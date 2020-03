Coronavirus: el temor ahora viene desde el sur

Para las autoridades de la frontera, nuevamente el tránsito de migrantes se convierte en un problema para Colombia

El 17 de marzo el presidente Iván Duque tomó la decisión de cerrar todos los puentes fronterizos que separan a Colombia de sus vecinos.

Aunque uno de ellos fue el puente internacional Rumichaca, la frontera tiene más de 37 pasos no autorizados, que en este momento requieren de manera urgente la presencia de la Fuerza Pública.

La alerta en Colombia nació de la preocupante situación que se vive en Ecuador, en especial Guayaquil, al sur de ese país.

En Ecuador, según cifras oficiales, hay 1.962 casos confirmados de la enfermedad, 3.083 casos sospechosos y 60 fallecidos. En la provincia de Guayas, muy cercana a Guayaquil, se presentaron 1.396 casos, el 71,2% del registro total.

El problema viene en aumento desde hace algunos días. El 23 de marzo el mismo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un mensaje transmitido por la televisión pública del vecino país hizo el llamado: “Requerimos de ustedes mayor esfuerzo y más disciplina, querido pueblo de Guayaquil. No puede ser posible que de las 220 pruebas de coronavirus realizadas en las últimas horas 162, es decir el 74%, sean positivas. Les hemos dicho quédense en casa. Dejen de pensar solo en ustedes. Piensen que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus tíos, a sus amigos”.

El Mandatario firmó ese mismo día el Decreto que establece el toque de queda a toda la provincia. Creó una fuerza de tarea conjunta de las Fuerzas Militares y ordenó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, que vaya allí a ponerse al frente de la situación. Sin embargo, el mal ya estaba hecho.

Los más preocupados con esta situación, en Colombia, son los habitantes de Nariño. Los departamentos y municipios fronterizos ya piden que el Gobierno tome medidas claras al respecto, pues la situación en el vecino país se agrava a cada minuto. Más con la influencia de las redes sociales en donde minuto a minuto se ven videos de supuestos muertos que inundan las calles del vecino país.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS) a Colombia han llegado 26 casos importados de Ecuador, los cuales en su gran mayoría están en Bogotá. “Nosotros enviamos una carta al Presidente para que se tomaran medidas rápidas y contundentes debido a la vulnerabilidad que tienen los departamentos de Putumayo y Nariño por la frontera con el Ecuador. Un país que se ha convertido en uno con mayor tasa de contagios y muertos por el virus. Nuestra preocupación radica en que las provincias cercanas a la frontera tienen: El Cachi tiene 5 casos; Esmeraldas, 4 casos; Zucumbíos, 18 casos; e Imbabura, que está a hora y media de Ipiales tiene 9 casos; Pichincha, donde está la capital que es Quito y a cuatro horas de Ipiales, tiene 161 casos. Estas cifras demuestran que el departamento está expuesto”, le dijo el gobernador de Nariño, Jhon Alexander Rojas, a EL NUEVO SIGLO.

Debido a esta situación, el Mandatario pidió el aumento de pie de fuerza para Nariño y Putumayo, “nosotros tenemos 37 puntos de paso irregular en la frontera. Nosotros somos muy vulnerables. Por las zonas donde ingresan son pobres y vulnerables. No tienen acueductos. No hay atención de salud. Este no es solo un peligro para el Departamento. Representa un gran peligro para Colombia. Hoy muchos comercios informales siguen trabajando. Si no se les da alivio ellos seguirán haciendo sus labores de comercio en estos puntos irregulares. Cerca del 30% de la población del Departamento está en estos municipios de frontera, es muy preocupante”.

El dirigente aseguró que hoy “esperamos que con recursos nuestros pongamos en funcionamiento nuestro laboratorio de salud pública porque del Gobierno nacional no hemos recibido el apoyo”.

Se extiende la preocupación

El alcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota, aseguró en diálogo con este Diario, que de lograr el apoyo del Gobierno nacional y de la Gobernación, su municipio logrará tener 25 camas de cuidados intensivos y 100 camas normales para atender la emergencia en un municipio que tiene, sin contar a los migrantes, cerca de 153.000 habitantes.

Según el Mandatario local, “nosotros aquí tenemos una frontera muy extensa, solo en Ipiales nos corresponden 136 kilómetros de frontera. Nosotros como frontera recibimos a todos los venezolanos que se fueron tanto a Perú como a Bolivia y regresaron porque no les fue bien y ahora, están llegando a Tulcán. Como no pueden usar el puente internacional pasan por los pasos irregulares. Además, somos receptores de aquellos venezolanos que quieren llegar a la frontera del lado colombiano, aquí se concentran del lado colombiano y ecuatoriano. Nuestra capacidad está desbordada”.

A su turno, la alcaldesa de Tumaco (Nariño), Emilsen Angulo, aseguró a una emisora radial que su municipio solo tiene dos hospitales, “uno de primer nivel que está en situación crítica y uno de segundo nivel que está en liquidación”, por lo que hace un llamado al Gobierno para que se destinen los recursos suficientes para palear la situación.

El senador Guillermo García, del Partido Liberal, por otro lado, le reiteró a este Medio que “esta frontera no está totalmente controlada, existe mucho tránsito nocturno del Ecuador para Colombia. Yo sé que hay sectores finqueros que están cobrando peajes para el paso de contrabandistas y de personas de Ecuador. Además, el departamento de Nariño es el menos preparado para atender la pandemia. El Departamento tiene un retraso de 8 a 9 días desde la toma de muestras hasta los que los resultados lleguen por parte del INS. Eso quiere decir que no tenemos cifras actualizadas y oportunas”.

Según el Congresista, “tampoco hay equipo suficiente en las clínicas del Departamento, tanto del sector público como del sector privado, para atender la emergencia. Esto genera una afectación bastante grave. Por otro lado, hay una enorme producción de alimentos en el campo de Nariño, pero se han roto los canales de comercialización en el Departamento. Nosotros planteamos al Gobierno compras estatales, para solucionar la situación”.

Por último, el representante por Nariño, Gustavo Estupiñán, también del Partido Liberal, sostuvo que “esperamos que con la cobertura de la Fuerza Pública podamos controlar los pasos y las vías de comunicación con el vecino país para que no exista un exagerado. Además, hemos insistido al Gobierno nacional para fortalecer la red hospitalaria en el Departamento. Aquí hay un déficit en camas, en el tema de personal, porque muchas Empresas Sociales del Estado no han podido cumplir con sus obligaciones salariales. Por eso pedimos que se firme con prontitud el Decreto de punto final para que haya liquidez en el sistema de salud y más en el sistema de salud de nuestro Departamento”.