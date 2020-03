Debate por gestión en la Universidad de Cundinamarca

Tras la más reciente reunión del Consejo Académico de la Universidad de Cundinamarca, presidido por el gobernador Nicolás García, el rector Adriano Muñoz aseguró que lo quieren sacar del cargo quienes lo acusan de que su elección fue irregular. Sin embargo, el mandatario criticó una auditoría que se adelantó a la gestión del directivo porque no tuvo en cuenta aspectos fundamentales.

García expresó que “mi visita a la Universidad no fue con ocasión de ninguna invitación. Yo pedí venir para escuchar a los estudiantes. Espero que la próxima vez que venga me presenten un informe como me lo han presentado hoy y esto, lo hablo como presidente de este Consejo. Que tengan la misma objetividad para desglosar los números del presupuesto de la Universidad que para hablar del presupuesto del Departamento”.

Así mismo, sostuvo que “irresponsablemente aquí están diciendo que de $2,8 billones solo se asignan $37.000 millones a la Universidad, como si la Gobernación pudiera disponer de los $2,8 billones. Como si $700.000 millones no correspondieran al servicio de la deuda y a gastos de funcionamiento, como si $500.000 millones adicionales no correspondieran a recursos de destinación específica y como si otro tanto no correspondiera a contratar personal para el mantenimiento de la Administración”.

Y agregó que “cuando uno hace todas esas restas, como las hicieron con el presupuesto de la Universidad, pero no con el del Departamento, encontrarán que hay cerca de $220.000 millones de los que Cundinamarca puede disponer para todo el departamento y para todas sus secretarías y es de esos recursos que cogemos casi $40.000 millones para la Universidad”.

Según el mandatario, “me parece subjetivo e irresponsable, porque es casi que una incitación a quienes están aquí para que sientan que no se mira la Universidad. Yo adoro esta Universidad. Les propuse muchas cosas para que esta Universidad reciba recursos, pero no podía dejar pasar por alto un acto que considero de mala fe, de querer mostrar unas cifras que no corresponden a la realidad”.

El rector Muñoz respondió que pese a las acusaciones, “es muy constructivo que se generen estos espacios. No nos da ningún temor que traigan a las veedurías que quieran hacer. La Universidad es la única que publica la contratación directa y por eso estamos tranquilos. Nos hemos reunido con muchos estudiantes. Son 13.500. Anoche estuvimos con cerca de 600. Estamos haciendo un diálogo formativo”.

Y agregó que, “no me extraña que aquellos que quieren gobernar la Universidad tengan sus visiones, pero ese es el espacio en el que estamos. La Universidad es eso: el diálogo permanente entre distintas visiones y acercamientos. Este es un espacio muy importante para la Universidad”.

Muñoz defendió su elección diciendo que “fui elegido por el Consejo Superior y seguramente querrán que renuncie para que gobiernen los que exigen mi renuncia, pero son distintas visiones. Mi elección estuvo acompañada por la Procuraduría. Todos los actos de la elección están en la página de la Universidad. Yo estoy tranquilo porque las elecciones estuvieron vigiladas”.