Día 2 de cuarentena: más medidas en regiones por falta de ingresos de ciudadanos

Se cumplió el segundo día de la cuarentena nacional que decretó el presidente Duque hasta el próximo 13 de abril para frenar la expansión del Covid 19, en el cual se corrigieron fallas que se presentaron en la primera jornada y hubo menos sancionados por salir a las calles.

De igual forma, en varias regiones las autoridades siguen adoptando decisiones para favorecer con ayudas durante este periodo a los más necesitados, además, algunas pospusieron las fechas de pago de obligaciones fiscales como predial e industria y comercio.

En el caso del Transmilenio a Soacha se logró a través del Pico y Cédula ordenado por el alcalde de este municipio Juan Carlos Saldarriaga, que logró reducir de forma sensible las congestiones que se produjeron el pasado miércoles en las estaciones, por personas que se dirigían a trabajar a la capital de la República (ver sección Bogotá).

Por su parte, el director de la Policía Nacional general Óscar Atehortúa, indicó que desde el inicio de la cuarentena, a las 11:59 del pasado martes, se han impuesto en todo el país 4.822 comparendos a ciudadanos que fueron encontrados en las calles por las autoridades sin que pudieran justificar que salieron por alguna de las 34 excepciones que establece el Decreto presidencial que ordenó este aislamiento.

“Nos ha tocado imponer 1.325 comparendos a vehículos por infracciones de tránsito”, dijo el general Atehortúa. No obstante, el Oficial destacó disminución “ostensible” en delitos como homicidios, hurtos y riñas.

Centro semihospitalario

El presidente Iván Duque anunció que el Hotel Tequendama, de Bogotá, será adecuado como centro semihospitalario para atender la emergencia sanitaria, en caso necesario.

De otra parte, Duque declaró que en la poscuarentena por esta pandemia del coronavirus, “preparémonos para enfrentar y convivir con el virus; pero, al mismo tiempo, con los mejores protocolos”.

“Esto no va a terminar con la cuarentena nacional”, dijo el Mandatario, quien señaló que esta pandemia no es “un huracán que pasó fuertemente y a partir del 14 de abril vamos a salir nuevamente a las calles, de la misma manera que lo hacíamos hace mes y medio. Vamos a volver a estar en los bares, en las discotecas, en los conciertos, no. Nos va a tocar adaptarnos, porque mientras aparezca una vacuna, el virus va a estar en el mundo y vamos a tener que fortalecer todos los protocolos de salud”.

Expresó que el 20 de abril “estaremos definiendo si los niños y jóvenes vuelven a colegios y universidades o si toca prolongar la medida. También, estaremos monitoreando cómo se va comportando el virus con el adulto mayor, porque el adulto mayor va a estar con esta cuarentena hasta el 30 de mayo”.

Aseveró que de cara a lo que viene, tras la cuarentena, “tenemos que ser realistas y pedagógicos, para entender que este virus nos está cambiando la forma de vivir, la forma de contactarnos”.

Reiteró que se debe tener la plena certeza que, “es con nuestro comportamiento como vamos a ir quitando velocidad de propagación” al coronavirus.

Así mismo, manifestó que se trata de ver “cómo seguimos manteniendo las normas de distanciamiento social, de tal manera que nos preparemos para enfrentar y convivir con el virus; pero, al mismo tiempo, con los mejores protocolos para que también vayamos estabilizando nuestra sociedad, nuestra economía y el diario vivir”.

“Estrategia del acordeón”

Explicó además, que el proceso de adaptación, tras la cuarentena, significa que “tengamos eventualmente que considerar lo que llamamos nosotros, con los epidemiólogos, una estrategia del acordeón: entonces, se libera y se cierra, se libera y se cierra”.

Como ejemplo de esa estrategia, el Jefe de Estado indicó que los cierres se mantendrán principalmente con el adulto mayor, que tiene aislamiento hasta finales de mayo y, por otro lado, con “niños y jóvenes determinaremos el 20 de abril si regresan a los colegios inmediatamente o se demoran un poco más”.

El Mandatario también hizo hincapié en que en esta situación hay que estar “unidos como país”, donde “no hay protagonismos, no hay antagonismos. Aquí lo único que queremos, como nación, es que salgamos de esto más fuertes”.

A continuación, invitó a todos los colombianos a que “pongamos nuestra bandera en nuestros balcones, en nuestros perfiles, en nuestras redes; que les digamos a nuestros hijos que la dibujemos. Que entendamos que este es el momento más importante de nuestra historia como nación, por lo menos la que nos tocará vivir en esta etapa”.

De acuerdo con el Presidente, es necesario que “tengamos en el corazón la certeza que en medio de estas dificultades vamos a salir adelante como nación”.

Es “esa realidad amarilla, azul y roja la que queremos que perdure en el sentimiento de una nación que tuvo la verraquera y la fortaleza de salir adelante en medio de esta situación”, puntualizó.