importante saber cómo se baja la pobreza de la sociedad. Bajando al mismo tiempo la pobreza de las mujeres y reduciendo la feminización de la pobreza”, precisó la mandataria.