"Atentado a Guaidó muestra sistemática violación de DD.HH en Venezuela"

También OEA condenó “ataque perpetrado con uso de armas de fuego por colectivos armados”

Fue rechazado ayer por el Gobierno colombiano el ataque que sufrió Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.

Según información de varios medios venezolanos, durante el ataque ejecutado en Barquisimeto el vehículo en el que se movilizaba Guaidó recibió nueve impactos de bala.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano “el Gobierno condena y repudia el ataque con armas de fuego realizado el día de ayer en Barquisimeto contra el presidente interino de Venezuela, diputado Juan Guaidó, y la marcha pacífica que lo acompañaba, por parte de grupos armados que bajo la denominación de ‘colectivos’ actúan en Venezuela bajo la más absoluta impunidad y al amparo del régimen de Nicolás Maduro”.

Así mismo, el Gobierno colombiano indicó que “este hecho es una nueva muestra del patrón sistemático de violación de derechos humanos que utiliza el régimen. Por ello, Colombia exhorta una vez más a la comunidad internacional a seguir tomando medidas que impidan al régimen atentar y utilizar la fuerza contra la única institución democrática que aún sobrevive en Venezuela y que encarna Juan Guaidó”.

Los hechos se presentaron el sábado, cuándo unos 2.000 simpatizantes de Guaidó se movilizaban por Barquisimeto, estado Lara, donde fueron atacados por ráfagas y detonaciones. Tras el incidente, la movilización se dispersó y, según informó el diputado opositor Alfonso Marquina, de Primero Justicia, a la agencia AFP, los responsables fueron los ‘colectivos’, civiles afines al chavismo que los adversarios del gobierno de Maduro denuncian como "grupos armados paramilitares".

"Con armas de fuego, con piedras, ejercieron violencia (...). Tenemos información de un herido de bala", declaró a periodistas Marquina, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, que preside Guaidó. Así mismo, sostuvo que producto del altercado, hubo cinco personas heridas tras recibir impactos con objetos contundentes. También habló de un herido de bala, aunque aclaró que estaba por confirmarse. En ese sentido, pidió a la comunidad internacional para que fijen su atención en lo que sucede en Venezuela “donde los organismos de seguridad son cómplices de estos hechos”.

Una de las asistentes a la marcha, Gabriela Urrutia, aseguró que antes del incidente "me agarraron unos tipos por el pelo, me tumbaron al suelo y me pusieron una pistola en la cabeza" y le dijeron “maldita, te vamos a matar”. Luego del incidente los manifestantes se reagruparon para completar el recorrido previsto.

Hasta el momento la Gobernación de Lara ni la Alcaldía, controladas por el oficialismo, han informado de lo ocurrido.

“Ver a la dictadura apuntarnos a mí y a nuestra gente no me amedrenta ni nos asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía. Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente, cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en Libertad”, publicó Guaidó en sus redes sociales.

La marcha que fue atacada en Barquisimeto hace parte de los intentos de Guaidó por reavivar protestas contra Maduro. Así mismo, según fuentes del país, hace parte de la estrategia del líder venezolano por reavivar su imagen ante el público, pues según la encuestadora Dataanálisis la popularidad del diputado cayó del 63% al 38,9% luego de la gira realizada a finales del año pasado.

Guaidó, luego del incidente hizo un llamado para reiniciar manifestaciones en contra del Gobierno el próximo 10 de marzo, en una manifestación que se desplazará hasta la sede del Parlamento, en Caracas.

“Juntos vencimos a la dictadura y su violencia. Recorrimos con nuestra gente el sector más popular de Barquisimeto. El próximo 10 de marzo caminaremos todos juntos para unificar nuestras banderas de lucha en el Pliego Nacional del Conflicto. ¡Vamos a la calle!”, trinó Guaidó, agregando que en el estado Lara, gracias a la fuerza de sus habitantes, “protegimos a nuestra gente. Mientras los cobardes de Maduro y Cabello no dan la cara, aquí estamos, poniendo el pecho y acompañando las luchas de nuestra gente. A prepararnos para el 10 de marzo”.

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), también condenó “el ataque perpetrado con uso de armas de fuego por colectivos armados y fuerzas represoras del régimen de Venezuela contra Juan Guaidó y la sociedad civil”.