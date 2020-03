Colombia: contra-virus unida

Casi 50 millones de ciudadanos se aprestan a iniciar la segunda semana confinados en sus casas. El Gobierno no ha descartado posibilidad que el aislamiento se extienda un poco más de los 19 días. El presidente Duque dijo que “estamos ante un fenómeno que va a estar presente en nuestras vidas” mientras se desarrolla una vacuna

Incertidumbre y miedo son dos sensaciones que hay en este momento en los colombianos por lo que pueda pasar por la rápida expansión del nuevo coronavirus, que ya rebasa el medio millar de infectados.

No es solo por las consecuencias en la salud de las personas sino también por las afectaciones a la economía y por ende, que se pierdan puestos de trabajo. Con la cuarentena que ordenó el presidente Duque desde el pasado 24 de marzo y hasta el próximo 13 de abril, se espera frenar la velocidad de los contagios.

Sin embargo, en medio de esta gran incertidumbre también vive la esperanza en el pueblo colombiano y sus autoridades de que se pueda superar esta crisis de la mejor manera y que, como ha sucedido en anteriores desastres, el país se sobreponga, que todo vuelva a estar en su lugar y ojalá mejor.

Hoy, los colombianos cumplen el quinto día de los 19 en que fue previsto el aislamiento obligatorio en sus casas, que adoptó el presidente Iván Duque, sin duda, la medida más dura en el marco del Estado de Emergencia que declaró para enfrentar el agresivo Covid 19.

Al cierre de esta edición, las cifras de contagiados en el país asciende a 539 en total, se cuentan seis muertos, mientras que 10 personas se recuperaron de la enfermedad, según el Ministerio de Salud.

En realidad, las cifras de infectados en Colombia son bajas por el momento, en comparación con otros países, sobre todo con algunos de Europa, como España e Italia, que están en el pico más alto de la pandemia.

Incluso, en el caso del continente americano, nuestro país no está entre los más afectados, sin embargo, esto no debe llamar a pensar que el virus no se extenderá como en los demás. La diferencia de una nación a otra en las cifras puede depender de cuándo fue reportado el paciente cero, es decir, el primer contagiado y por supuesto, de las medidas que cada una ha tomado para contener el coronavirus.

En Colombia, el pasado 6 de marzo se conoció el primer caso de infectado por coronavirus, se trató de una joven nacional que llegó de Milán, Italia. Como un hecho alentador esta persona fue una de las primeras que se curó en el país.

El pico de la pandemia en Colombia se podría presentar entre mediados de abril y mayo, tomando como referencia lo que sucedió en España e Italia.

Un equipo de científicos del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, en Suiza, hizo una proyección matemática sobre cuántos casos de afectados por Covid 19 se podrían presentar en Colombia, encontrando que podrían ser 600.000 en un mes, en caso que no se tomen las medidas adecuadas.

La decisión del Gobierno nacional de adoptar una cuarentena, es una de las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar una pandemia.

Hasta el momento, cerca de 600.000 personas han sido infectadas en el mundo por el coronavirus y las cifras de muertos pasa de los 30.000 en 188 países.

Estados Unidos, con cerca de 100.000, es el país con el mayor número de casos diagnosticados, le sigue China, en donde apareció este virus, con más de 82.000. Luego, están Italia y España con más de 70.000 infectados.

En Suramérica, Brasil es el país con las cifras más altas con 2.300 contagiados y 47 muertos; Ecuador con 1.200 contagiados y 28 muertos; Chile con 1.150 contagiados y 3 muertos; Perú con 490 contagiados y 9 muertos; Argentina con 520 contagiados y 8 muertos; Uruguay con 190 contagiados; Venezuela con 92 contagiados y un muerto; Paraguay con 37 contagiados y 3 muertos; Bolivia con 32 contagiados.

1. La cuarentena

El pasado 20 de marzo y después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenara un simulacro de aislamiento por cuatro días, el presidente Duque declaró en desarrollo del Estado de Emergencia un Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos.

El Jefe de Estado explicó que la medida del Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional, la primera vez que se aplica una medida de esta naturaleza en el país, “busca que, como sociedad, nos protejamos, garantizando el abastecimiento de alimentos, el acceso a los medicamentos, la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales, así como de aquellos indispensables para el funcionamiento de la sociedad”.

