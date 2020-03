Bucaramanga también impone Pico y Placa por mala calidad del aire

A la era del Pico y Placa, que rige en Bogotá y Medellín, se sumó Bucaramanga, cuyo alcalde, Juan Carlos Cárdenas, explicó que la restricción regirá a partir del lunes (durante toda la semana), como parte de su compromiso con la protección medio ambiente.

De acuerdo con lo determinado, la regirá carros y motos de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. así: Días calendario pares aplicará para placas terminados en números pares; días calendario impares aplicará para placas terminados en números impares.

Si bien la medida aplicará a partir del lunes 16 de marzo, el sábado 14 de marzo y domingo 15 de marzo la jornada será pedagógica.

Es importante recordar que este Pico y Placa Ambiental reemplaza el Pico y Placa reglamentado hasta ahora por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, y aplicará durante el mes de marzo.

La restricción no aplicará para los vehículos eléctricos o que funcionen con gas, y el transporte público continuará funcionando con el Pico y Placa que venía rigiendo.

“Las mediciones que hemos venido tomando en la ciudad revelan un estado crítico. Hay una medida que establece que, para una calidad óptima del aire para los ciudadanos, el PM 2,5 no debe pasar los 37 microgramos por metro cúbico al día, y hoy nos encontramos en una medida que está en 60 microgramos. Esta es una situación preocupante que nos invita a tomar decisiones al respecto”, precisó el alcalde Cárdenas.

Dependiendo a los niveles que reporten los monitoreos del aire, la Administración local estará informando sobre nuevas modificaciones en la medida.

La decisión fue tomada como consecuencia de los altos índices de material particulado que se registra en el aire, luego de las mediciones realizadas desde febrero por el Grupo de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Estas mediciones arrojaron índices críticos en cuatro de las cinco estaciones ubicadas en el área metropolitana.

“Habíamos tenido una reducción en los índices por las lluvias, pero es probable que los niveles de contaminación se mantengan hasta abril, que se da la transición de la temporada seca a la invernal”, señaló Óscar Rojas Figueredo, coordinador de Calidad del Aire del AMB.

Según el experto, el parque automotor es uno de los principales causantes de estos altos niveles de material particulado, por lo que se recomienda que los grupos vulnerables, es decir, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, eviten el ejercicio al aire libre y no permanezcan mucho tiempo expuestos.

De otro lado, tanto Medellín como el Valle de Aburrá amanecieron ayer, otra vez, con complicaciones en la calidad de su aire. En el segundo día de Pico y Placa ambiental de seis dígitos y 24 horas, una de las estaciones de medición del Siata está en color rojo, 18 en naranja y 3 en amarillo.

La estación que reporta los más altos niveles es la que está ubicada en el barrio El Poblado de Medellín, mientras que las de color amarillo son las del norte del Aburrá: Bello, Barbosa y Girardota. Paradójicamente, en este último municipio, no hay ninguna restricción para los vehículos.

Esto se traduce en que se ha aumentado la concentración de contaminantes, en especial, de material particulado 2.5 que ya no solo afecta a grupos sensibles como adultos mayores y niños (nivel amarillo), sino que representa un riesgo para la salud de toda la población.

En Bogotá se ha reportado una leve mejoría pero de acuerdo con las autoridades, no es suficiente como para levantar el Pico y Placa Extendido.