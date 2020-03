¿Cómo operará TM durante el simulacro de aislamiento?

El funcionamiento de Transmilenio se mantiene en pie durante el simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá decretado por la alcaldesa Claudia López, sin embargo su operación tendrá algunas modificaciones.

Para el viernes 20 de marzo se ofrecen los servicios de 1.364 buses troncales en horarios que normalmente operan los sábados, es decir, de 5:00 a.m a 11:00 p.m. La frecuencia en que pasarán las rutas será entre 2 a 8 minutos.

Para el sábado 21 de marzo, el domingo 22 de marzo y lunes 23 de marzo, el servicio operará con 592 buses troncales en horarios de domingo y/o festivo, es decir, de 5:00 a.m a 10:00 p.m. La frecuencia en que pasarán las rutas será entre 15 a 20 minutos.

En caso de los buses zonales, el servicio para el viernes será de 4: 00 a.m a 11:00 p.m y para el sábado será de 5: 00 a.m a 10:00 p.m. Para el domingo y el lunes, operará en su horario habitual, es decir, de 5:30 a.m a 9:00 p.m.

Por un lado, la ruta San Mateo que opera de lunes a viernes, estará habilitada también el sábado para reforzar el sistema y desde este jueves se cerraron, como medida preventiva y por periodo indefinido, las estaciones Museo de Oro, Universidades y Aguas.

Además, desde este viernes habrá cambios permanentes en los servicios de las rutas: C17 y H17 dejarán de parar en Hospital y Suba, no obstante se le añadirá una para en la troncal Suba que será Calle 100; C19 y F19 tendrá una nueva parada en estación Suba- Av Boyacá; B71 dejará de parar en Hortúa y las rutas B72 yH72 tendrán una nueva parada en estación Hospital.

Por otro lado, TransMiCable funcionará el viernes 20 de marzo con horario de un sábado, de 04:30 a 22:00. Los días sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de marzo funcionará con horario de domingo y festivo, de 05.30 a 21:00.

Asimismo, la Alcaldía explicó que los procesos de aseo y desinfección de buses y estaciones son fundamentales y continuarán durante este período y también seguirán disponibles los 27 puntos de lavado de manos en los siguientes puntos:

Portales: El Dorado, Américas, Usme, Tunal, Sur, Suba, Calle 80.

Sur, Suba, Calle 80. Estaciones: Héroes, Ca lle 100, M arly, Calle 161 , A v. Américas con Boyacá, CAN, Suba Calle 116, CAD, Banderas, Santa Lucia, Olaya, Calle 106, Hortúa, Hospital, Salitre Greco, Calle 34, General Santander, Simón Bolívar, Boyacá, Calle 127.

Finalmente, el sistema masivo recomienda planear su viaje en la página web de Transmilenio antes de salir de casa y recargar la tarjeta Tu Llave por internet para facilitar el acceso a las estaciones.