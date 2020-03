Bogotá en simulacro de aislamiento del viernes al lunes: López

Por considerar que es muy probable que en un futuro próximo es posible que tengamos la necesidad de quedarnos en casa por el Covid-19, la alcaldesa Claudia López planteó un simulacro titulado "Bogotá se queda en casa" y que funcionaría de este viernes al lunes festivo, 23 de marzo.

Dijo que reglamentará esta medida el jueves y que espera escuchar sugerencias ciudadanas al respecto, por lo cual el borrador del mismo estará a disposición desde mañana para ser discutido.

Tras insistir en que no es porque haya un riesgo inminente de que el Covid-19 lleve a forzar tal situación, indicó que por ello se realizará tal simulacro y que no habrá ciclovía ni domingo ni lunes. También pidió que no circulen carros sino aquellos de emergencia como ambulancias, carros de bomberos o para otra emergencia.

"Tenemos que empezar a prepararnos para lo que pueda ser ya no solamente un estudio en casa, un trabajo en casa, puede ocurrir en el tiempo, más adelante, que todos nos tengamos que quedar en casa, todos", indicó.

La Alcaldesa indicó que la emergencia por el coronavirus a nivel mundial tardará tiempo en superarse. Consideró que será por lo menos un año porque hasta ahora se están desarrollando las vacunas y destacó las medidas de contención que se han adoptado en el país, en cabeza del presidente Iván Duque.

Por otro lado, dijo que también se mantiene la alerta ambiental amarilla aunque ha mejorado la calidad del aire e informó que se logró reducir la aglomeración. "Nuestra meta es reducir el aforo y aglomeración de Transmilenio en 50% y en solo ocho días cayó más de 30%", señaló.

Asimismo, la alcaldesa López aclaró que no ha considerado en cerrar la ciudad y que la idea de este aislamiento es que las actividades de los centros comerciales, Transmilenio y bancos, se suspendan durante este fin de semana y que todos los ciudadanos permanezcan en casa.

Con respecto al aeropuerto El Dorado, López aseguró que las medidas de seguridad en la terminal aérea están mejorando y se ha reducido en un 50% el número de viajeros.

Finalmente, la Alcaldesa pidió a los ciudadanos no comprar en exceso elementos del hogar, alimentos, de aseo, entre otras, en medio del anuncio de esta medida y reiteró que en este momento, no hay desabastecimiento en los supermercados de la capital.