Así funcionará Bogotá durante los 19 días de cuarentena

Arrancó formalmente la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque la semana pasada. Con angustia, paranoia y sobre todo, con incertidumbre, la ciudadanía ya está resguardada en sus casas para cumplir la norma pero, ¿cómo funcionará la Capital del país en estos 19 días?

Con una voz calmada y serena, la alcaldesa Claudia López ha logrado generar una sensación de relativa calma. Sin embargo, dijo que la meta sigue siendo la de no congestionar el sistema de salud porque “estamos dando a basto, hasta ahora. Pero si no nos tomamos la cuarentena en serio, esto se nos puede complicar”. Por lo mismo, la Mandataria fue enfática en tres órdenes que deben ser acatadas si o si por la ciudadanía, así como en una solicitud expresa al Gobierno nacional:

La Ciudad no se militarizará. Los ciudadanos y empresarios que incumplan las normas y hagan desplazar a sus empleados innecesariamente pudiendo no hacerlo serán penalizados con multas y los más vulnerables, podrán acceder a los beneficios del nuevo sistema, Bogotá Solidaria en Casa, siempre y cuando cumplan la cuarentena y no pesen sobre ellos denuncias por violencia de género e intrafamiliar (razón por la cual se reiteraron las restricciones al expendió de bebidas alcoholicas).

“Ya tuvimos más de 50 denuncias de maltrato intrafamiliar y abuso a mujeres. Si combinamos el encierro en casa con el exceso de consumo de alcohol, eso es una bomba de tiempo y especialmente contra niños, niñas y mujeres. No se podrá consumir, pero tampoco vender ni comprar más de una botella por persona”.

Bogotá Solidaria en Casa

La solicitud que hizo la Alcaldía al Gobierno nacional busca apaciguar la bomba social que aún no ha estallado en el municipio de Soacha. Explicando que al sur de la Ciudad la gente está teniendo que escoger entre el hambre y el Covid 19 (no es inconciencia es necesidad), y aclarando que en Soacha se congestionan todas las troncales de Transmilenio del sur de la Ciudad, la Alcaldesa solicitó al Gobierno nacional que comience su desembolso por este municipio.

“Hoy le entregarémos a Prosperidad Social todo el censo que tiene sobre de vendedores informales, sociales y ambulantes, para que esta misma semana Prosperidad pueda hacer el desembolso que ha ofrecido la Presidencia (…) yo le rogaría al presidente de la República que si a algun municipio hay que darle la mano en este momento ya, hoy mismo, para entregar las ayudas que el Gobierno ofreció, es Soacha. Esa gente no se puede morir de hambre y para que cumplan la cuarentena necesitan de esta ayuda”, precisó.

La Alcaldesa explicó que el programa, Bogotá Solidaria en Casa, que se dio a conocer ayer en horas de la tarde, será financiado no solo con recursos de la Alcaldía, sino por muchos empresarios que la ANDI ha organizado. Tambien, podrán hacer aportes voluntarios varios particulares a través de esta plataforma de donaciones, recordemos que los 45 concejales ya dijeron que donarían, todos ellos, un mínimo de millon y medio a este fondo.

“Se comenzará a aplicar esta semana para asegurarle, como dijimos, techo, comida, apoyo y servicios públicos a las familias más vulnerables de la Ciudad”, precisó López, quien dijo que serán beneficiadas alrededor de medio millón de familias.

Por ultimo, todo lo que la Alcaldía Mayor ya estaba dando de manera presencial en instituciones determinadas, como los refrigerios escolares, “con la plataforma vamos a coger todas esas cosas que entregabamos, transformarlas en dinero y hacer una transferencia monetaria a las familias”, precisó.

Las restricciones se deben cumplir

La Alcaldesa comenzó refiriendo que con el Decreto nacional las actividades libres de restriccion pasaron de ser cinco (que eran todas las permitidas por el simulacro vital) a 32 actividades, pero como ninguna autoridad local puede ser más restrictiva que la del Gobierno nacional, en Bogotá habrán 32 actividades excentas de la cuarentena.

No obstante, “en Bogotá, para cualquier actividad permitida como call centers y bancos, se tiene que cumplir el teletrabajo. A la gente solo la pueden hacer ir a trabajar si es estrictamente necesario. Tienen que haber turnos para evitar aglomeraciones y nadie, absolutamente nadie, puede tener a más de 50 personas en un recinto de trabajo. De lo contrario se expondrán a sellamientos y a las multas más altas. Esto ya no es un simulacro”. Esto aplicará incluso para las personas y empresas que están excentas del aislamiento pero que no cumplan con las normas de salubridad.

Los domicilios, excentos de restriccion, deberán desinfectar todos los equipos tres veces al día, los domiciliaros no podrán agruparse en más de 50 personas y nadie podrá trabajar con sintomas de gripa o gripa.

La terminal de transporte no prestarán el servicio, solo para personas autorizadas como las personas que hacen parte del sector salud y trabajan por ejemplo en Madrid, Cundinamarca y los operadores de Transmilenio que no están sacando toda la flota requerida serán multados.

“Nadie puede abrogarse el derecho a creer que sus ganancias particulares están por encima de la vida. Vamos a apretar y a hacer controles con los operadores de Transmilenio para que no nos bajen las flotas ni las frecuencias”, añadió.

Seguridad y contención de la violencia

Punto aparte, la Alcaldesa dio un parte de tranquilidad frente a los incipientes saqueos que se presentaron el pasado martes en la Ciudad. “En una ciudad de 10 millones de personas que entran y salen hubo un intento de saqueo en el centro de la Ciudad y se controló debidamente. Es difícil, pero el balance no es negativo. Durante el simularo tuvimos dos intentos de saqueo a mercados. En ambos casos fueron venezolanos y en ambos casos, llegamos contenerlos. Hicimos cinco capturas y los deportamos”, precisó la Alcaldesa, quien dijo que el cuidado a la atencion migrante es una obligación del Gobierno nacional.