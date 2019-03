¿Usar cesantías para crear empresas familiares?

El proyecto de ley que permitiría utilizar las cesantías de los trabajadores en la creación de empresas, avanza a paso lento pero ya superó el primer debate en el Congreso.

Esta iniciativa fue presentada por la senadora Nadia Blel, que permite que las cesantías puedan ser utilizadas en proyectos de emprendimiento familiar.

Actualmente los trabajadores afiliados a los fondos de cesantías solo pueden retirar la plata abonada en sus respectivas cuentas cuando terminen su contrato de trabajo, en aquellos casos en los que la ley autoriza la liquidación y pago de las cesantías durante la vigencia de dicho contrato y cuando los requieran para pagos relacionados con estudios y compra de vivienda.

Con esta iniciativa se busca que los trabajadores del sector público o privado puedan efectuar el retiro parcial de las cesantías para el fomento y financiación de actividades de autoempleo y emprendimiento de micro, pequeñas y medianas empresas.

Según la congresista Blel, “sabemos que a diario miles de colombianos que buscan crear su propia empresa o generar proyectos de emprendimiento se encuentran con diversas barreras, entre ellas el acceso a créditos o la falta de recursos para poner en marcha sus ideas empresariales, es así que, con este proyecto, queremos solucionar estas limitaciones dándoles a los pequeños empresarios una base económica para iniciar su negocio”.

Con esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión Séptima del Senado, se quiere aprobar también una solución a los actuales problemas de desempleo y falta de oportunidades laborales que se presentan en el país, animando a los colombianos a la creación de empresa y la consecuente generación de más trabajo.

Requisitos

Uno de los requisitos para el retiro parcial de las cesantías consistirá en demostrar que dicho dinero será invertido en proyectos de emprendimiento y generación de empresa que desarrolle el trabajador, su cónyuge o sus hijos jóvenes en edades de 18 a 28 años, para ello el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) será la entidad que emita una certificación de viabilidad del proyecto de emprendimiento, para lo cual tendrá en cuenta, como mínimo el estudio del mercado y la sostenibilidad del mismo.

También, como requisitos mínimos, el trabajador deberá tener en cuenta que el retiro parcial de cesantías procederá cuando no supere el 50% del ahorro total y solo se podrá acceder a este siempre y cuando a la fecha de la solicitud, tenga definida su situación habitacional.

El proyecto, que pasa ahora a segundo debate en la plenaria del Senado, también establece brindar apoyo al emprendimiento a través de diferentes programas especiales de fortalecimiento, sostenibilidad, consolidación, crecimiento y competitividad, encabezados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las Cámaras de Comercio de cada ciudad y el SENA.

La ponente Nadia Blel, del Partido Conservador, explicó que esta iniciativa busca incentivar la creación de nuevas empresas en el país, es decir que las personas que buscan crear una empresa familiar, una micro o mediana empresa puedan acceder y hacer uso de un retiro parcial de sus cesantías para proyectos de emprendimiento, ya sea propio, para su cónyuge o compañero o para sus hijos entre los 18 y 28 años.

Comisiones

En la pasada comisión que tuvo lugar el año anterior se determinó que este proyecto de ley fuera estudiado por una comisión accidental, la cual ya radicó el informe, en el que se le hicieron algunos ajustes a la iniciativa e incluso se incluyeron algunas recomendaciones de Comfecámaras y del Ministerio de Industria y Comercio, que también avalaron y acompañaron este proyecto.

De otro lado, enfatizó que una de las recomendaciones tiene que ver con una preocupación que manifestó la bancada del Centro Democrático en cuanto al tema de vivienda, a lo que la congresista explicó que únicamente podrán acceder a este beneficio aquellas personas que ya tienen definida su situación habitacional.

Seguidamente la senadora afirmó que la Superintendencia Financiera tendría un período de seis meses para reglamentar el proyecto y definir todos los requisitos para que las personas que están interesadas puedan acceder a este beneficio.

Condiciones

Por otro lado, el senador Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático) hizo una recomendación a la senadora Blel, la cual consiste en que así como se tiene que tener definida la situación de vivienda, también se condicione a tener asegurada la educación de los hijos, es decir que si no se ha terminado el pregrado o tecnología, por lo menos se cuente con una póliza de seguro, como lo dice la Ley de 2016.

“Así como creemos que el emprendimiento es importante también se piensa que el único activo que vale y va a valer es el conocimiento. Para nosotros es muy importante conectar el emprendimiento con el estudio. Ese padre de familia interesado en emprender que quiere retirar hasta el 50% de sus ahorros de auxilio de cesantía para el emprendimiento, que también haya asegurado por lo menos con una póliza el estudio de sus hijos”, afirmó el expresidente y senador Uribe.

Protección

De otro lado, el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, señaló que lo que se propone es que no quede desvirtuado la protección que tiene la familia a la vivienda y a la educación para generar empresa.

“La preocupación no es porque se genere empresa, antes yo creo que todos queremos que se genere empresa, lo que nos preocupa es que por crear empresa se descuide lo que inicialmente protegimos la educación y la vivienda”, afirmó Velasco.

Igualmente, el senador del Polo Democrático, Jesús Alberto Castilla, dijo que las cesantías son una de las principales reivindicaciones que tienen los trabajadores. Agregó que esta iniciativa trata precisamente de brindar la oportunidad a los trabajadores del país de tener un recurso disponible para hacer empresa.

El título del proyecto de ley 'Mediante el cual se establece el retiro parcial de cesantías para financiamiento de emprendimiento familiar', los ocho artículos del mismo, incluyendo la proposición aditiva y el deseo de la Comisión Séptima de que este proyecto pase a segundo debate fue aprobado con 13 votos. De igual manera quedó pendiente la designación de los ponentes para segundo debate.

Otra iniciativa

En febrero de este año el Ministerio del Trabajo presentó un proyecto de decreto por medio del cual busca regular el procedimiento para el retiro de cesantías. Se dispone mediante dicho proyecto que el retiro de cesantías por terminación del contrato de trabajo podría efectuarse con la simple solicitud del afiliado, acompañada de prueba sumaria sobre la terminación de la relación laboral (como, por ejemplo, la carta de terminación del contrato o de no renovación del mismo, etc). El fondo de cesantías contaría con un plazo de cinco días para realizar el desembolso de esta prestación; en caso de que no se realice el pago en dicho plazo, el trabajador puede presentar una queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Por otro lado, en el caso de la terminación del contrato por muerte del trabajador, el fondo de cesantías se encontraría en la obligación de entregar dicha prestación ajustándose a lo dispuesto a través del Artículo 258 del Código Sustantivo del Trabajo