Con esta cuarentena, las autoridades buscan frenar la velocidad de la expansión de la pandemia y de esta forma, ganar tiempo para que el sistema de salud pueda absorber la demanda de pacientes críticos que necesiten hospitalización, para evitar una explosión de casos que colapsaría las urgencias de hospitales y clínicas.

Precisamente una de las principales razones para el alto número de víctimas que a diario se registran en Italia y España, entre 600 y 700 en los últimos días, es que el sistema de salud colapsó por la gran cantidad de enfermos que se presentaron en un mismo momento.

El balance que han hecho las autoridades sobre el cumplimiento de los colombianos a la cuarentena es satisfactorio en términos generales, pues la gran mayoría ha atendido las recomendaciones de quedarse en casa.

No obstante más de 20.000 ciudadanos han recibido comparendos en los primeros cinco días de la medida por parte de la policía por encontrarlos en la calle, sin justificar que salieron de sus casas por alguna de las 34 excepciones que establece el Decreto presidencial en que se ordenó esta cuarentena, como ir a la tienda o al supermercado por alimentos, para conseguir medicamentos o ir a servicios financieros, en todos estos casos, debe ser una persona por núcleo familiar.

El primer día de este aislamiento, el miércoles pasado, se vio bastante gente en las calles, especialmente en las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, pues tal vez por falta de información muchos fueron a conseguir víveres o a los cajeros automáticos, a pesar que para esto tenían los 19 días de la cuarentena.

También, ese primer día del confinamiento, en los hogares muchos salieron a trabajar porque sus empleadores los requieren presencialmente o no han implementado el teletrabajo que ha recomendado el Gobierno nacional. Se vieron aglomeraciones en el Metro de Medellín; Transmilenio, especialmente en las estaciones que sirven a los habitantes de Soacha; y también los transportes masivos MIO en Cali y Transmetro de Barranquilla, convirtiéndose de esta forma en un caldo de cultivo para la expansión del virus.

No obstante, con el paso de los días en la cuarentena se han hecho ajustes que han permitido superar las aglomeraciones en buena medida, por ejemplo el Metro de Medellín aumentó las frecuencias, en tanto que la Alcaldía de Soacha adoptó lo que llamó Pico y Cédula, por el cual las personas pueden entrar a las estaciones de Transmilenio a diferentes horas de la mañana según el último digito de su cédula.

Como se dijo, la cuarentena finaliza el próximo 13 de abril, sin embargo, podría extenderse, todo depende de los resultados que se consigan en el propósito de aplanar la curva de crecimiento de los contagios.

El presidente Duque señaló el pasado viernes sobre el particular “tenemos que darnos cuenta todos que esto no termina con las cuarentenas, es decir, esto no es que el 14 de abril todos volvemos a los conciertos, a los bares y a los eventos masivos, no. Estamos ante un fenómeno que va a estar presente en nuestras vidas por varios meses, desafortunadamente, mientras se desarrolla una vacuna, lo que implica que todos nos tengamos que adaptar”.

2. Costos

Cerca de $15 billones tiene previsto el gobierno de Iván Duque invertir para enfrentar el coronavirus, no obstante, esta cifra podría crecer en la medida en que la crisis se agrave o se extienda demasiado en el tiempo.

Estos recursos se dirigirán en orden de prioridades en primer lugar al sistema de salud, más de $6 billones, para fortalecerlo, dotarlo de más camas y adquirir los insumos y equipos que se necesitan para atender a los pacientes de coronavirus, como los ventiladores de los que hay grandes deficiencia en las existencias.

En segundo lugar, parte de los recursos son para financiar los programas sociales para atender a la población menos favorecida durante la cuarentena con el fin que tengan con qué comer, bajo el entendido que en este lapso no pueden salir a ganarse lo del diario.

Y por último, el Gobierno también ha previsto recursos para dar una mano a los empresarios que se han visto afectados por esta crisis, con el fin de evitar que para sostenerse despidan a los trabajadores.

El Gobierno no tendrá la necesidad de endeudarse en el exterior parar conseguir esos recursos, pues la mayor parte provendrá del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolero, el cual aportará $12,1 billones; mientras que $2,7 billones saldrán del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), dineros que se iban a utilizar hasta el 2040.

