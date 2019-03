"‘Guajira Azul’ será un gran legado de Duque"

EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el programa ‘Guajira Azul’?

JOSÉ LUIS ACERO VERGEL: Estamos desarrollando el programa más ambicioso para llevarles agua potable a los habitantes rurales de La Guajira. Nosotros recibimos ese departamento con unos indicadores muy pobres: cobertura rural del 4%; el único en Colombia con menos de nueve horas diarias de continuidad en el servicios; con solo 24% de sus municipios con agua apta potable, y además con solo 26% de las aguas residuales tratadas.

ENS: ¿Cuál es la inversión en este programa?

JLAV: Para este programa se canalizarán más de $500 mil millones de diferentes fuentes de financiación, lo que queremos es cambiarle la cara a La Guajira para que en los próximos cuatro años pasemos de 4% actual de agua apta para el consumo humano potable en áreas rurales, a 70%.

Eso es un cambio de vida significativo para todos sus habitantes: pasar de nueve horas diarias de servicio a 16 horas al día, y queremos pasar de 26% de tratamiento de aguas residuales a 68%.

‘Guajira Azul’ es el programa bandera de agua del gobierno del presidente Duque, y con seguridad será uno de los grandes legados.

ENS: ¿Cómo avanzan las obras?

JLAV: Hace tres semanas inauguramos la primera pila pública, que es el sistema que se está proponiendo para el norte de La Guajira: en promedio seis pilas públicas con planta de tratamiento a las que la gente puede acercarse a recibir agua potable. Hoy los indígenas wayúu en el norte de La Guajira caminan en promedio ocho kilómetros diarios para acceder a agua que no es potable. Con este sistema las familias van a poder acceder a este recurso de agua potable con calidad y a solo dos kilómetros.

Este sistema ayudará especialmente a las mujeres, que son quienes van a traer el agua. Ya pasamos del 4% de cobertura rural a 9%.

ENS: ¿El programa de qué manera les cambiará la vida a los habitantes rurales de La Guajira?

JLAV: Pues la posibilidad de tener agua potable en los hogares está directamente relacionada con los indicadores de desarrollo. En el caso de los niños, un hogar que tenga agua potable reduce en 32% las enfermedades diarreicas en niños de cero a cinco años, los hogares podrán incrementar sus ingresos en cerca de 17%. Además mejora la productividad porque ya no tendrá que destinar 90 minutos diarios para ir por agua, ese tiempo puede dedicarse a otras actividades productivas.

ENS: ¿Cuánta población se beneficiará?

JLAV: Este programa va a impactar positivamente a cerca de 130.000 habitantes. Obviamente hay que tener en cuenta a la población venezolana flotante. Esa cifra no la tenemos porque se trata de población que va y viene.

ENS: ¿Este programa se expandirá a otras regiones?

JLAV: Este es un piloto, pero estamos mirando cómo ir cerrando brechas entre el sector rural y el sector urbano en el país. Hoy tenemos una cobertura nacional del 73% en el sector rural, mientras en el urbano es del 97%. Lo que buscamos es replicar este modelo de la Guajira en otras regiones. Nuestra meta es llegar a 99% urbano y 78% rural, es decir pasar de 92% nacional al 94% en cobertura.

ENS: ¿Cómo está hoy el país en calidad del agua?

JLAV: Tenemos cerca del 32% de los municipios que no tienen agua apta para el consumo, son cerca de 350 municipios. Una de nuestras metas es que al final del cuatrienio no tengamos ningún municipio sin agua potable. Y en materia de cobertura tenemos 38% de los municipios, entre 400 y 450, que tienen menos de 24 horas de continuidad. Lo ideal es que tengan más de 20 horas.

ENS: ¿Habrá intervención en las áreas urbanas?

JLAV: En La Guajira hay solo 15 municipios, siendo los más grandes Riohacha, Uribia y Maicao, en eso también tendremos intervenciones sobre el acueducto. Ya entregamos sistemas de micromedición y optimización de redes en Villanueva, Riohacha y Maicao. No basta solo tener infraestructura de redes si estas son obsoletas o tienen conexiones fraudulentas que significan pérdidas del 80%.

ENS: ¿Cómo va la reconstrucción de Mocoa?

JLAV: El Ministerio de Vivienda ha venido trabajando en la reconstrucción del acueducto de Mocoa, muchas de las obras ya están terminadas, tuvimos inconvenientes con comunidades indígenas en la zona donde queda la planta de tratamiento, pero ya se solucionó.

ENS: Hace unos años era normal que se construyeran proyectos sin servicios, ¿hoy cuál es la situación?

JLAV: Estamos trabajando en eso, por ningún motivo permitiremos la construcción de proyectos que no sean funcionales. En La Guajira, por ejemplo, el problema no es de infraestructura sino de operación: quién recibe las plantas, quién las opera, etc.

ENS: ¿Cuál es su gran reto en esta administración?

JLAV: El reto del Presidente es mi reto. Acá estamos trabajando en el cierre de brechas entre lo urbano y lo rural; estamos invirtiendo recursos significativos en Buenaventura, estamos trabajando en el tema de los acueductos para la reconciliación que vamos a lanzar el 9 y 10 de mayo en Armenia en el Congreso Nacional de Acueductos Rurales.