Como Fiscal no supe sobre audios del ‘Ñeñe’: Martínez

Al paso salió Néstor Humberto Martínez a las versiones que han circulado acerca que cuando estuvo al frente de la Fiscalía engavetó la investigación por los audios obtenidos a través de interceptaciones al hoy fallecido José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, en algunos de los cuales habla con una interlocutora sobre la supuesta compra de votos para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 y que en el diálogo esta menciona al hoy presidente Iván Duque.

El exfiscal general dijo que durante el tiempo que estuvo en el cargo “no conocí ningún elemento probatorio”.

Así lo señaló Martínez Neira en una carta que envió a la Revista Semana, a propósito del programa de debate televisivo Semana en Vivo, que conduce la periodista María Jimena Duzán, quien rememoró que en 2018 el entonces Fiscal General dijo tras la primera vuelta de los comicios presidenciales que Colombia iba a quedar escandalizada cuando diera a conocer lo que la Fiscalía había desentrañado sobre corrupción electoral.

Textualmente, el entonces Fiscal General dijo en esa oportunidad “el país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política. La dimensión de la corrupción electoral es nauseabunda".

Frente a ello, el senador Jorge Robledo dijo en el citado programa Semana en Vivo que es “sospechoso que todo un fiscal general anuncie que tiene la bomba atómica de la corrupción electoral y no la reviente (...) y coincidencialmente en esos días sea la grabación del ‘Ñeñe’”.

El pasado jueves, el senador Robledo dijo que denunciará por estos hechos a Martínez Neira ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“El que primero escondió esos audios fue Néstor Humberto Martínez, el Fiscal General de la Nación y esta es la hora (miércoles pasado) en que no se ha dicho ni pío. ¿Por qué ocultó delitos penales tan graves como los que estamos hablando, cuando su Fiscalía era la que estaba haciendo la investigación por el asesinato del ‘Ñeñe’ Hernández?”, señaló Robledo.

Hace claridad

Martínez Neira aseguró en la carta que hizo llegar a la Revista Semana que la declaración que dio en rueda de prensa hace dos años sobre corrupción electoral nada tenía que ver con las interceptaciones que se le realizaron al teléfono del ganadero Luis Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, sino por los hallazgos producto de las investigaciones a la campaña de la entonces candidata al Senado, Aída Merlano.

“No hay tal, entonces, que mi declaración de hace dos años estuviera relacionada con el caso del ‘Ñeñe’ Hernández que hoy concreta la atención pública”, señaló Martínez Neira en la misiva aclaratoria.

Aseguró que en el tiempo en estuvo en la Fiscalía “no conocí ningún elemento probatorio” en el caso de José Guillermo Hernández.

Además, agregó que “para que ni quede duda que cumplí cuando declaré que el país conocería un ejemplo de la corrupción electoral ‘nauseabunda’, en el Twitter oficial de la Fiscalía del 31 de mayo de 2018 se afirma que en un Congreso en la ciudad de Cartagena, manifesté: “Casos de irregularidades en irregularidades al Congreso en Atlántico pondrán en evidencia prácticas nauseabundas en materia electoral”.

En medio de investigaciones que adelanta la Fiscalía por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez, hijo de Carlos Rodríguez, dueño de una sastrería en Barranquilla y prestamista, se reveló hace algunos días apartes de conversaciones interceptadas al presunto narcotraficante José Hernández Aponte con una mujer desconocida identificada como “MD”.

De acuerdo con el informe revelado por las autoridades “se evidencian actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte (‘Ñeñe’), en las pasadas elecciones presidenciales”.

Entre otras, el ‘Ñeñe’ señala “ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos”.

Mientras la mujer MD le dice al ‘Ñeñe’ “me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

Frente a esto, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe negó algún tipo de amistad o relación con Hernández Aponte.

Por su parte, el presidente Duque se refirió al tema y dijo que a Hernández “lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve ninguna hermandad con él”.

El Mandatario habló sobre la financiación de su campaña en 2018. “Entre las medidas que tomamos estuvo la de una cuenta única nacional, no había cuentas diferentes; todas las contribuciones se recibían solo por el gerente de la campaña. Nosotros siempre sometimos cualquier contribución a más de 17 controles y no se recibieron contribuciones en efectivo. Para la segunda vuelta no recibimos contribuciones de ningún particular”.