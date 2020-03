Bogotá: diez días de cuarentena

Todos los hogares, tal vez sin quererlo, instauraron un reloj con una cuenta regresiva que marca los días que faltan para terminar esta cuarentena obligatoria decretada por el presidente Iván Duque hace ya 10 días.

Para los bogotanos, este anuncio fue recibido en una transmisión televisada el sábado 21 de marzo casi a la media noche, además comenzando un simulacro de aislamiento que ya llevaba un día y que duraría cuatro más. La realidad era una: los bogotanos, cuando el resto del país comenzara su cuarentena, ya le llevaría cinco días de ventaja al resto de Colombia.

Con el objetivo de evitar muertes, pero sobretodo de evitar muertes por hacinamiento hospitalario, que es lo que la Administración Distrital más está tratando de evitar, al parecer la gente ya comenzó a entender la seriedad de la situación. No obstante, logísticamente subsisten incertidumbres y eso que, hay que decirlo, Bogotá ha reaccionado de manera rápida y pertinente para mitigar lo que se nos avecina.

Aun así, el viernes de la semana pasada se firmó un convenio para que en Corferias se instalen 2.000 camas nuevas (no de cuidados intensivos). Con la idea que en los hospitales los cuidados intermedios se conviertan en cuidados intensivos y una cama normal se convierta en una unidad intermedia, esta alianza ayudará a que se cumpla la necesidad de camas en Bogotá que la Alcaldesa explicó el viernes pasado.

“El número de casos va a crecer y entre más testeemos, más casos vamos a encontrar. Podremos comprar 100.000 pruebas para Bogotá y eso nos va a permitir hacer una mejor ruta epidemiológica (…) Bogotá tiene hoy 11.000 camas hospitalarias y casi 1.000 camas en UCI. Como puede crecer nuestra curva vamos a necesitar 300 camas UCI en las próximas 2 semanas. Vamos a necesitar 1.000 camas UCI más en el próximo mes y en los próximos tres meses, hasta 3.000 camas UCI. Esa es nuestra estimación de cómo tenemos que crecer”, precisó la Alcaldesa.

Asimilando el cambio de normas

Con esa claridad, la ciudadanía, atiborrada de nuevos decretos y de órdenes que deben ser cumplidas, ha tratado de mantenerse a flote con la cantidad de información oficial que ha circulado, tanto por parte del Gobierno nacional como de la Alcaldía Mayor.

Desde entonces, varios anuncios han sido socializados. La supresión del pago de servicios, que inicialmente sería para todos los estratos, se impartirá solo para los estratos, 1,2 y 3. El pago de los impuestos predial, ICA y de vehículos, fue aplazado para todos los habitantes de todos los estratos de Bogotá por un periodo de dos meses. Los pagos de estos impuestos se realizarán entre los meses de junio y julio.

Adicionalmente, la Alcaldía Mayor habilitó la plataforma, Bogotá Solidaria en Casa para realizar aportes y donaciones para los más vulnerables, y en su primer día de actividad transfirió $565 millones de pesos a 4.526 adultos mayores para que sobrevivan esta cuarentena, y logró que 3.543 ciudadanos donarán más de $464 millones de pesos.

Los operarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) siguen trabajando tanto en la recolección como en la limpieza de Bogotá y 6.318 trabajadores en tres turnos siguen recorriendo y desinfectando las calles de la Capital todos los días.

De hecho, desde el pasado viernes cuando inició el Simulacro Vital y ahora durante la cuarentena, más de 30 puentes peatonales, además de plazas y pasos peatonales han sido lavados y desinfectados en operativos de lavado especial en toda la ciudad.

Punto aparte, desde un comienzo, la Alcaldesa fue enfática en afirmar que la ciudad no se militarizará, que los ciudadanos y empresarios que incumplan las normas y hagan desplazar a sus empleados innecesariamente pudiendo no hacerlo, serán penalizados con multas y que los más vulnerables, solo podrán acceder a los beneficios del nuevo sistema siempre y cuando cumplan la cuarentena y no pesen sobre ellos denuncias por violencia de género e intrafamiliar (razón por la cual se reiteraron las restricciones al expendió de bebidas alcohólicas).

“Ya tuvimos más de 50 denuncias de maltrato intrafamiliar y abuso a mujeres. Si combinamos el encierro en casa con el exceso de consumo de alcohol, eso es una bomba de tiempo y especialmente contra niños, niñas y mujeres. No se podrá consumir, pero tampoco vender ni comprar más de una botella por persona”, precisó la Alcaldesa durante la semana.

Soacha y la movilidad de la Ciudad, algo a qué ponerle atención

Los sistemas troncales, zonales y el Transmicable, adecuaron su funcionamiento y sus rutas, y para algunos recorridos, especialmente los que prestan su servicio en el municipio de Soacha, región aledaña de la Capital para la cual la Alcaldesa le solicitó puntualmente al Presidente, celeridad en sus ayudas.

“Yo le rogaría al Presidente de la República que si hay que darle la mano a algún municipio en este momento ya, hoy mismo, para entregar las ayudas que el Gobierno ofreció, es Soacha. Esa gente no se puede morir de hambre y para que cumplan la cuarentena necesitan de esta ayuda”, precisó.

Por lo mismo, con corte al viernes el componente troncal de Transmilenio registró 7.154 validaciones, lo que implicó una variación del 81% con relación a un día normal. El componente zonal registró 7,026 validaciones, lo que implicó una variación del 82% de un día normal, y Transmicable registró el ingreso de 177 personas, lo que implicó una variación del 78% de un día normal.

Una mejora en la conducta ciudadana

Por su parte, mientras la Alcaldía Mayor avanzó a pasos agigantados en la formulación y puesta en marcha de un sistema de ayudas que involucra a la Secretaría de Hacienda, de Integración Social, el Idiger, el IPES y la Cruz Roja, la Secretaría de Gobierno comenzó a hacer recorridos de perifoneo por varias localidades para pedirle a los ciudadanos que se queden en casa.

Así mismo, realizó inspecciones a servicios de domicilio en el norte de la Capital, pues quienes hagan domicilios deben desinfectar los elementos de trabajo al menos tres veces al día, además, deberán entregar los productos sellados y no podrán reunirse más de cinco domiciliarios en ningún lugar.

Y si bien, es cierto que el martes de la semana pasada se presentaron disturbios y aglomeraciones en la Plaza de Bolívar al frente de la Alcaldía, además de varios brotes de violencia y de saqueo a una joyería y a tres supermercados (por lo cual fueron deportados varios venezolanos), más adelante, en la semana hubo mayor cumplimiento de la norma de cuarentena por parte de la ciudadanía.

No obstante, durante el primer día de cuarentena se impusieron en Bogotá 501 comparendos a personas que no tenían ninguna autorización para prestar servicios, ni que los requerían. Otros 379 comparendos se le impusieron a vehículos y 67 de los mismos fueron inmovilizados.

La Alcaldía Mayor cerró 67 establecimientos que no estaban autorizados para operar y como el Banco de Occidente de la sucursal Calle 13 le impidió el ingreso a la Secretaría de Gobierno y su personal evacuó el lugar por la parte trasera, el Distrito le solicitó a la Fiscalía una orden judicial para proceder con el operativo.