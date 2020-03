"Campaña fue con trabajo, no pedimos plata": MinInterior

“Eso fue una campaña absolutamente transparente, una campaña hecha con mucho rigor, con trabajo, con trabajo y fuerza. Nosotros no tenemos por qué andar pidiendo plata por debajo a nadie", aseguró la ministra del Interior, Alicia Arango, en medio de la polémica que desataron los audios de una interceptación al 'Ñeñe' Hernández.

En ese sentido, Arango reiteró que ni el expresidente Álvaro Uribe ni el mandatario Duque han hecho esto ni lo harán.

Por otro lado, la Ministra también se refirió a las fotos que existen entre Duque y el 'Ñeñe' Hernández, explicando que los funcionarios públicos no tienen un "radar" para identificar a los criminales.

“Las personas se toman fotos con todo el mundo, no hay un radar para saber quién es narcotraficante y quien no, lo importante es ver que no hay ningún tipo de relación” aseguró.

Cabe recordar que en las conversaciones interceptadas por la Fiscalía al presunto narcotraficante José Hernández Aponte, con una mujer desconocida identificada como ‘MD’ se habla una presunta compra de votos en las pasada elecciones presidenciales en beneficio al entonces candidato Iván Duque.

En los audios el ‘Ñeñe’ señala que “ayer le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos”.

Mientras la mujer MD le dice al ‘Ñeñe’ “me mandaron Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.