Arranca confinamiento de 11 millones de personas en Bogotá y Cundinamarca

Durante las últimas 48 horas, desde que la alcaldesa Claudia López indicó que la ciudad viviría un simulacro vital que arrancó a la media noche y se prolongará hasta la medianoche del lunes, varias cosas han pasado. Aunque se ha hecho un llamado a la calma, se ha referido que en Bogotá no hay desabastecimiento y que son solo cuatro días, la gente se ha atiborrado en los supermercados, así como en la Central Mayorista de Abastos (Corabastos) para hacer sus compras; además, durante gran parte de la noche del miércoles y la mañana de ayer, se puso en tela de juicio que efectivamente se fuera a desarrollar esta actividad.

Pero, reafirmando con certeza que las medidas de este simulacro de cuarentena, de carácter obligatorio, fueron coordinadas con los departamentos de la Rap-E, del Gobierno nacional y las ciudades capitales, Claudia López comenzó por señalar que todas las medidas y normas que ya están rigiendo en Bogotá, fueron socializadas con la Fuerza Pública y con el comandante de la Policía de Bogotá.

Adicionalmente, desde ayer en horas de la mañana la Alcaldesa socializó el borrador del Decreto 090, por medio del cual “se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital, con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020” y que posteriormente socializó en una rueda de prensa.

No obstante, ¿cuál fue el llamado más importante de la Administración Distrital y departamental? A no salir. A no repetir los mismos errores que cometió Italia en donde, cuando se decretó una cuarentena la gente no se la tomó en serio, salió de vacaciones y terminó aumentándose la propagación del virus.

“Estamos atravesando el mayor desafío que ha vivido el mundo en materia de salud pública. El mayor. En algún momento, más temprano que tarde, vamos a tener que hacer una cuarentena obligatoria por emergencia sanitaria en Bogotá y en toda Colombia. En algún momento, más temprano que tarde, esta pandemia va a requerir que la hagamos y por eso es ahorita, que todavía no tenemos un contagio masivo; es ahorita, que no tenemos un colapso de nuestro sistema de salud; es ahorita que entre todos tenemos que aprender cómo se hace una cuarentena obligatoria porque nunca la hemos hecho. Nunca nos había tocado”, precisó ayer al mediodía la Alcaldesa de Bogotá.

Medidas para Bogotá

¿Qué rige y qué no rige en estos cuatro días en la ciudad de Bogotá? Con calles desoladas y el sistema de transporte masivo de Transmilenio a media marcha (desde hoy funcionará como funciona tradicionalmente los sábados) desde la media noche del jueves en Bogotá está prohibida la libre circulación de vehículos y personas. Está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos, así como establecimientos de comercio y durante el tiempo que permanezcan las medidas del presente decreto, está limitado el expendio de bebidas embriagantes a un producto por persona. Durante la vigencia de las medidas del presente decreto se prohíbe el uso de piscinas públicas y privadas, además con la restricción de Pico y Placa ambiental levantada, ¿quiénes podrán circular?

Los grupos exceptuados

“Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero, solo se permitirá la circulación de las personas y vehículos que se desempeñen o sean indispensables para prestar o recibir los siguientes servicios y labores”, señala el 090:

Quedan exentas de la medida quienes hagan parte de las actividades de abastecimiento de productos de primera necesidad como alimentos y fármacos. Pero para ir a recoger uno de estos productos, solo podrá hacerlo un miembro del núcleo familiar.

La segunda actividad exenta será para la prestación de servicios públicos o privados de salud (EPS, IPS y su respectivo personal). En una tercera medida estarán exceptuados de las restricciones del simulacro, aquellas personas que están dedicadas al cuidado institucional o domiciliario de mayores, niños y discapacitados. En términos generales, de las personas más vulnerables de la sociedad.

Y por último, están exceptuados de las restricciones los miembros que hacen parte del orden público, la seguridad y la atención sanitaria. También podrán desplazarse las personas que asisten a los servicios financieros, miembros de las empresas de vigilancia, de la Cruz Roja, los Bomberos, los miembros que asisten a las entidades penitenciarias, todos los organismos de emergencia y socorro, etc. Por último, podrán salir aquellas personas que vivan un asunto de fuerza mayor o extrema necesidad.

“El personal exceptuado deberá contar con plena identificación que acredite el ejercicio de sus funciones. Los vehículos en los que se transporten deberán contar con la debida identificación del servicio que prestan”, precisa el articulado.

Todas las demás personas, empleadas del servicio, vendedores ambulantes etc., deberán quedarse en casa. Así mismo, una sola persona por familia podrá sacar, en las inmediaciones de sus respectivas casas, a sus mascotas por 20 minutos y todas las personas que por una u otra razón tengan que salir, podrán hacerlo pero “tendrán que cumplir, en sus desplazamientos, las recomendaciones sanitarias”.

Taxis y Transmilenio

El servicio público individual de taxis estará habilitado, “siempre y cuando se solicite telefónicamente a través de plataformas, para la realización de alguna de las anteriores actividades prestación de esos servicios”, precisa el decreto 090.

Por su parte, para el viernes 20 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los sábados. De igual forma, el sábado 21 de marzo se van a ofrecer los servicios y horarios que normalmente operan los domingos. El domingo 22 y lunes 23 el sistema operará con normalidad, pues se mantendrán los servicios y horarios habituales para domingos y festivos.

Adicionalmente, a partir de hoy ya están cerradas, de manera preventiva y por un período indefinido, las estaciones del Eje Ambiental: Universidades, Museo del Oro y Aguas. Las rutas que atienden estas estaciones funcionarán con un recorte de trazado por lo que no paran en estos puntos. Esto se hace debido a que operativamente es posible aislar el área, la demanda en el punto se reduce, hay oferta de modos de transporte para quienes necesiten movilizarse y ayuda a descongestionar la operación con la diminución en la oferta.

En Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca, en cumplimiento de la medida de simulacro vital obligatorio, “los peajes de las vías que pertenecen a la red del departamento de Cundinamarca estarán cerrados y únicamente se exceptúan los casos descritos anteriormente. Y la orden para el concesionario de las vías del Departamento es la de no permitir el paso de los vehículos.

Adicionalmente, en Cundinamarca habrá una revisión permanente en los establecimientos de comercio y particularmente en los hoteles, para que las piscinas y los balnearios no estén funcionando para evitar que reciban gente. Así mismo, durante estos días habrá controles pedagógicos obligatorios a las entradas y salidas de Bogotá para que la gente se concientice frente a la propagación del Covid 19.

“Tenemos el respaldo y el apoyo absoluto de los alcaldes de los 116 municipios, para que si quieren, implementen desde antes el simulacro obligatorio. Y quiero pedirle al Ejército y a la Policía, que haga un especial énfasis en los municipios de Girardot, Fusagasuga, la Mesa, Anapoima y Villeta, en donde ya tenemos reportes de personas que, irresponsablemente, siguen creyendo que este es un período de vacaciones”, precisó.