En este último caso el Gobierno advirtió que se trata de un préstamo y se comprometió a devolver más adelante esa plata al Fonpet.

En cuanto a las medidas que tomó el Gobierno para la protección de los más vulnerables, anunció que ya está girando cerca de $300.000 millones para los 2.660.000 hogares de Familias en Acción; más de 204.000 de Jóvenes en Acción, que tendrán un giro adicional; y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor.

También se adelantará, en abril próximo, el inicio del Programa de Devolución del IVA para la población más vulnerable, cerca de 100.000 familias, que estaba previsto para comenzar en enero de 2021.

Otra medida que se ha diseñado es un alivio financiero para personas y también pequeñas, medianas y microempresas y empresas de otro tamaño, que necesitan en los próximos dos meses enfrentar dificultades en el pago de créditos.

Igualmente, el Gobierno nacional ofrecerá garantías, a través del Fondo Nacional de Garantías, para facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a líneas de créditos con el sistema financiero.

De igual forma, diferentes gobernaciones y alcaldías por su cuenta, han ofrecido ayudas y alivios a la población más afectada por no poder trabajar durante la cuarentena, como la Alcaldía de Bogotá que anunció que familias en pobreza recibirán $423.000 durante el aislamiento de 19 días.

3. Preparación del sistema de salud

Una de las principales preocupaciones es que el país solo cuenta con 5.349 camas en cuidados intensivos, aunque se hacen esfuerzos en diferentes hospitales del territorio nacional para llegar al menos a 15.000 en este servicio. El total de camas pasa de las 87.000.

En días pasados, el Ministerio de Salud presentó unas proyecciones que unos 3.989.853 de colombianos podrían contagiarse del Covid 19, aunque aclaró que de esa cifra un 4,7% serían pacientes críticos y 13,8% severos.

En cualquier caso, el país prepara a marchas forzadas su servicio de salud en varias de las principales ciudades. En Cali, se habilitarán dos nuevos hospitales para atender pacientes con Covid 19; en Medellín buscan duplicar las camas en las unidades de cuidados intensivos en diferentes centros asistenciales para llegar a 800.

En Bogotá se anunció que se habilitará el recinto de Corferias para 5.000 camas para enfermos distintos a coronavirus, esto, con el fin de lograr espacios en los hospitales para la atención de los infectados.

Incluso, el Hotel Tequendama en Bogotá será habilitado. “Luego de haber dialogado con el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, vamos a disponer del emblemático e histórico Hotel Tequendama para que sea adecuado como un instrumento semihospitalario para atender a muchos pacientes, de ser necesario”, anunció el presidente Duque.

Otro asunto, tiene que ver con las pruebas para detectar el coronavirus que por el momento solo hace el laboratorio del Instituto Nacional de Salud en Bogotá, que tiene capacidad para realizar hasta 1.600 diagnósticos por día.

Sin embargo, se han presentado problemas porque según la institución, solo llegan de las regiones un promedio de 800 muestras diarias, que además algunas son mal tomadas y no se puede hacer el examen, además, algunas también son mal rotuladas en algunos casos.

La buena noticia es que en los próximos días estarán funcionando 20 nuevos laboratorios en distintas regiones y también llegaron al país los reactivos porque había escasez.

Además, se decidió adoptar pruebas rápidas para detectar contagiados, las que se sumarán a las pruebas de diagnóstico más especializadas que se hacen en este momento en el país.

“Nosotros, como Gobierno, también ya avanzamos en una circular del Ministerio de Salud y fijamos unos decretos para que pudiéramos acelerar la llegada de pruebas rápidas al país donde quiera que se estén presentando”, dijo Duque.

4. Mirada social

Producto de la cuarentena, el gobierno Duque se vio en la necesidad de hacer una de las inversiones sociales más grandes en la historia del país, en un mismo momento, para dotar a la población más necesitada de algunos recursos que les permita sobrevivir durante los 19 días del aislamiento, que por el lado de Familias en Acción beneficiará a 2.660.000 familias, es decir, cerca de 9 millones de personas.

Así mismo, se verán beneficiados más de 204.000 que hacen parte del programa Jóvenes en Acción y 1.500.000 adultos mayores del programa Colombia Mayor.

