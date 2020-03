Choque por ajuste judicial en caso Odebrecht

Una dura respuesta recibió ayer por parte del fiscal Francisco Barbosa la no menos fuerte carta de Amparo Cerón, la fiscal que tenía el caso Odebrecht.

Como lo informó ayer EL NUEVO SIGLO, Barbosa anunció que serán unificadas las 14 líneas de investigación del caso Odebrecht para que las asuma un grupo especial.

El anuncio motivó una airada carta de Cerón, a la que Barbosa reaccionó: “No puede ser posible que ante los cambios que fortalecen y unifican el proceso haya resistencia de personas que no le dieron respuestas al país durante tantos años y que hoy se preocupen porque estamos fortaleciendo esas investigaciones. Los fiscales que llevan procesos no son dueños de los casos ni de los expedientes. Lo digo de nuevo como Fiscal no voy a entrar en suspicacias ni en análisis puntuales en comunicaciones que me dirijan”.

Barbosa insistió en que “va a haber una renovación de todo el expediente. Todas las declaraciones y los temas que sean pertinentes y que defina el fiscal encargado de este asunto, que se conocerá en los próximos días, van a continuar”.

La fiscal Cerón le dijo a Barbosa que espera que la decisión de unificar las líneas de investigación “no haya sido originada por las actividades ordenadas a los investigadores del caso, puestos en conocimiento en la mañana” del martes “a la Vicefiscal y al coordinador de fiscales delegados ante la Corte, como lo fueron las citaciones a rendir declaración jurada de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos, en la carta que ha sido de público conocimiento”.

Según Cerón, “en ningún momento me había sido expresada la decisión de apartarme del caso horas después de haber realizado una reunión que había solicitado de manera urgente con la señora Vicefiscal General de la Nación, en punto de socializar pormenores de actividades investigativas concernientes a este caso de connotación”.

La funcionaria judicial expresó que por “adelantar una investigación con las magnitudes que ha tenido el caso Odebrecht, en el mes de octubre del 2018 fui víctima de un atentado contra mi vida en la ciudad de Valparaíso, Chile, a través de un supuesto accidente vial que me tuvo en el hospital, bajo un coma inducido por un período de 10 días y una incapacidad cercana a los 90 días, en vísperas de lo ocurrido en el caso del señor Jorge Enrique Pizano y familia, noticias que fueron públicamente conocidas por todos los medios nacionales e internacionales, pero a la fecha, sin responsables de esos eventos tan delicados”.

Cerón le aseguró a Barbosa que intentó concretar una reunión con él, pero que esto no fue posible. “Traté de agotar todas las vías institucionales para lograr comunicar detalles y decisiones necesarias para adelantar el caso que estaba bajo mi dirección, pero nunca tuve respuesta para lograr una interlocución institucional directa con usted, como lo requiere un asunto donde están involucrados personajes de la vía pública y política del país, así como extranjeros”, dijo.

La carta de Cerón pidiéndole a Barbosa perdón “por la molestia que esta comunicación le pueda generar, pero mi formación familiar, académica y humana me obligan a transmitirle directamente el sentimiento y la molestia que su decisión ha causado en el servicio de una funcionaria con una trayectoria de más de 32 años en la justicia, a quien en el tiempo mencionado, se le han encargado asuntos de gran trascendencia nacional, desde mi paso por la entonces Unidad Nacional de Derechos Humanos, de la que usted efímeramente formó parte”.