“Estamos pensando en los más vulnerables y, por eso, vamos a dar un giro adicional, durante la vigencia de esta emergencia sanitaria, para el programa de Familias en Acción. Estamos hablando de garantizarle un ingreso adicional a más de 2.600.000 hogares y beneficiando a cerca de 10 millones de colombianos”, dijo el Jefe de Estado.

Como parte de las medidas se restableció la reconexión del servicio de agua, gratuitamente, a cerca de un millón de beneficiarios y que lo tenían desconectado por falta de pago, para que durante la emergencia sanitaria tengan acceso a ese preciado líquido.

Además el Jefe del Estado anunció un ingreso solidario para 3 millones de familias que están en la informalidad o no están cubiertas por los programas de beneficio social del Gobierno, y que en promedio es de $160.000.

Esta es tal vez una de las medidas sociales de mayor impacto adoptadas por el Gobierno en esta coyuntura, pues busca favorecer a las personas más vulnerable que hoy no reciben ningún subsidio del Estado y que se ganan la vida en las calles vendiendo cualquier cosa o en actividades que apenas obtienen lo del día.

“Hemos diseñado un ingreso solidario, para sortear esta tempestad, que va a llegar a 3 millones de familias. Ese giro debe empezar la próxima semana y tendrá en promedio $160.000”, precisó el Mandatario.

Otro de los alivios, es que la población de los estratos uno y dos que no puedan pagar la próxima factura de los servicios públicos de agua, electricidad y gas, tendrán la opción de diferir el pago a 36 meses, sin ninguna penalidad y sin riesgo de ser reportados.

5. Seguridad

El ministro de Defensa, Holmes Trujillo, aseguró que la Fuerza Pública está desplegada en todo el país para hacer cumplir el aislamiento preventivo obligatorio y las demás medidas que ha tomado el Gobierno para prevenir el Covid 19.

“El aislamiento preventivo no es un juego ni una recomendación, es una obligación y por eso, nuestra Fuerza Pública está desplegada para hacer cumplir esta medida, así como las demás que ha dispuesto el Gobierno nacional”, enfatizó Trujillo.

Explicó que cerca de 9.000 policías están dispuestos en planes específicos de vigilancia y control para evitar aglomeraciones en establecimientos como hospitales, plazas de mercado, terminales de transporte, aeropuertos y entidades financieras.

El Ministro señaló, además, que la Policía y más de 29.000 integrantes de las Fuerzas Militares están realizando operaciones de control fronterizo, mientras que para el control de las vías y con el fin de garantizar el trasporte de alimentos básicos se realizaron 70 caravanas de seguridad y se instalaron 306 puestos de la Policía de Tránsito con 7.000 uniformados y 519 del Ejército con más de 13.000 soldados.

De otra parte, aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional no han parado ni disminuido sus operaciones contra las distintas amenazas a la seguridad y destacó que la Fuerza Pública no dejará solos a los ciudadanos en esta emergencia por el Covid 19.

“Las operaciones militares y policiales no han parado, ni se han mermado. La Fuerza Pública no dejará solos a los colombianos y por eso, a este dispositivo de seguridad se suman todas las campañas y acciones para prevenir el Covid 19, que hemos comunicado en los últimos días y que seguiremos comunicando”.

Finalmente, el Ministro de Defensa afirmó que las Fuerzas Militares siempre están listas para apoyar a la Policía Nacional cuando sea necesario y reveló que, de hecho, ya en algunas ciudades se están realizando patrullas coordinadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Segunda semana

A pesar de las medidas que han tomado el Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes a través de alivios para paliar la situación económica durante la cuarentena, hay poblaciones como los ciudadanos venezolanos y habitantes de calle que no han sido beneficiados.

El pasado viernes, en Bogotá, varias familias de venezolanos fueron echados a la calle de pensiones donde pagan a diario, pero que no han podido hacerlo debido a que en su mayoría se desempeñan en ventas ambulantes y oficios menores, pero no hay quién los ocupe porque las calles están vacías por la cuarentena.

La segunda semana de la cuarentena se inicia con menor incertidumbre porque la gente ya tiene la experiencia de los días anteriores. Además, ya están pagando los subsidios de Familias en Acción y los demás alivios que determinó el Gobierno, lo que da un poco de tranquilidad a las personas.

De tal forma que se espera que los ciudadanos sigan colaborando con la medida que busca reducir la velocidad en la propagación del virus.